Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
На основе нитрида бора ученые создали очень легкую супербелую краску с коэффициентом отражения 97,9%
Разработчики самой белой в мире краски надеются в скором времени использовать ее в авиа- и автомобилестроение.
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

В прошлом году инженеры Университета Пердью, используя свои знания в области материаловедения, создали самую белую в мире краску, способную отражать около 98% поступающего солнечного света и, соответственно, обладающую большим потенциалом в плане энергоэффективности зданий. Теперь команда внесла некоторые коррективы в свою разработку и создала более тонкий и легкий вариант, который, по словам разработчиков, идеально подходит для использования на автомобилях, поездах и самолетах.

реклама

Разработчики самой белой в мире краски надеются в скором времени использовать ее в авиа- и автомобилестроение. Depositphotos

Уникальная способность ультрабелой краски отражать солнечные лучи в оригинальном варианте объяснялась включением сульфата бария - химического соединения, используемого в фотобумаге и косметике. Сернокислый барий был добавлен в смесь в виде мельчайших частиц разного размера с различной способностью рассеивать свет. Это позволило краске отражать большую часть спектра солнечного излучения.

Обладая отражательной способностью 98,1%, красящее вещество значительно превосходит по своим характеристикам имеющиеся в продаже теплоотражающие краски, которые имеют коэффициент отражения от 80 до 90%. Во время испытаний на открытых поверхностях команда обнаружила, что краска способна значительно снизить их температуру по сравнению с окружающей средой и потенциально может вызвать охлаждающий эффект, сравнимый с обычными кондиционерами. Впрочем, краска не лишена определённых недостатков. 

Справа - новая версия самой белой в мире краски, слева - более плотный предыдущий вариант. Purdue University photo/Andrea Felicelli

"Чтобы обеспечить такой уровень радиационного охлаждения ниже температуры окружающей среды, нам пришлось нанести слой краски толщиной не менее 400 микрон", - рассказывает Сюлин Руан, автор проекта. " Такой способ вполне подойдет, если вам необходимо покрасить прочную стационарную конструкцию, например, кровлю дома. Но в тех случаях, когда к конструкции предъявляются точные требования относительно размера и веса, требуется более тонкая и легкая краска". 

Для решения этой задачи Руан и его команда предложили альтернативный состав. Новый вариант содержит нитрид бора в форме гексагональных нанопластин. Такой материал отражает солнечную энергию с эффективностью 97,9%, то есть немного ниже, чем у оригинала, но при этом толщину слоя составляет всего 150 микрон. Такая новая краска не только тоньше, но и имеет меньшую плотность, а следовательно, весит на 80% меньше. 

"Такой малый вес позволяет использовать нашу краску в самых разных сферах", - заявил Джордж Чиу, профессор машиностроения Университета Пердью. "Наша краска способна охлаждать внешние поверхности самолетов, автомобилей или поездов. Теперь самолету, стоящему на взлетной полосе в жаркий солнечный день, не придется включать кондиционеры на полную мощность. В целом это позволит сэкономить огромное количество энергии. Космические корабли также должны быть как можно более легкими, и эта краска может стать частью этого процесса". 

Автор исследования Сюлин Руан с образцом самой белой краски в истории. Purdue University photo/Andrea Felicelli

По словам разработчиков, в настоящий момент они участвуют в переговорах по коммерческому использованию своей краски. Инженеры уже получили патент на эту технологию и теперь с энтузиазмом смотрят на открывающиеся перспективы.

"Благодаря такому покрытию можно будет охлаждать поверхности и значительно экономить на кондиционировании воздуха", - утверждает Руан. "Это позволит не только сэкономить расходы, но и сократить потребление энергии, что, в свою очередь, приведет к снижению выбросов парниковых газов. К тому же, в отличие от других методов охлаждения, эта краска излучает все тепло в глубокий космос, что также напрямую охлаждает нашу планету". Это просто удивительно, что наша краска может делать все это".

Результаты этого эксперимента были представлены в научном издании Cell Reports Physical Science. 

Источники: Purdue University, journal Cell Reports Physical Science, Journal New Atlas, Wikipedia 1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Сульфат_бария)

2. (https://newatlas.com/materials/worlds-whitest-paint-thin-cars-planes/)

3. (https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2022/Q4/worlds-whitest-paint-now-thinner-than-ever,-ideal-for-vehicles.html)

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

4. (https://www.cell.com/cell-reports-physical-science/fulltext/S2666-3864(22)00352-6?_ga=2.32576381.231540354.1664830862-768526944.1664830862)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#краска #университет пердью
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В руки инженеров США попали самые современные военные разработки РФ – «Калибр», Х-101, Ка-52 и др.
59
GeForce GTX 1060 возвращается – на фоне высоких цен на RTX 40, геймеры скупают старые видеокарты
5
Почему нефть может стать еще дороже
2
В США мужчина напечатал на 3D-принтере огнестрельное оружие и продал по программе выкупа за $21 000
12
Учёные: Энтеровирусная инфекция может быть причиной развития сахарного диабета 1 типа
+
Видеокарты из Китая значительно подешевели — новую RTX 3090 отдают за 63 тысячи рублей
19
Инженер создал роботизированную руку управляемую растением
3
Энтузиаст показал, как Fallout 4 выглядит с сотнями графических модификаций
9
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
23
Цены на видеокарты AMD и NVIDIA в РФ тают на глазах, а актуальные модели текущего поколения дешевеют
9
ASRock бесплатно обменивает материнские платы на новые из-за наклейки на разъемах памяти
9
Стоимость и характеристики Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black и GeForce RTX 4090 iCHILL Frostbite
1
RTX 4090 в Geekbench показывает 60-процентный прирост по сравнению с RTX 3090 Ti
2
Cougar представила корпус с открытой рамой для материнских плат формата E-ATX
+
Магазины РФ скинули цены на игровые видеокарты NVIDIA – 5 геймерских моделей со скидками до 16%
6
Платы на чипсете Z790 и процессор Core i9-13900К получили поддержку памяти DDR5-7600
6
Опубликована статистика Steam за сентябрь 2022 года – RTX 3000 укрепляют позиции
11
Как купить видеокарту, если денег нет, а играть хочется – 5 GPU от 5800р на любой кошелёк
6
Неизвестный хакер взломал PlayStation 5 – приставка продержалась 2 года, а эксплойт уже на Github
1
Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии провалились в продаже – дорогие материнские платы и DDR5
4

Популярные статьи

Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
49
Гайд по улучшению графики в играх на RTX
26
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
7
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игр 2022 года
7
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
40
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
55
Обзор комплекта Adata XPG Caster RGB DDR5-6400. Разгон и настройка DDR5
22
Ученые рассказали, какой астероид может аннигилировать Землю
20
Сверхдорогой авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" примет участие в учениях НАТО в Аталантике
27
Полноценная лицензия Windows 10 стоит всего 581р на большой распродаже осени 2022г

Сейчас обсуждают

Антон Васильев
12:50
О_о, пошли тупые фантазии, как аргумент, жалкий стрелочник
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
rikki_tikki
12:50
ты какой раз имеешь ввиду ? Бомбежки Киева фашистами в 1941 или 2022 ?
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
Денис Синяков
12:48
А, теперь понимаю, ты пердун вонючий, призвать не призовут, тестостерон на уровне сиповки, вот и мысли девичьи прут про анал, как себя продать. Все, понял - принял
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
eds
12:48
Технологии допустим в США, а вот подавляющее большинство производства за пределами США. Технологии можно украсть или скопировать, а вот производственные мощности быстро не отстроишь. Так что в моменте...
В ближайшие дни власти США усилят технологические санкции против Китая
Майню в долгосрок
12:48
ха прикол парни. щя гамаю в rage 2 на своем топ пк и на монике 2к 144герца. и нашол приколюху.пасхалку
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
Сергей Ащев
12:46
Прямо в точку! Классная видяха 6750 xt aorus elite. Пользуюсь, очень доволен. Хочу 6800, а потом и новую линейку.
Статистика Steam за сентябрь: дешёвые видеокарты популярнее других, процессоры AMD уступают Intel
вероника попович
12:46
Какой ты убогий, а в реальности вечно пьяный вонючий бомж
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
Василий Сорокин
12:45
я не понял что за бред ты написал. В следующий раз когда что то пишешь то включай голову.
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
Денис Синяков
12:44
Тут таких не родилось еще
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
Дмитрий Юфа
12:44
Как твой "российский" ресурс оказался в американском интернете?
Военное командование США бьёт тревогу – Китай ведёт активную разработку истребителя 6-го поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем