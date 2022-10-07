Всё дело половых хромосомах. Впрочем, эти нуклеопротеидные структуры могут стать ключом к разработке новых методов лечения

Один из самых острых вопросов о болезни Альцгеймера, на который нет ответа, - почему этот тип деменции больше опасен для женщин, чем для мужчин. Существующие теории о том, что женщины живут дольше, имеют более сильную иммунную систему и чаще страдают аутоиммунными заболеваниями, не объясняют полностью тот факт, что почти две трети пациентов с болезнью Альцгеймера составляют женщины.

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Ученый считают, что женщины больше подвержены Болезни Альцгеймера и пытаются найти решение

Возможно все дело в Х-хромосоме. Исследователи из Западного резервного университета Кейза обнаружили, что фермент USP11, играющий ключевую роль в развитии нейродегенеративных заболеваний, записан на Х-хромосоме. Вспомните из школьного курса биологии, что у женщин две копии Х-хромосомы, а у мужчин - только одна, и вы поймете, почему это может быть связано с болезнью Альцгеймера.

Новое исследование, опубликованное во вторник в журнале Cell, предполагает, что новым перспективным направлением в лечении болезни Альцгеймера могут стать препараты, снижающие уровень USP11 или полностью удаляющие его из генома.

"USP11 — это фермент, а ферменты традиционно можно ингибировать" с помощью лекарств, объяснил в пресс-релизе исследователь патологии и соавтор исследования Дэвид Канг. "Мы надеемся разработать лекарство, действующее подобным образом, чтобы защитить женщин от повышенного риска развития болезни Альцгеймера".

Исследователи обнаружили, что уменьшение количества USP11 в клетках человека и мышей привело к значительному снижению концентрации тау-белков. В мозге здорового человека тау-белки помогает стабилизировать нейроны, но при деменции и болезни Альцгеймера аномальная форма таких энзимов накапливается и начинает сцепляться друг с другом. Эти нити образуют спутанные клубки, которые затрудняют связь нейронов друг с другом в областях мозга, важных для формирования памяти.

Обычно, когда у человека две Х-хромосомы, только один из его Х-сцепленных генов вырабатывает белки для каждой клетки. Однако команда Case Western обнаружила, обе копии USP11 остаются активными - а значит, мозг женщин производит больше USP11, чем мозг мужчин.

Авторы отмечают, что для подтверждения связи между USP11 и болезнью Альцгеймера потребуются дальнейшие исследования на клеточных культурах человека, и затем на живых людях, поскольку мышиные модели не являются идеальными имитаторами болезни. Более того, возможно, существует еще больше Х-сцепленных ферментов других белков, которые также влияют на развитие болезни Альцгеймера. Исследования, направленные на выявление этих причин и тестирование решений, могут привести к появлению нового класса методов терапии, которые позволят остановить развитие болезни Альцгеймера в самом ее зародыше и тем самым улучшить жизнь миллионов людей.

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Источники: Wikipedia, Journal Eurekalert, Journal The Dailybeast, Harvard University, Journal Cell

1. (https://www.eurekalert.org/news-releases/966452)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Половые_хромосомы)

3. (https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0092867422011242)

4. (https://www.thedailybeast.com/x-chromosome-may-explain-why-alzheimers-is-more-common-in-women)

5. (https://www.health.harvard.edu/blog/why-are-women-more-likely-to-develop-alzheimers-disease-202201202672)