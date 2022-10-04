Летательный аппарат RG-1-A Alpha может использоваться для поисково-спасательных работ, пожаротушения, ликвидации последствий стихийных бедствий, доставки медикаментов или топлива и воды

Калифорнийский авиационный стартап Sabrewing разработал летательный аппарат Rhaegal -1-A Alpha. Этот самолет представляет собой предсерийную версию грузового VTOL (вертикального взлета и посадки) без экипажа.

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RG-1-A Alpha успешно поднял в воздух полезный груз весом 374 кг. Sabrewing

Во время своего первого полета грузовой VTOL поднял полезный груз весом 374 кг. По словам представителей компании Sabrewing, это превысило предыдущий мировой рекорд по "мертвому подъему" груза любым беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) вертикального взлета". Более того, утверждается, что Alpha способен поднимать грузы весом до 1 400 кг.

Для сравнения, в 2018 году беспилотник Skyf установил мировой рекорд, подняв 220 кг. Этот показатель в настоящее время превзошел беспилотник Chaparral C1 VTOL компании Elroy Air. Он поднимает до 227 кг.

И если вы не в курсе - "мертвый подъем" подразумевает подъем груза прямо с земли, не используя никаких дополнительных средств, кроме тяги двигателей. При прочих равных условиях самолеты с неподвижным крылом способны поднимать более тяжелые грузы, чем VTOL, благодаря подъемной силе, обеспечиваемой крыльями.

Загрузка Rhaegal осуществляется через носовую часть. Он разработан для применения в таких областях, как поисковые и спасательные работы, пожаротушение, помощь при стихийных бедствиях, доставка медикаментов, доставка топливных и водных ресурсов. Sabrewing

Учитывая этот факт, следует отметить, что Alpha также способен к традиционному полету с неподвижным крылом, поскольку его четыре вентилятора могут менять ориентацию с горизонтальной на вертикальную. Как сообщается, в таком полете он способен поднимать и транспортировать полезную нагрузку весом до 2 тонн.

Что касается других технических характеристик, то вес самого Alpha составляет 1 225 кг, максимальная скорость полета - 370 км/ч, а максимальная высота полета - 6 700 метров.

Он оснащен турбоэлектрической трансмиссией, в которой используется турбинный двигатель Ariel 2E производства французской аэрокосмической компании Safran. Этот двигатель, способный работать на экологичном авиационном топливе, вращает электрогенератор, вырабатывающий почти 1 мегаватт электроэнергии, которая, в свою очередь, питает силовые установки четырех вентиляторов.

Планируется, что коммерческая версия Rhaegal будет иметь длину 14,6 м, размах крыла 17 м и сможет поднять до 2 450 кг. В режиме фиксированного крыла самолёт сможет поднимать и перевозить до 10 000 фунтов (4 545 кг).

Как сообщается, компания Sabrewing уже заказала 28 самолетов, которые будут использоваться в рамках программы World Food/World Health. Поставка этих самолетов должна начаться в декабре следующего года.

Источники: Sabrewing

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1. (https://www.globenewswire.com/news-release/2022/09/28/2524280/0/en/Sabrewing-s-Rhaegal-Cargo-UAV-Shatters-World-Record-Payload-on-First-Flight.html)