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Ученые совершили потенциальный прорыв в области онкологи, обнаружив новый механизм метастазирования
Результаты нового научного проекта позволят по-новому взглянуть на процессы метастазирования при онкологии. Эксперты выяснили, как рак "захватывают" здоровые клетки, чтобы затем распространиться по всему организму.
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Способность рака распространяться по организму является одной из его самых коварных приемов. Недавно ученые из Кембриджа идентифицировали белок, играющий ключевую роль в метастазировании, что не только наводит на мысль о разработке потенциально нового метода терапии, но и впервые доказывает, что подобные реакции характерны не только для онкологических процессов.

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Результаты нового научного проекта помогут по-новому взглянуть на процессы метастазирования онкологических заболеваний. Depositphotos

Независимо от места возникновения рака в организме, он может начать распространение на другие органы и ткани в результате процесса, известного как метастазирование. Это значительно усложняет лечение раковых новообразований. К сожалению, пока ученые еще многого не знают о формировании метастаз, но в ходе продолжающихся исследований постоянно открываются новые механизмы, способные привести к созданию более эффективных методов лечения.

В последнем эксперименте ученым из Кембриджа удалось не просто обнаружить новый механизм метастазирования, но и полностью переосмыслить его роль. Долгое время считалось, что метастазирование — это аномальный процесс, возникающий в процессе течения злокачественных заболеваний. Но в ходе нового анализа выяснилось, что это процесс может быть характерен и для здоровых клеток - рак просто использует его в своих целях.

Эксперты сделали это открытие, изучая клеточную структуру NALCN - неселективный канал утечки натрия. Такие каналы расположены на клеточных мембранах и контролируют поступление и отток соли из клетки. Ученые обнаружили, что NALCN контролирует процесс высвобождения клеток из тканей в кровеносную систему, где они могут быть захвачены другими органами и тканями.

В опытах на лабораторных мышах ученым удалось блокировать функцию полипептида NALCN. В результате было обнаружено, что этот белок вызывает метастазирование в раковые опухоли желудка, кишечника и поджелудочной железы. Таким этот протеин может стать новой мишенью для предупреждения метастазирования, что в перспективе может значительно повысить шансы на возвращение к нормальной жизни пациентов с раком.

Но самое удивительное открытие было сделано, когда специалисты проверили методику на мышах, не страдающих онкологией. Блокирование NALCN вызвало миграцию здоровых клеток в другие органы - так, в частности, клетки поджелудочной железы переместились в почку и превратились в здоровые клетки почечной ткани.

"Полученные результаты являются одними из самых важных за последние 30 лет", - считает проф. Ричард Гилбертсон, главный эксперт проекта. "Нам удалось не только идентифицировать один из сложных механизмов метастазирования, но и полностью изменить общепринятое представление о нем, продемонстрировав, как рак вмешивается в процессы здоровых клеток. Если результаты дальнейших экспериментов получат подтверждение, это открытие может иметь далеко идущие последствия для предотвращения распространения злокачественных новообразований и позволит нам контролировать подобные процессы для восстановления поврежденных органов".

В настоящее время коллектив планирует изучить способы использования этого достижения для профилактики метастазирования, в том числе путем перепрофилирования существующих лекарственных препаратов.

Результаты работы были зарегистрированы в издании Nature Genetics.

Источники: University of Cambridge, journal Nature Genetics.

1. (https://www.nature.com/articles/s41588-022-01182-0)

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2. (https://www.cam.ac.uk/research/news/breakthrough-in-understanding-of-how-cancer-spreads-could-lead-to-better-treatments)

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#онкология #рак #онкологические заболевания #метастазы #прорыв
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