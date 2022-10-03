Исследование показало, что у людей с Д1Т вероятность наличия энтеровирусной инфекции была в 29 раз выше. Вирус Коксаки является одним из представителей рода энтеровирусов, ассоциированных с развитием диабета 1 типа.

Результаты нового аналитического обзора убедительно доказывают, что развитие диабета 1 типа тесно связано с воздействием энтеровирусов - крупной группы кишечных пикорнавирусов. Выводы были сделаны на основе нескольких исследований о связи вирусов с диабетом 1-го типа. В настоящее время учёные уже ведут поиск вакцин, направленных на наиболее распространённые штаммы таких микроорганизмов.

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Вирус Коксаки - один из представителей рода энтеровирусов, ассоциированный с развитием диабета 1 типа. Depositphotos

Гипотеза о том, что энтеровирусная инфекция может вызывать диабет 1 типа, возникла более 50 лет назад, когда в далёком 1969 году была опубликована статья, связывающая развитие диабета с недавней вспышкой энтеровируса Коксаки В. Впоследствии было проведено множество различных исследований, направленных на изучение этой связи, но их результаты к сожалению были крайне противоречивы.

Ключевое исследование 2011 года стало первым систематическим обзором по данному вопросу. В нем основное внимание уделялось современным методикам молекулярного тестирования (таким как ПЦР-тесты). Оно выявило серьезную связь между энтеровирусной инфекцией и диабетом 1 типа.

В рамках данного проекта были изучены данные 60 контролируемых обсервационных исследований, в которых приняли участие более 12 000 человек. В целом, вероятность наличия следов энтеровирусной инфекции у больных диабетом 1 типа была в восемь раз выше.

Если говорить более конкретно, то при изучении данных о больных с недавно диагностированным диабетом было обнаружено, что в течение первого месяца после постановки диагноза у таких пациентов в 16 раз чаще регистрировались признаки энтеровирусной инфекции. Ассоциация была еще сильнее у тех, кто имел генетическую предрасположенность к диабету 1 типа (Д1Т) или родственников с этим заболеванием.

"Наше исследование показало, что у людей с Д1Т, имеющих как генетическую предрасположенность, так и родственника первой степени родства с Д1Т, вероятность наличия энтеровирусной инфекции была в 29 раз выше", - пояснила Соня Айзекс, ведущий научный сотрудник проекта.

Проблема в том, что для анализа ассоциации вирусов с диабетом необходимо учитывать, что род энтеровирусов очень широк и включает в себя множество различных микроорганизмов. На сегодняшний день известно более 80 различных энтеровирусов, вызывающих заболевания у людей различной степени тяжести.

Например, три основных вида риновирусов, вызывающих простуду, относятся к роду энтеровирусов. Однако некоторые из энтеровирусы менее безобидны. Три основных типа полиовируса также принадлежат к роду энтеровирусов, как и вирусы, вызывающие заболевания рук, ног и ротовой полости у детей. Другие энтеровирусы были связаны с миокардитом и энцефалитом.

Так какие же конкретные энтеровирусы связаны с диабетом 1 типа?

В предыдущих экспериментах чаще всего внимание уделялось подгруппе энтеровирусов, а именно вирусу Коксаки В. Учёным известно о шести типах энтеровирусов Коксаки В. По оценкам исследователей, на эту категорию приходится около 25% всех энтеровирусных инфекций.

Недавно группа европейских экспертов разработала единую вакцину против всех шести энтеровирусов Коксаки. В настоящий момент данный препарат проходит клинические испытания на людях. Цель - создать вакцину, которая снизит риск развития диабета 1 типа у детей.

Новые результаты исследования в некоторой степени подтверждают связь между вирусом Коксаки В и диабетом, причем наиболее высокие показатели связаны с энтеровирусами, относящимися к этим подтипам. Однако такая корреляция может быть несколько шире: так, энтеровирусы видов А и С также связаны с развитием диабета.

Айзекс однозначно подчеркивает, что полученные результаты не дают оснований полагать, что энтеровирусные инфекции являются единственной причиной диабета 1 типа. Скорее всего, для того, чтобы вирус мог вызвать развитие диабета, необходимо совпадение ряда других факторов.

"Предполагается, что вирусные инфекции действуют в сочетании с различными факторами, такими как диета, дисбаланс микробиома кишечника и даже воздействие химических веществ, которое может происходить внутриутробно (во время беременности) или в раннем детстве", - рассуждает Айзекс. "Количество, время и продолжительность и даже место инфицирования энтеровирусами также могут иметь большое значение".

Сегодня появляется все больше данных, связывающих энтеровирусную инфекцию с диабетом 1-го типа, что напоминает недавние исследования, показавшие, что инфекции вируса Эпштейна-Барра (EBV) способны спровоцировать развитие рассеянного склероза (РС). В том случае исследование показало, что не все инфекции EBV вызывают РС, но всем случаям РС потенциально предшествуют инфекции EBV.

Вероятно, диабет 1 типа является гораздо более гетерогенным заболеванием, чем рассеянный склероз. Тем не менее, если какая-то энтеровирусная инфекция играет ключевую роль в возникновении этого состояния, то предотвращение этих инфекций может привести к значительному снижению числа новых случаев заболевания. В беседе с Medscape специалист по диабету Камлеш Хунти отметил, что наилучшей целевой категорией пациентов для будущих исследований, могут стать люди с высоким генетическим риском развития диабета 1 типа и близкие родственники, у которых уже диагностировано это заболевание.

"Мы считаем, что это именно та группа, которую следует выбрать, потому что эта ассоциация очень сильно коррелирует", - считает профессор Кунти, который не работал над этим новым исследованием. "Существуют ли методы, с помощью которых мы можем снизить этот риск с помощью противовирусных препаратов или вакцинации? Я думаю, это необходимо проверить".

Источники: Diabetologia, Journal New Atlas

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1. (https://www.eurekalert.org/news-releases/965504)

2. (https://newatlas.com/health-wellbeing/enterovirus-evidence-common-virus-triggers-type-1-diabetes/)