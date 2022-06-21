По результатам первых тестов было обнаружено, что алгоритм способен отличить снимки мозга с болезнью Альцгеймера от снимков здоровых людей с 98-процентной степенью точности

Используя машинное обучение, исследователи разработали алгоритм, который может точно диагностировать болезнь Альцгеймера по единственному снимку МРТ головного мозга. Система является боле точной, чем все существующие диагностические инструменты, имеющиеся в распоряжении врачей, а также может дифференцировать ранние и более поздние стадии болезни.

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По результатам первых тестов было обнаружено, что алгоритм способен отличить снимки мозга с болезнью Альцгеймера от снимков здоровых людей с 98-процентной степенью точности. Depositphotos

В настоящее время в распоряжении врачей находится ограниченное количество инструментов, позволяющих диагностировать болезнь Альцгеймера. Наряду с когнитивными тестами, можно проверить спинномозговую жидкость на уровень определенных токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера, кроме того, некоторые квалифицированные специалисты могут определить нейродегенерацию по результатам сканирования мозга. Однако существует острая необходимость в более простом и последовательном способе диагностики этого разрушительного заболевания. И здесь исследователи обратились к технологии машинного обучения.

Используя данные магнитно-резонансной томографии (МРТ), новое исследование разделило мозг на более чем 100 отдельных регионов. Затем алгоритм был обучен на данных нескольких сотен пациентов, одни из которых страдали болезнью Альцгеймера, другие - иными неврологическими заболеваниями, а третьи - были здоровыми людьми.

После обучения алгоритм был протестирован на независимом наборе снимков мозга, и, что удивительно, он смог отличить пациентов с болезнью Альцгеймера от здоровых людей с 98-процентной точностью. Еще более впечатляющим является тот факт, что алгоритм смог отличить мозг пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера от мозга пациентов с поздней стадией с 79-процентной достоверностью.

Интересно, что при анализе малозаметных изменений, связанных с болезнью Альцгеймера, алгоритм выявил несколько регионов, которые ранее не были ассоциированы с этим заболеванием. В частности, изменения в таких областях, как мозжечок и вентральный диэнцефалон, были довольно неожиданными, поэтому авторы эксперимента планируют провести ряд новых исследований по изучению зависимости между болезнью Альцгеймера и этими областями мозга.

"Несмотря на то, что нейрорадиологи уже давно интерпретируют снимки МРТ, для диагностики болезни Альцгеймера, вероятно, существуют такие особенности изображения, которые не видны даже специалистам", - сказал Пареш Малхотра, исследователь из Имперского колледжа Лондона, работавший над проектом. "Использование алгоритма, способного выделить текстуру и тонкие структурные особенности мозга, на которые влияет болезнь Альцгеймера, может действительно расширить информацию, которую мы можем получить с помощью стандартных методов визуализации".

Эксперты, не участвовавшие в новом исследовании, с осторожным оптимизмом оценивают полученные результаты. Чарльз Маршалл, невролог из Лондонского университета королевы Марии, считает, что эта новая технология способна произвести революцию в диагностике болезни Альцгеймера, но прежде чем внедрять ее в клиниках, необходимо получить больше реальных доказательств.

"Чтобы пациенты действительно получили пользу, нам сейчас необходимо оценить, насколько хорошо технологии машинного обучения могут выявлять болезнь Альцгеймера в реальных клинических условиях, а не на основе тщательно подобранных исследовательских данных", - сказал Маршалл.

Роб Ховард из Университетского колледжа Лондона придерживается более осторожной точки зрения. Он считает новые результаты интересными, но предупреждает, что диагнозы деменции вызывают глубокую тревогу у пациентов и неизбежно потребуют большей клинической работы, чем просто сканирование мозга.

"Диагноз деменции кардинально меняет жизнь человека, и его всегда следует ставить только после изучения истории болезни пациента, клинического осмотра и результатов таких тестов, как сканирование мозга", - отметил Говард. "Было доказано, что чрезмерное доверие к визуализации мозга связано с ошибочными диагнозами деменции, и я научился с осторожностью относиться к пациентам, которые говорят мне, что их деменция была диагностирована по результатам сканирования мозга".

Руководитель нового исследования Эрик Абоагье заявил, что новая технология может стать инструментом, "позволяющим значительно ускорить процесс диагностики, который в настоящее время может растягиваться на месяцы и годы". Новая технология также может быть использована для того, чтобы помочь исследователям лучше определять пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера для клинических испытаний новых методов терапии.

"Если бы мы могли сократить время ожидания, оптимизировать процесс диагностики и уменьшить степень погрешности, это бы очень помогло", - говорит Абоагье. "Наш новый подход также позволит отбирать пациентов на ранних стадиях заболевания для клинических испытаний новых лекарственных препаратов или изменения образа жизни, что в настоящее время очень трудно сделать".

Новое исследование было опубликовано в журнале Communications Medicine.

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Источник: Imperial College London, journal Communications Medicine.

(https://www.nature.com/articles/s43856-022-00133-4)

(https://www.imperial.ac.uk/news/237494/single-brain-scan-diagnose-alzheimers-disease/)