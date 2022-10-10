Немецкий аэрокосмический центр и компания HWA представили прототип самого экологичного автомобиля в мире

Представлен прототип самого экологичного автомобиля.

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В рамках проекта Zero Emission Drive Unit - Generation 1 (ZEDU-1) Немецкий аэрокосмический центр (DLR) и инженерная фирма HWA создали и провели успешные испытания автомобиля, позволяющего передвигаться практически без выбросов. ZEDU-1.dlr

Прототип электромобиля, известный как Zero Emission Drive Unit - Generation 1 (сокращенно ZEDU-1), успешно прошел дорожные испытания. Новый концепт практически не выбрасывает вредных веществ в атмосферу, что делает его самым экологически чистым автомобилем, используемым сегодня во всем мире.

"Для нас здоровье людей и экология имеют первостепенное значение. С помощью представленного сегодня прототипа ZEDU-1 мы демонстрируем решение того, как в будущем мы сможем ездить по дорогам практически без выбросов. Наша концепция высокоэффективна, чрезвычайно компактна, приспособлена для повседневного использования и полностью универсальна. Ее можно перенести практически на все легковые и коммерческие автомобили будущего", - подчеркнул профессор Тьярк Сифкес, директор DLR Institute for Vehicle Concepts in Stuttgart.

ZEDU-1.dlr

Прототип прошел полевые испытания

Инженеры разработали принципиально новую технологическую базу. В автомобиле больше не используются традиционные дисковые тормозные механизмы. В качестве нового решения предлагается многодисковый привод, позволяющий отказаться от тормоза на колесе и интегрировать его в закрытый блок редуктора электродвигателя. Энергия торможения может практически полностью рекуперироваться в сочетании со специально разработанной высокопроизводительной электроникой. В результате удалось создать очень компактный приводной модуль и минимизировать размеры компонентов тормоза. Тормозные механизмы погружены в масляную ванну. Масло регулярно циркулирует через фильтр и очищается после попадания в него абразивных частиц. Помимо механического многодискового тормоза команда изготовила индукционный тормоз для прототипа ZEDU-1. Такая система использует магнитные поля для создания тормозного эффекта и практически не вызывает абразивного износа.

Перенос тормозов с колесных дисков в двигатель высвобождает место для инновационных технических приемов, которые значительно минимизируют износ шин. Основой для этого является корпус колеса. Закрытое колесо ZEDU-1 имеет аэродинамическую конструкцию, создающую отрицательное давление во время движения. В результате износ шины происходит в одной зоне. Вентиляторный блок в передней части автомобиля удаляет частицы и фильтрует их через механизм, напоминающий пылесос. Таким образом, двигатель автомобиля выбрасывает только чистый воздух.

ZEDU-1.dlr

По данным DLR, в ходе первоначальных испытаний ZEDU-1 успешно уловил и зафиксировал все мельчайшие частицы и микропластик, образовавшиеся в результате износа шин и тормозных механизмов на скорости до 50 км/ч. При превышении этой скорости устройство может снизить загрязнение FPM, связанное с износом шин, на 70-80%. Далее технология будет усовершенствована совместно с партнерами компании, что позволит подготовить ее к серийному производству.

Источники: The German Aerospace Center

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1. (https://www.dlr.de/content/en/articles/news/2022/03/20220928_zedu-1-the-world-s-most-environment-friendly-vehicle-in-operation.html)