Новое исследование позволило получить ценную информацию о том, как приём пищи перед сном влияет на здоровье человека

Распространенное мнение гласит, что от поздних приемов пищи и уж тем более от полуночных перекусов следует воздерживаться. Новое исследование позволило выяснить причины такого утверждения. Специалисты провели сравнение между поздними приемами пищи и обычным графиком питания. Они обнаружили выраженные отклонения в степени риска ожирения, продемонстрировав влияние на аппетит, образование жировой ткани и расход энергии в течение дня.

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Новое исследование позволило получить ценную информацию о том, как приём пищи перед сном может повлиять на здоровье человека. Depositphotos

Авторы нового исследования, возглавляемого учеными из Brigham and Women Hospital, попытались всесторонне изучить некоторые аспекты влияния позднего ночного питания на организм человека. Ранее ученые уже неоднократно изучали взаимосвязь между режимами приема пищи и здоровьем человека. В частности, в некоторых работах сделан акцент на антивозрастной потенциал дневного питания. Кроме того, в прошлом месяце ученые доказали, что плотный завтрак помогает подавить аппетит у людей, страдающих ожирением.

Используя свой опыт в этой области, эксперты сосредоточили внимание на трех ключевых факторах массы тела: потребление калорий, сжигание калорий и молекулярных изменениях в жировой ткани.

"Мы хотели проверить механизмы, которые могут объяснить, почему поздний прием пищи способствует увеличению риска ожирения", - рассказывает ведущий автор проекта Франк А. Дж. Л. Шеер. " Наши предыдущие исследования и исследования наших коллег показали, что поздний прием пищи связан с повышенным риском ожирения, увеличением количества жира в организме и более медленными темпами снижения веса. Мы хотели понять, почему".

Поздний прием пищи увеличивает чувство голода во время бодрствования и снижает уровень лептина в сыворотке крови в течение 24 часов.

Чтобы получить ответы на эти вопросы, ученые отобрали 16 пациентов с избыточным весом или ожирением. Волонтеры приняли участие в рандомизированном перекрестном исследовании с двумя графиками питания. В ходе эксперимента строго контролировались такие факторы, как осанка, сон, уровень освещения и физическая активность. Оба графика питания включали в себя совершенно одинаковые приемы пищи, за исключением того, что один из протоколов предусматривал прием пищи непосредственно перед сном.

На протяжении всего эксперимента испытуемые регулярно сдавали анализы крови, документировали уровень чувства голода, следили за температурой тела и энергозатратами. Кроме того, ученые периодически проводили биопсию жировой ткани, чтобы проследить, как разные режимы питания влияют на молекулярные пути, связанные с образованием жира. В ходе этих измерений были обнаружены некоторые убедительные различия между двумя графиками питания.

Было обнаружено, что более поздний прием пищи способствует выработке гормона грелина, регулирующего аппетит, и снижению уровня гормона лептина, который сигнализирует мозгу о том, что мы сыты, повышая уровень голода в часы бодрствования. Если испытуемые принимали пищу в более позднее время, они медленнее сжигали калории. Помимо этого, у них изменялась экспрессия генов в жировой ткани. Эти изменения благоприятствовали накоплению липидов, и увеличению жировой ткани.

"В этом исследовании мы задались вопросом: "Имеет ли значение имеет время приема пищи, если все остальные факторы остаются неизменными?" - рассказывает руководитель проекта Нина Вуйович. "И мы обнаружили, что употребление пищи на четыре часа позже обычного существенно влияет на уровень голода, на то, как мы сжигаем калории после еды, и на то, как мы откладываем жир".

Результаты этого проекта были представлены в издании Cell Metabolism.

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Источники: Brigham and Women’s Hospital, journal Cell Metabolism, Journal New Atlas

1. (https://newatlas.com/medical/late-night-eating-lower-calorie-appetite/)

2. (https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(22)00397-7)

3. (https://www.brighamandwomens.org/about-bwh/newsroom/press-releases-detail?id=4268)