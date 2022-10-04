XPeng X2 впервые поднимется в небо на выставке Gitex. Первые поставки eVTOL могут начаться уже в 2024 году

Электрические самолеты вертикального взлета и посадки или eVTOL относится к тем летательным аппаратам, которые в последнее время анонсируются почти каждую неделю, однако крайне редко выходят за пределы концептуальных разработок. Однако, согласно недавнему сообщению, самолет X2 eVTOL уже в конце этого месяца должен совершить свой первый публичный полет.

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X2 разработан китайским стартапом HT Aero, который, в свою очередь, принадлежит китайскому производителю электромобилей XPeng. На прошлой неделе в газете ОАЭ Khaleej Times появилась публикация о том, что XPeng совершит первый публичный полет на выставке технологического оборудования Gitex Global 2022, которая пройдет с 10 по 14 октября в Дубае.

Следует отметить, что на видео, опубликованном еще в июле, прототип - или, скорее всего, полноразмерная модель - уже совершил непродолжительный полет. Хотя видео начинается с показа генерального директора XPeng Хэ Сяопэна, который садится в X2, в дальнейшем полет проходит в беспилотном режиме.

XPeng X2 должен подняться в небо на выставке Gitex. Global 2022 tech exhibition in DubaiXPeng

Настоящая версия двухместного eVTOL изготовлена из карбонового волокна и имеет восемь роторов, установленных на четырех кронштейнах (по два ротора на каждый кронштейн). Длина самолета составляет 4,97 м, ширина - 4,78 м, высота - 1,36 м. В сложенном виде ширина составляет 1,83 м. Заявлено, что вес летательного аппарата не превышает 560 кг, при этом максимальный взлетный вес равен 760 кг.

Планируется, что самолет сможет развивать скорость 130 километров в час (81 миля в час) и достигать высоты в 1000 метров (3281 фут). Время работы на одной зарядке аккумулятора составит 35 минут. Среди других характеристик - возможность автономного полета, системы радиолокационного обнаружения и предотвращения препятствий, а также автоматически раскрывающийся парашют безопасности.

Первые поставки X2 могут начаться уже в 2024 году. XPeng

Согласно данным информационно-аналитического портала Cnevpost, компания XPeng планирует начать "ограниченные поставки" X2 к началу 2024 года.

Источники: Khaleej Times, XPeng

1. (https://heyxpeng.com/news/017f633e11eb7f4f58e62c9e206e0149)

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2. (https://www.khaleejtimes.com/uae/dubai-flying-car-to-take-off-for-first-public-flight-at-gitex)