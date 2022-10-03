Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Mercedes-Benz представил eActros LongHau - электрический грузовик с дальностью хода 500 км
Он станет самым дальнобойным электрическим грузовым автомобилем от Mercedes-Benz.
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Mercedes-Benz Trucks заключил соглашение о намерениях (LOI) с немецкой логистической компанией Hegelmann Group на заказ 50 электрических грузовиков eActros LongHaul. Автомобили будут поставляться постепенно, начиная с запуска серийного производства в 2024 году.

реклама

Mercedes-Benz eActros Long. Haul truck Merdeces-BenzКомпания Mercedes-Benz Trucks представила прототип концептуального грузовика eActros LongHaul на выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере, Германия.

"Чтобы в будущем обеспечить устойчивое развитие транспорта без выбросов вредных веществ, нам необходимо иметь на своей стороне много сильных партнеров. Поэтому мы очень рады этому соглашению и доверию Hegelmann Group к марке Mercedes-Benz Trucks", - подчеркнула Стина Фагерман, руководитель отдела продаж, маркетинга и сервиса Mercedes-Benz Trucks.

Hegelmann Group, - транспортно-логистическая компания с немецким капиталом, работающая в Европе, - станет одним из первых автопарков, которые получат eActros LongHaul в 2024 году.

"Чем больше успех, тем больше ответственность. Мы открыты для вызовов и в то же время стремимся к устойчивому развитию нашей отрасли", - заявил Зигфрид Хегельманн, управляющий акционер Hegelmann Group.

После презентации на IAA в Ганновере 40-тонный грузовой электромобиль начнет первые эксплуатационные испытания на дорогах общего пользования. Кроме того, на 2023 год запланировано масштабное тестирование прототипов, максимально приближенных к серийным, в рамках которого Mercedes-Benz Trucks подписал письма о намерениях с компаниями Amazon и Rhenus.

Ожидается, что eActros LongHaul будет оборудован тремя аккумуляторными блоками с новой технологией Lithium-iron Phosphate Fell (LFP) обеспечивающими суммарную мощность более 600 кВтч, и двумя дополнительными силовыми установками, которые, как утверждается, будут генерировать мощность от 536 л.с. до 804 л.с.

Тяжелый грузовой электромобиль будет поддерживать будущий стандарт зарядки грузовых транспортных средств - MCS (Megawatt Charging System). Новая технология позволит заряжать батареи с 20 до 80 процентов за, (как утверждает производитель грузовиков), " не более 30 минут на зарядной станции с мощностью в один мегаватт".

По данным Mercedes Trucks, запас хода eActros LongHaul составит около 500 км на одной зарядке. Тяжелый электрический грузовик рассчитан на срок службы до 10 лет или более 1,2 миллиона километров пробега.

Помимо тягача с полуприцепом, Mercedes-Benz Trucks с первых дней выхода на рынок будет производить также варианты бортового шасси eActros LongHaul. Благодаря такому подходу клиенты смогут найти множество других возможных применений в полностью электрическом транспорте.

eActros LongHaul станет первым полностью электрическим серийным автомобилем от Mercedes-Benz Trucks, который будет от начала до конца производиться на существующей сборочной линии завода грузовых автомобилей в Вёрте (Германия). Целью - увеличить долю полностью нейтральных по выбросам CO2 новых автомобилей в Европе до более чем 50 процентов к 2030 году.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источники:Journal Interesting Engineering, Mercedes-Benz
1. (https://insideevs.com/news/613601/50-mercedes-eactros-longhaul-loi/)
2. (https://interestingengineering.com/transportation/mercedes-benz-electric-truck)
3. (https://insideevs.com/news/611359/mercedes-eactros-longhaul-concept-prototype/)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#eactros longhaul #hegelmann group #mercedes-benz eactros longhaul #mercedes benz truck #mercedes-benz trucks #электрические грузовики
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

eActros LongHaul: Mercedes представил полностью электрический грузовик для дальних перевозок
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В руки инженеров США попали самые современные военные разработки РФ – «Калибр», Х-101, Ка-52 и др.
35
GeForce GTX 1060 возвращается – на фоне высоких цен на RTX 40, геймеры скупают старые видеокарты
2
Цены видеокарт на б/у рынке продолжают стремительно снижаться — RTX 3070 стоит дешевле 30000 рублей
24
Сколько стоит видеокарта, которая тянет все игры в 2022г – 6 геймерских моделей со скидками до 20%
6
Турецкий поток лишился 25% былого газового объема
7
Илон Маск признался, какой совет дал бы себе в молодости
8
"Балконные" майнеры терпят огромные убытки — сотни тысяч рублей потрачены впустую
84
Почему нефть может стать еще дороже
1
Asus придумала, как упростить кабель-менеджмент на материнских платах
14
GeForce GTX TITAN X протестировали в современных играх — тянет даже Cyberpunk 2077 и God of War
3
В США мужчина напечатал на 3D-принтере огнестрельное оружие и продал по программе выкупа за $21 000
11
Видеокарты из Китая значительно подешевели — новую RTX 3090 отдают за 63 тысячи рублей
17
Майнеры терпят убытки, Эфир дешевеет, а добыча криптовалюты на видеокартах не окупает даже розетку
5
Энтузиаст показал, как Fallout 4 выглядит с сотнями графических модификаций
9
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
23
Ирландская компания разработала полностью электрический пассажирский паром на подводных крыльях
3
Учёные: Энтеровирусная инфекция может быть причиной развития сахарного диабета 1 типа
+
ASRock бесплатно обменивает материнские платы на новые из-за наклейки на разъемах памяти
9
Acer представила первую и уникальную видеокарту на базе Intel Arc A770
2
Платы на чипсете Z790 и процессор Core i9-13900К получили поддержку памяти DDR5-7600
6

Популярные статьи

Мои размышления о майнинге - что майнить после перехода Эфириума на POS
40
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
100
Рейтинг наиболее оптимальных процессоров по соотношению цена / производительность
14
Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
44
Обзор Windows Vista Home Premium Retail Box в 2022 году
58
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
3
Военное командование США бьёт тревогу – Китай ведёт активную разработку истребителя 6-го поколения
58
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
38
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
48
Гайд по улучшению графики в играх на RTX
6

Сейчас обсуждают

Денис Синяков
21:29
Забыл про нобелевку путину
Вступление Украины в НАТО поддержали 10 стран-участниц альянса
beltar
21:29
Продадут как чисто вычислительные, оно много где нужно.
Минфин РФ хочет контролировать торговлю внутриигровыми валютами в онлайн-проектах
Вадим Андриевский
21:27
Может что бы не передёргивали питание во время предустановки.
ASRock бесплатно обменивает материнские платы на новые из-за наклейки на разъемах памяти
Вадим Андриевский
21:26
256мб биос . 16мб пишется минут 5.
ASRock бесплатно обменивает материнские платы на новые из-за наклейки на разъемах памяти
Денис Синяков
21:26
понятно, наши друзья - китай и талибы. Да и сами мы русский мир, что-то типа исламского государства, созвучно
Вступление Украины в НАТО поддержали 10 стран-участниц альянса
Tin Terner
21:24
Официально запрещена в РФ))) из-за значка тризубца.
Maserati представила свой первый электрокар GranTurismo Folgore – 1200 лошадиных сил
Антон Васильев
21:24
Так она у вас как началась в феврале и не заканчивается
Вступление Украины в НАТО поддержали 10 стран-участниц альянса
Денис Синяков
21:24
По факту сказать нечего, правильно? Я не паникер, просто я не тупой и память у меня есть. Толку? А каокго ты от меня толку ждешь? Таких как ты вешать буду исправно
Вступление Украины в НАТО поддержали 10 стран-участниц альянса
Tin Terner
21:24
конечно билли иначе тебе придется жить в однушке в бруклине
Билл Гейтс считает, что отказ людей от мяса или покупки больших домов не решит климатический кризис
Zorro
21:23
А тебе ник подошёл. натовская подстилка. все ясно и понятно.
Вступление Украины в НАТО поддержали 10 стран-участниц альянса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем