Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Билл Гейтс считает, что отказ людей от мяса или покупки больших домов не решит климатический кризис
Гейтс пожаловался на отсутствие инноваций и заявил, что существующие технологии не способны решить проблемы в борьбе с изменением климата
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Соучредитель компании Microsoft и известный филантроп Билл Гейтс в очередной раз выступил с инициативой внедрения новых методов борьбы с изменением климата. Он считает, что проблемы, вызванные климатическим кризисом, не будут решены, если люди кардинально изменят свой образ жизни из-за заботы об окружающей среде. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство Bloomberg.

реклама

Bill Gates at WEF 2009. World Economic Forum/Flickr

В то время как правительства разных стран мира пытаются снизить выбросы углекислого газа до нуля в течение трех десятилетий, основное внимание уделяется транспортному сектору.  Нет так давно в США, такие штаты, как Калифорния и Нью-Йорк, к 2035 году ввели ограничения на продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе. Такое решение в самое ближайшее время может кардинально изменить наши способы передвижения.

 Кроме того, ожидается, что подобные шаги столкнутся с судебным сопротивлением, поскольку не являются надежным механизмом ограничения выбросов. Средства массовой информации уже не раз публиковал информацию о негативных аспектах использования электромобилей. В своем выступлении Гейтс также подтвердил необходимость внедрения новых разработок в этой области, а не ограничиваться существующими решениями.

Гейтс поддержал инновации в области изменения климата

В своем интервью Bloomberg Гейтс высказался в пользу таких подходов, как запрет людям есть мясо или желание иметь "хороший дом" для борьбы с изменением климата. Бывший генеральный директор Microsoft считает, что такие методы могут убедить несколько человек изменить свои привычки, но нельзя ожидать, что они сыграют ключевую роль в нашей борьбе с изменением климата.

Миллиардер пожаловался на отсутствие инноваций в борьбе с изменением климата, заявив: "Мы даже не пытаемся совершить прорыв, к примеру, разработать экономичное производство авиатоплива, цемента или стали. Существующие сегодня технологии распространяются только на такие отрасли, как производство электроэнергии, и не применимы к большей части эмиссии", - сообщает Business Insider.

Со своей стороны, Гейтс в 2015 году учредил стартап TerraPower, занимающийся разработками атомных реакторов, а также стимулировал инновации в области чистой энергетики, поддержав более 100 проектов посредством своего венчурного фонда Breakthrough Energy. Среди его наиболее известных вложений такие компании, как Turntide, работающая над повышением КПД электродвигателей, и Mangrove Lithium, ванкуверская компания по переработке лития.

Борьба за сокращение выбросов 

Гейтс заявил, о тесном сотрудничестве с нынешней администрацией, чтобы в "ближайшие годы добиться сокращения выбросов углекислого газа в Соединенных Штатах". Кроме того, Гейтс "большой вклад и лично участвовал" в разработке Закона о сокращении инфляции, который был принят Конгрессом США в августе текущего года.

Этот документ направлен на сдерживание растущей инфляции в США и содержит положения о сокращении дефицита, снижении цен на рецептурные лекарства и предоставлении субсидий в рамках Закона о доступном здравоохранении. Закон также направлен на производство "зелёной" энергии и ставит задачу сократить выбросы углекислого газа в США на 40% по сравнению с уровнем 2005 года уже к концу десятилетия. С этой целью в рамках закона было выделено почти 370 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата, сообщает Business Insider в своем репортаже.

Источники: Bloomberg, Business Insider.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

1. (https://podcasts.apple.com/gb/podcast/a-big-climate-bill-for-a-new-era-of-climate/id1621556928?i=1000580986614)
2. (https://www.businessinsider.in/tech/news/bill-gates-says-telling-people-they-cant-eat-meat-or-have-a-nice-house-wont-solve-the-climate-crisis/articleshow/94603257.cms)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#билл гейтс #изменение климата #чистая энергия #breakthrough energy #terra power
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Извержение вулкана Тонга увеличило количество водяного пара в стратосфере более чем на 5%
Forebs: Билл и Мелинда Гейтс планируют руководить своим фондом еще 25 лет
Жара к 2100 году может сделать большую часть Земли непригодной для нормальной жизни
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В руки инженеров США попали самые современные военные разработки РФ – «Калибр», Х-101, Ка-52 и др.
32
"Платье из спрея" произвело настоящий фурор на Неделе Моды в Париже
12
GeForce GTX 1060 возвращается – на фоне высоких цен на RTX 40, геймеры скупают старые видеокарты
1
Цены видеокарт на б/у рынке продолжают стремительно снижаться — RTX 3070 стоит дешевле 30000 рублей
24
Сколько стоит видеокарта, которая тянет все игры в 2022г – 6 геймерских моделей со скидками до 20%
5
Турецкий поток лишился 25% былого газового объема
7
Илон Маск признался, какой совет дал бы себе в молодости
8
"Балконные" майнеры терпят огромные убытки — сотни тысяч рублей потрачены впустую
84
Asus придумала, как упростить кабель-менеджмент на материнских платах
14
GeForce GTX TITAN X протестировали в современных играх — тянет даже Cyberpunk 2077 и God of War
3
В США мужчина напечатал на 3D-принтере огнестрельное оружие и продал по программе выкупа за $21 000
11
Почему нефть может стать еще дороже
1
Видеокарты из Китая значительно подешевели — новую RTX 3090 отдают за 63 тысячи рублей
17
Майнеры терпят убытки, Эфир дешевеет, а добыча криптовалюты на видеокартах не окупает даже розетку
5
Энтузиаст показал, как Fallout 4 выглядит с сотнями графических модификаций
9
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
23
Ирландская компания разработала полностью электрический пассажирский паром на подводных крыльях
3
ASRock бесплатно обменивает материнские платы на новые из-за наклейки на разъемах памяти
7
Acer представила первую и уникальную видеокарту на базе Intel Arc A770
2
Платы на чипсете Z790 и процессор Core i9-13900К получили поддержку памяти DDR5-7600
6

Популярные статьи

Мои размышления о майнинге - что майнить после перехода Эфириума на POS
40
Сюрпризы или подводные камни АлиЭкспресса
44
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
98
Рейтинг наиболее оптимальных процессоров по соотношению цена / производительность
11
Обзор Windows Vista Home Premium Retail Box в 2022 году
58
Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
44
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
3
Военное командование США бьёт тревогу – Китай ведёт активную разработку истребителя 6-го поколения
58
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
37
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
48

Сейчас обсуждают

REY_B_
19:59
В фильмах давно так, и никто не жалуется.
СМИ сообщают о работе Guerilla над ремастером Horizon Zero Dawn
Денис Синяков
19:58
думаю там догадываются, что состояние их такое же как и у отличившейся армии, советское еще, деленое на годы с момента его развала
Вступление Украины в НАТО поддержали 10 стран-участниц альянса
Саша Коротыш
19:58
И в г..... обмазался. Кто не служил, тот из возраста детсадовца не вышел. Мальчик-побегайчик.
Nvidia закрывает офис в России и предлагает сотрудникам релоцироваться в другие страны
REY_B_
19:55
Вообще-то, кроме Украины на Земле есть много чего. Например немцам из их зомбиящика впаривают что "Украина едина" и "Россияне дойдут до Лондона". Вот сейчас и был им ответ - результаты референдума, к...
"Легионер" вместо "Ратника" и "Сотника" - стартовала разработка новейшей экипировки для Армии РФ
Саша Коротыш
19:53
Так иди добровольцем! Лучше умереть героем, чем засранцем,
Nvidia закрывает офис в России и предлагает сотрудникам релоцироваться в другие страны
Dmitry Mitry
19:52
Ну слава богу! Пошел покупать большой дом и пуд мяса.
Билл Гейтс считает, что отказ людей от мяса или покупки больших домов не решит климатический кризис
Yilec
19:52
Великая сила американской инженерной мысли не смогла воспроизвести РД-180 при наличии тех.документации, так что посмотрим, как оно будет.
В руки инженеров США попали самые современные военные разработки РФ – «Калибр», Х-101, Ка-52 и др.
cupgrn
19:52
На релизах разрабы тестят игры на текущих поколениях видеокарт , сегодня это жирафы 3000 и радеоны 6000, в следующем году это жирафы 4000 и радеоны 7000 , чтобы игра юзала все имеющиеся возможности по...
Статистика Steam за сентябрь: дешёвые видеокарты популярнее других, процессоры AMD уступают Intel
REY_B_
19:51
Чаще в видео проскакивают бойцы ДНР и ЛНР, у них экипировка "что найдут". А у Россиян телефоны отбирают. Поэтому и не очень заметно, но "ратников" полно.
"Легионер" вместо "Ратника" и "Сотника" - стартовала разработка новейшей экипировки для Армии РФ
Саша Коротыш
19:50
ТУДА откуда вышел и желательно поглубже!
Nvidia закрывает офис в России и предлагает сотрудникам релоцироваться в другие страны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем