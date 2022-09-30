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NASA и SpaceX планируют перевести Хаббл на более стабильную орбиту с помощью корабля Dragon
В NASA изучают возможность реализации идеи SpaceX и Polaris Program о переводе космического телескопа Хаббл на более высокую орбиту с помощью космического корабля Dragon
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Космический телескоп Hubble был запущен в 1990 году и должен был проработать около 15 лет, однако благодаря профилактическим миссиям и модернизациям он продолжает собирать важные научные наблюдения и по сей день. Сегодня NASA изучает возможности сохранения его работоспособности и в будущем с помощью капсулы Dragon компании SpaceX, которая может быть использована для стыковки с телескопом и перевода его на более безопасную орбиту. 

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Изображения Хаббл на низкой околоземной орбите. NASA

В настоящее время Хаббл вращается вокруг Земли на высоте около 335 миль (540 километров), однако обсерватория медленно снижается из-за атмосферного сопротивления. Согласно замыслам NASA, на телескоп планируется установить двигательный модуль, который можно использовать для контролируемого возвращения в атмосферу и дальнейшего сброса в океан, или же для вывода Хаббла на более высокую орбиту для продолжения его деятельности.

Впрочем, космический корабль Dragon компании SpaceX может предложить альтернативный вариант. В настоящее время космическая компания подписала соглашение с NASA, которое предусматривает проведение технико-экономического исследования, направленного на изучение того, как космический корабль может безопасно сблизиться с Хабблом, состыковаться с ним и перевести его на более стабильную орбиту.

Dragon на подлете к Международной космической станции. NASA

"Этот эксперимент - впечатляющий пример инновационных подходов, которые NASA изучает в рамках партнерства частного и государственного секторов", - считает Томас Зурбухен, заместитель администратора Управления научных миссий в штаб-квартире NASA в Вашингтоне. " С увеличением нашего флота мы хотим изучить широкий спектр возможностей для поддержки самых надежных и выдающихся научных миссий".

Ожидается, что исследование займет до шести месяцев, в ходе которого будут собраны необходимые технические данные как на Hubble, так и на Dragon". По результатам анализа эксперты сделают вывод о жизнеспособности миссии. В NASA считают, что часть подобной концепции может быть применена и к другим космическим аппаратам на низкой околоземной орбите.

Источники: NASA

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1. (https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/nasa-spacex-to-study-hubble-telescope-reboost-possibility/)

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#spacex #nasa #хаббл #орбита #орбитальная станция
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