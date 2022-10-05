Процедура Intracept устраняет боль в пояснице с помощью тепла посредством радиочастотной абляции

Хронические боли в спине являются огромной проблемой для миллионов людей во всем мире. К сожалению, лечение таких состояний - дело весьма непростое. Недавно ученые предложили новую методику под названием Intracept, которая "деликатно воздействует тепловым излучением на пораженные позвонки, заглушая нервные сигналы и сдерживая хроническую боль".

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Процедура Intracept устраняет боль в пояснице с помощью тепла посредством радиочастотной абляции базивертебрального нерва. Relievant Medsystems

Технология Intracept была разработана медицинской компанией Relievant Medsystems. В ее основе лежит минимально инвазивная процедура, направленная на устранение распространенного источника боли в пояснице. Такой тип боли передается через базивертебральный нерв, который проходит через позвонки, включая концевые пластинки, части хряща и кости между дисками.

Технология Intracept получила разрешение FDA еще в 2016 году и показала высокие результаты в ряде клинических испытаний. В одном из таких испытаний приняли участие 140 пациентов. Примерно 31% из них избавились от боли уже через 24 месяца после проведения процедуры. В рамках другого эксперимента с участием 48 испытуемых 69% сообщили о 50-процентном снижении боли, а 38% - о ее полном отсутствии даже через 12 месяцев.

Согласно результатам очередного анализа, 34% пациентов не испытывали боли в течении пяти лет после терапии. Компания Relievant Medsystems утверждает, что длительное облегчение, обеспечиваемое Intracept, является результатом уникальной природы базивертебрального нерва. В отличии от других типов нервной ткани после процедуры он не восстанавливает свою способность к передаче болевых сигналов.

Благодаря мощному обезболивающему эффекту Intracept многие врачи уже внедрили эту технологию в ряде медицинских центров США. Среди них - специалисты по позвоночнику из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета, которые первыми опробовали эту методику на пациентах.

"До появления этого метода терапии было трудно найти надежный способ лечения моих пациентов, которые страдали от хронических болей в спине из-за дегенерации концевых пластин", - рассказывает Анкит Патель, доцент кафедры физической медицины и реабилитации. "Абляция базивертебрального нерва — это уникальное и многообещающее вмешательство, которое я рад предложить многим своим клиентам. Intracept способен улучшить качество жизни моих пациентов, снизить потребление обезболивающих препаратов и избежать корректирующей операции на позвоночнике".

В настоящее время Патель и его команда продолжают исследовать эту методику, совершенствуя ее способность купировать боли в спине у хронических пациентов.

Источники: UT Southwestern, Journal New Atlas

1. (https://www.utsouthwestern.edu/newsroom/articles/year-2022/september-intracept-low-back-pain.html)

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2. (https://newatlas.com/medical/lower-back-pain-treatment-intracept-nerve-signals-heat/)