Мозжечок кроме всего прочего играет важную роль в запоминании эмоциональных переживаний.

Мозжечок - один из важнейших сегментов головного мозга, ответственный за координацию движений и пространственную ориентацию. Однако его роль в эмоциональном укреплении эпизодической памяти до последнего момента оставалась неизученной. Специалисты Университета Базеля выяснили, какую роль играет мозжечок в накоплении эмоционального опыта.

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Мозжечок (красный цвет) взаимодействует с различными областями головного мозга (зеленый цвет) для улучшения хранения эмоциональной информации. (Image: MCN, University of Basel)

В новом исследовании ученые обнаружили, что мозжечок (cerebellum) также играет важную роль в хранении эмоциональной информации. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии мозга у 1 418 здоровых участников эксперимента ученые выявили кластеры, которые значительно активировались во время усиленного кодирования негативных и позитивных эмоциональных образов.

Во время тестов на проверку памяти выяснилось, что позитивные и негативные переживания запоминаются гораздо лучше, чем нейтральные образы. Такие воспоминания сохранялись лучше, потому что отделы мозга, связанные с хранением эмоциональной информации, находились в более активном состоянии. К таким участкам относится и мозжечок, процессы в котором также протекали более интенсивно.

В ходе исследования было доказано, что в процессе запоминания эмоциональных образов cerebellum взаимодействует с различными отделами головного мозга. Он получает данные от поясной коры - части мозга, участвующей в формирование и обработки эмоций. Кроме того, гиппокамп и миндалина (компоненты лимбической системы) также принимают сигналы от мозжечка и других областей мозга. При этом именно мозжечок имеет определяющее значение для накопления памяти.

"Полученные данные свидетельствуют о том, что мозжечок представляет собой неотъемлемый компонент системы, ответственный за улучшение хранения эмоциональных сигналов. Несмотря на то, что более эффективная способность запоминать эмоциональную информацию является ключевым критерием выживания, у этого процесса есть и обратная сторона. Так, в случае крайне негативной информации это может привести к постоянному беспокойству. Таким образом, результаты этой работы, которые были опубликованы сейчас, могут быть полезны для понимания психических состояний, включая посттравматическое стрессовое расстройство", - считает де Квервен.

Ранее мы сообщали об экспертах из Имперского колледжа Лондона, которые научились диагностировать синильную деменцию альцгеймеровского типа на основе одного снимка магнитно-резонансной томографии. При этом точность методики достигает 98 процентов.

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Источники: Journal Tech Explorist, University of Basel

1. (https://www.techexplorist.com/scintists-discovered-new-function-cerebellum/54187/)

2. (https://www.unibas.ch/en/News-Events/News/Uni-Research/Researchers-discover-a-new-function-of-the-cerebellum.html)