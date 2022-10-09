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GM Defense разрабатывает аккумуляторную технологию для тактических автомобилей армии США
GM Defense разработает технологию аккумуляторных батарей для оборонного инновационного подразделения армии США.
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GM Defence, дочерняя компания General Motors, была выбрана подразделением оборонных инноваций (DIU) для разработки прототипа аккумуляторного блока для тестирования и анализа на платформах Министерство обороны США.

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GM Defense разработает технологию аккумуляторных батарей для оборонного инновационного подразделения армии США. Кредит: GM Defense

DIU нуждается в масштабируемой концепции, которая может быть использована для тактических военных транспортных средств. Для выполнения требований DIU GM Defense будет использовать самую передовую аккумуляторную технологию GM - Ultium Platform. GM заявила, что военным нужен электромобиль от легкого до тяжелого класса для использования в оперативных и гарнизонных условиях, чтобы сократить использование ископаемого топлива. В результате это должно снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.

DIU - это организация Министерства обороны, которая содействует ускоренному внедрению коммерческих технологий в вооруженные силы США, что совпадает с миссией GM Defense по использованию передовых технологий GM для глобальных оборонных и государственных заказчиков.

"Эта награда является важнейшим инструментом для нетрадиционных оборонных предприятий, таких как GM Defense, по предоставлению коммерческих технологий, которые поддерживают переход наших клиентов к более электрическому, автономному и подключенному будущему", - подчеркнул Стив ДюМонт, президент GM Defense. "Коммерческие аккумуляторные технологии продолжают развиваться. GM Defense обладает уникальным преимуществом, поскольку мы можем использовать проверенные временем возможности коммерческих технологий и миллиардные инвестиции GM в развитие электромобилей и автономного транспорта, чтобы помочь нашим клиентам получить самые передовые разработки, которые может предложить коммерческий рынок".

General Motors утверждает, что ее платформа Ultium Platform является идеальным кандидатом для такого проекта. Платформа представляет собой комбинированную архитектуру батарей и силовой установки электромобиля (EV), которая способна обеспечить мощность, дальность хода и масштаб, превосходящие все предыдущие гибридные технологии GM или технологии EV с увеличенным радиусом действия. Платформа Ultium является модульной и масштабируемой и использует различные химические вещества и форм-факторы элементов, что делает ее адаптируемой к изменяющимся потребностям и новым техническим решениям по мере их появления.

Это не первое партнерство GM Defense с вооруженными силами. В июле компания заключила соглашение с армией США о предоставлении GMC HUMMER EV Pickup для проведения анализа и демонстрационных испытаний. Эта сделка призвана помочь удовлетворить потребности армии в легких и тяжелых аккумуляторных электромобилях, которые могут поддержать снижение зависимости от ископаемых видов топлива в оперативной и гарнизонной обстановке.

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Источники: Journal Inceptive Mind, GM Defense
1. (https://www.inceptivemind.com/gm-defense-provide-battery-electric-technology-tactical-military-vehicles/27738/)
2. (https://www.gmdefensellc.com/site/us/en/gm-defense/home/news-and-events/press-releases/2022/gm-defense-to-provide-battery-electric-technology-to-defense-innovation-unit.html)

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