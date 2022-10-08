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Американские ученые разработали уникальную методику удаления камней из почек без анестезии
Исследования проводится при финансовой поддержке NASA.
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Ученые разработали новую методику, которая, комбинируя две известные ультразвуковые технологии, позволяет эффективно выводить камни из почек без анестезии. Об этом сообщает пресс-релиз Медицинской школы Университета Вашингтона, опубликованный в пятницу.

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Потенциально, процедура перемещения или дробления камней в конечном итоге может проводиться в клиниках или отделениях неотложной помощи. wildpixel/iStock

Ультразвуковые волны выталкивают камни

В новой методике врач использует портативный датчик, расположенный на коже, направляя ультразвуковые волны на почечный камень. При помощи ультразвука можно перемещать и изменять положение камней для их безопасного прохождения, (эта процедура называется ультразвуковой пропульсией) или же дробить, (такая технология называется дистанционная ударно-волновая литотрипсия), при этом пациент находится в сознании и испытывает незначительные болевые ощущения.

По сравнению с традиционными процедурами, используемыми в настоящее время для удаления камней из почек, которые очень болезненны и требуют приема седативных препаратов, эта технология не причиняет страданий, утверждает ведущий автор проекта д-р М. Кеннеди Холл, врач скорой помощи из UW Medicine. "Это практически безболезненно, и вы можете делать эту процедуру, пока пациент бодрствует, причем без применения седативных препаратов, что крайне важно", - добавил он. 

По словам Холла, благодаря этому изобретению удаление камней из почек теперь можно будет проводить в обычной клинике или в отделении неотложной помощи.

Недавние исследования UW Medicine показали, что у каждого 11 американца в течение жизни появляется мочекаменная болезнь, и это число постоянно растет. Кроме того, до 50 процентов пациентов с камнями в течение пяти лет будут иметь рецидивы.

Именно поэтому Холл и его коллеги считают, что крайне важно разработать безопасные, эффективные и безболезненные методы лечения камней в почках. Команда провела оценку своей новой методики, чтобы выяснить ее потенциал в удалении камней без хирургического вмешательства и без седации. 

В исследовании Холла приняли участие 29 пациентов. Шестнадцать из них проходили процедуру только пропульсии, а 13 - получали как пропульсию, так и ударно-волновую литотрипсию. У 19 пациентов камни сдвинулись с места, а в двух случаях даже вышли через мочеточник в мочевой пузырь.

При этом с помощью ударно-волновой литотрипсии удалось раздробить камни у семи пациентов. "В ходе двухнедельного наблюдения 18 из 21 пациента (86 процентов), полностью избавились от камней. Среднее время прохождения камней составило четыре дня", - отметили ученые в своей работе. 

На очереди клинические испытания 

В настоящее время для оценки эффективности новой технологии исследователи и врачи планируют провести клинические испытания с контрольной группой, которая не будет получать ни ударно-волновую литотрипсию, ни ультразвук. 

Исследования этой технологии впервые начались пять лет назад при финансовой поддержке NASA. Космическое агентство хотело понять, можно ли справиться с камнями в почках без анестезии во время длительных космических полетов. Полученная технология оказалась настолько эффективной, что теперь NASA понизило статус камней в почках как ключевой проблемы.

"Теперь у нас есть потенциальное решение этой проблемы", - заключил Холл.

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Источники:Journal Interesting Engineering
https://interestingengineering.com/health/technique-to-remove-kidneys-stones-without-anesthesia
https://newsroom.uw.edu/news/awake-patients-can-have-kidney-stones-moved-blasted

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#nasa #методика #ультразвуковые волны #камни в почках
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