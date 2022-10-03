Он станет самым дальнобойным электрическим грузовым автомобилем от Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Trucks заключил соглашение о намерениях (LOI) с немецкой логистической компанией Hegelmann Group на заказ 50 электрических грузовиков eActros LongHaul. Автомобили будут поставляться постепенно, начиная с запуска серийного производства в 2024 году.

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Mercedes-Benz eActros Long. Haul truck Merdeces-BenzКомпания Mercedes-Benz Trucks представила прототип концептуального грузовика eActros LongHaul на выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере, Германия.

"Чтобы в будущем обеспечить устойчивое развитие транспорта без выбросов вредных веществ, нам необходимо иметь на своей стороне много сильных партнеров. Поэтому мы очень рады этому соглашению и доверию Hegelmann Group к марке Mercedes-Benz Trucks", - подчеркнула Стина Фагерман, руководитель отдела продаж, маркетинга и сервиса Mercedes-Benz Trucks.

Hegelmann Group, - транспортно-логистическая компания с немецким капиталом, работающая в Европе, - станет одним из первых автопарков, которые получат eActros LongHaul в 2024 году.

"Чем больше успех, тем больше ответственность. Мы открыты для вызовов и в то же время стремимся к устойчивому развитию нашей отрасли", - заявил Зигфрид Хегельманн, управляющий акционер Hegelmann Group.

После презентации на IAA в Ганновере 40-тонный грузовой электромобиль начнет первые эксплуатационные испытания на дорогах общего пользования. Кроме того, на 2023 год запланировано масштабное тестирование прототипов, максимально приближенных к серийным, в рамках которого Mercedes-Benz Trucks подписал письма о намерениях с компаниями Amazon и Rhenus.

Ожидается, что eActros LongHaul будет оборудован тремя аккумуляторными блоками с новой технологией Lithium-iron Phosphate Fell (LFP) обеспечивающими суммарную мощность более 600 кВтч, и двумя дополнительными силовыми установками, которые, как утверждается, будут генерировать мощность от 536 л.с. до 804 л.с.

Тяжелый грузовой электромобиль будет поддерживать будущий стандарт зарядки грузовых транспортных средств - MCS (Megawatt Charging System). Новая технология позволит заряжать батареи с 20 до 80 процентов за, (как утверждает производитель грузовиков), " не более 30 минут на зарядной станции с мощностью в один мегаватт".

По данным Mercedes Trucks, запас хода eActros LongHaul составит около 500 км на одной зарядке. Тяжелый электрический грузовик рассчитан на срок службы до 10 лет или более 1,2 миллиона километров пробега.

Помимо тягача с полуприцепом, Mercedes-Benz Trucks с первых дней выхода на рынок будет производить также варианты бортового шасси eActros LongHaul. Благодаря такому подходу клиенты смогут найти множество других возможных применений в полностью электрическом транспорте.

eActros LongHaul станет первым полностью электрическим серийным автомобилем от Mercedes-Benz Trucks, который будет от начала до конца производиться на существующей сборочной линии завода грузовых автомобилей в Вёрте (Германия). Целью - увеличить долю полностью нейтральных по выбросам CO2 новых автомобилей в Европе до более чем 50 процентов к 2030 году.

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Источники:Journal Interesting Engineering, Mercedes-Benz

1. (https://insideevs.com/news/613601/50-mercedes-eactros-longhaul-loi/)

2. (https://interestingengineering.com/transportation/mercedes-benz-electric-truck)

3. (https://insideevs.com/news/611359/mercedes-eactros-longhaul-concept-prototype/)