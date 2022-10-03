Результаты нового научного проекта позволят по-новому взглянуть на процессы метастазирования при онкологии. Эксперты выяснили, как рак "захватывают" здоровые клетки, чтобы затем распространиться по всему организму.

Способность рака распространяться по организму является одной из его самых коварных приемов. Недавно ученые из Кембриджа идентифицировали белок, играющий ключевую роль в метастазировании, что не только наводит на мысль о разработке потенциально нового метода терапии, но и впервые доказывает, что подобные реакции характерны не только для онкологических процессов.

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Результаты нового научного проекта помогут по-новому взглянуть на процессы метастазирования онкологических заболеваний. Depositphotos

Независимо от места возникновения рака в организме, он может начать распространение на другие органы и ткани в результате процесса, известного как метастазирование. Это значительно усложняет лечение раковых новообразований. К сожалению, пока ученые еще многого не знают о формировании метастаз, но в ходе продолжающихся исследований постоянно открываются новые механизмы, способные привести к созданию более эффективных методов лечения.

В последнем эксперименте ученым из Кембриджа удалось не просто обнаружить новый механизм метастазирования, но и полностью переосмыслить его роль. Долгое время считалось, что метастазирование — это аномальный процесс, возникающий в процессе течения злокачественных заболеваний. Но в ходе нового анализа выяснилось, что это процесс может быть характерен и для здоровых клеток - рак просто использует его в своих целях.

Эксперты сделали это открытие, изучая клеточную структуру NALCN - неселективный канал утечки натрия. Такие каналы расположены на клеточных мембранах и контролируют поступление и отток соли из клетки. Ученые обнаружили, что NALCN контролирует процесс высвобождения клеток из тканей в кровеносную систему, где они могут быть захвачены другими органами и тканями.

В опытах на лабораторных мышах ученым удалось блокировать функцию полипептида NALCN. В результате было обнаружено, что этот белок вызывает метастазирование в раковые опухоли желудка, кишечника и поджелудочной железы. Таким этот протеин может стать новой мишенью для предупреждения метастазирования, что в перспективе может значительно повысить шансы на возвращение к нормальной жизни пациентов с раком.

Но самое удивительное открытие было сделано, когда специалисты проверили методику на мышах, не страдающих онкологией. Блокирование NALCN вызвало миграцию здоровых клеток в другие органы - так, в частности, клетки поджелудочной железы переместились в почку и превратились в здоровые клетки почечной ткани.

"Полученные результаты являются одними из самых важных за последние 30 лет", - считает проф. Ричард Гилбертсон, главный эксперт проекта. "Нам удалось не только идентифицировать один из сложных механизмов метастазирования, но и полностью изменить общепринятое представление о нем, продемонстрировав, как рак вмешивается в процессы здоровых клеток. Если результаты дальнейших экспериментов получат подтверждение, это открытие может иметь далеко идущие последствия для предотвращения распространения злокачественных новообразований и позволит нам контролировать подобные процессы для восстановления поврежденных органов".

В настоящее время коллектив планирует изучить способы использования этого достижения для профилактики метастазирования, в том числе путем перепрофилирования существующих лекарственных препаратов.

Результаты работы были зарегистрированы в издании Nature Genetics.

Источники: University of Cambridge, journal Nature Genetics.

1. (https://www.nature.com/articles/s41588-022-01182-0)

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2. (https://www.cam.ac.uk/research/news/breakthrough-in-understanding-of-how-cancer-spreads-could-lead-to-better-treatments)