Гейтс пожаловался на отсутствие инноваций и заявил, что существующие технологии не способны решить проблемы в борьбе с изменением климата

Соучредитель компании Microsoft и известный филантроп Билл Гейтс в очередной раз выступил с инициативой внедрения новых методов борьбы с изменением климата. Он считает, что проблемы, вызванные климатическим кризисом, не будут решены, если люди кардинально изменят свой образ жизни из-за заботы об окружающей среде. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство Bloomberg.

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Bill Gates at WEF 2009. World Economic Forum/Flickr

В то время как правительства разных стран мира пытаются снизить выбросы углекислого газа до нуля в течение трех десятилетий, основное внимание уделяется транспортному сектору. Нет так давно в США, такие штаты, как Калифорния и Нью-Йорк, к 2035 году ввели ограничения на продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе. Такое решение в самое ближайшее время может кардинально изменить наши способы передвижения.

Кроме того, ожидается, что подобные шаги столкнутся с судебным сопротивлением, поскольку не являются надежным механизмом ограничения выбросов. Средства массовой информации уже не раз публиковал информацию о негативных аспектах использования электромобилей. В своем выступлении Гейтс также подтвердил необходимость внедрения новых разработок в этой области, а не ограничиваться существующими решениями.

Гейтс поддержал инновации в области изменения климата

В своем интервью Bloomberg Гейтс высказался в пользу таких подходов, как запрет людям есть мясо или желание иметь "хороший дом" для борьбы с изменением климата. Бывший генеральный директор Microsoft считает, что такие методы могут убедить несколько человек изменить свои привычки, но нельзя ожидать, что они сыграют ключевую роль в нашей борьбе с изменением климата.

Миллиардер пожаловался на отсутствие инноваций в борьбе с изменением климата, заявив: "Мы даже не пытаемся совершить прорыв, к примеру, разработать экономичное производство авиатоплива, цемента или стали. Существующие сегодня технологии распространяются только на такие отрасли, как производство электроэнергии, и не применимы к большей части эмиссии", - сообщает Business Insider.

Со своей стороны, Гейтс в 2015 году учредил стартап TerraPower, занимающийся разработками атомных реакторов, а также стимулировал инновации в области чистой энергетики, поддержав более 100 проектов посредством своего венчурного фонда Breakthrough Energy. Среди его наиболее известных вложений такие компании, как Turntide, работающая над повышением КПД электродвигателей, и Mangrove Lithium, ванкуверская компания по переработке лития.

Борьба за сокращение выбросов

Гейтс заявил, о тесном сотрудничестве с нынешней администрацией, чтобы в "ближайшие годы добиться сокращения выбросов углекислого газа в Соединенных Штатах". Кроме того, Гейтс "большой вклад и лично участвовал" в разработке Закона о сокращении инфляции, который был принят Конгрессом США в августе текущего года.

Этот документ направлен на сдерживание растущей инфляции в США и содержит положения о сокращении дефицита, снижении цен на рецептурные лекарства и предоставлении субсидий в рамках Закона о доступном здравоохранении. Закон также направлен на производство "зелёной" энергии и ставит задачу сократить выбросы углекислого газа в США на 40% по сравнению с уровнем 2005 года уже к концу десятилетия. С этой целью в рамках закона было выделено почти 370 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата, сообщает Business Insider в своем репортаже.

Источники: Bloomberg, Business Insider.

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1. (https://podcasts.apple.com/gb/podcast/a-big-climate-bill-for-a-new-era-of-climate/id1621556928?i=1000580986614)

2. (https://www.businessinsider.in/tech/news/bill-gates-says-telling-people-they-cant-eat-meat-or-have-a-nice-house-wont-solve-the-climate-crisis/articleshow/94603257.cms)