Пара современных зеленых небоскребов в Токио наглядно демонстрирует, как нужно жить в гармонии с природой

Вы когда-нибудь мечтали жить в саду утопающим в зелени, но при этом пользоваться благами высокотехнологичного современного дома? Для вас есть хорошие новости. В Токио не так давно было завершено строительство двух уникальных зеленых небоскребов - и, возможно, это именно то, что вы ищете. Покрытые деревьями и прочими видами зеленых насаждений с первого до 11-го и 7-го этажей соответственно, эти современные здания представляют собой захватывающее зрелище.

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Внутренняя панорама одной из башен Toranomon. Image credits: ingenhoven

Со стороны кажется, что внутри обоих небоскребов находится лес - именно такого эффекта и добивались архитекторы. Эти недавно построенные башни называются Toranomon Residential Tower и Toranomon Business Tower. Они являются частью проекта Toranomon, который также включает в себя третье по высоте здание в Токио.

Высота бизнес-башни составляет 185 метров, а башни с жилыми помещениями - 220 метров, причем последняя еще и является самым высоким жилым зданием в Японии. Обе башни были построены немецкой компанией Ingenhoven Architects.

Башни Toranomon - яркие символы биофилии

Большинство людей (если не все) испытывают желание приобщиться к природе и ко всему живому. Такое свойство личности называется биофилией. Возможно, именно по этой причине большинство из нас чувствуют себя спокойно и непринужденно в местах с более натуральным кислородом воздухом и в окружении большого количества деревьев и цветущих растений.

Новые башни Toranomon являются воплощением этой идеи. Оба сооружения можно считать символом биофилии, поскольку их дизайн помогает людям оставаться ближе к природе, находясь в высокоурбанизированном районе.

Только что построенные башни Toranomon. Image credits: ingenhoven

Архитекторы из бюро Ingenhoven называют это сооружение "вертикальным городом-садом". Одиннадцать из 54 этажей жилого здания и семь из 36 этажей бизнес-башни окружены пышной зеленой растительностью. В самой высокой башне 550 жилых помещений, и оба небоскреба были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать мощные землетрясения.

Поскольку Токио входит в число наиболее сейсмоопасных городов мира, в обоих зданиях архитекторы установили демпферы и соединили их с расположенным неподалеку храмом. Такая конструкция позволит свести к минимуму последствия любой сейсмической активности. Оба небоскреба представляют собой идеальное сочетание экологичности и современного образа жизни.

Основание башен Toranomon покрыто зеленью. Image credits: ingenhoven

Помимо того, что в этих зданиях более чем достаточно места для комфортного произрастания различных зеленых насаждений, на территории чудо-башен предусмотрены спа-салоны, тренажерные залы и другие современные удобства, благодаря которым человек чувствует себя более комфортно.

Архитекторы считают, что модернизм новых небоскребов дополняет существующую башню Toranomon Hills Tower, а зеленые насаждения отдают дань уважения храму Атаго, историческому месту, расположенному на расстоянии всего 19 километров от небоскрёбов. Храм был построен в 1603 году и расположен в окружении живописного сада.

Общая площадь зеленых насаждений комплекса составляет около 7 800 квадратных метров. Image credits: ingenhoven

Польза для окружающей среды

Любое здание, от небольшого дома до огромного небоскреба, в котором живет человек, является постоянным источником выбросов углекислого газа. Различные виды деятельности (приготовление пищи, стирка) и оборудование (кондиционер, холодильник) внутри здания имеют свой собственный углеродный след. Но что, если эти выбросы свести на нет? Поскольку деревья поглощают CO2 в процессе фотосинтеза, посадка деревьев на территории, внутри и вокруг здания - самый простой и эффективный способ сделать его углеродно-нейтральным.

В условиях городской застройки, к примеру, в многолюдных мегаполисах или специальных экономических зонах, где имеется ограниченное пространство для посадки деревьев. Нет лучшего способа уменьшить выбросы углекислого газа и очистить загрязненный воздух, чем строительство зданий в виде вертикальных садов. Зеленые небоскребы предоставляют нам прекрасную возможность жить в гармонии с природой и несут многомиллионные выгоды.

Садовое плато поднимается над улицей на один уровень. Image credits: ingenhoven

Например, жилое здание Santalaia в Колумбии, которое к тому же является самым большим вертикальным садом в мире, производит кислород для более чем 3000 человек. Этот дом очищает воздух от загрязнений, производимых 745 автомобилями, и ежегодно устраняет углеродный след от деятельности 700 человек. Аналогичным образом, здание Tree House в Сингапуре позволяет администрации города ежегодно экономить порядка 500 000 долларов на счетах за воду и электроэнергию.

Строительство башен Toranomon — это еще один важный шаг в стремлении сделать "зеленые" небоскребы массовым явлением. Будем надеяться, что это вдохновит тысячи людей задуматься о преимуществах и ценностях, которые несет в себе экологичный образ жизни.

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Источники: Journal Zmescience, Udesign Blog, Site Storymap, Designboom

1. (https://www.udesign.es/best-biggest-vertical-gardens-world/)

2. (https://storymaps.arcgis.com/stories/e1f04b212ea4460c81deb8d6ceae4b26)

3. (https://www.zmescience.com/science/news-science/japans-tallest-residential-building-is-a-vertical-garden-city/)

4. (https://www.designboom.com/architecture/ingenhoven-architects-toranomon-two-towers-tokyo-japan-08-31-2022/)