В периоды пикового потребления энергии новая аккумуляторная станция способна обслуживать более 200 000 пользователей. В конечном итоге она будет производить 200 МВт / 800 МВт-ч электроэнергии

На днях в китайском городе Далянь была подключена к сети проточная аккумуляторная станция хранения энергии Dalian Flow Battery Energy Storage мощностью 100 мегаватт. Она будет введена в эксплуатацию в середине октября. Об этом сообщили представители Китайской академии наук.

реклама

Батареи на электростанции Dalian Flow Battery Power Station. Dalian Flow Battery

Проект по хранению энергии осуществляется при технической поддержке команды профессора Ли Сяньфэна из Даляньского института химической физики (DICP) при Китайской академии наук. Строительством системы и включением ее в сеть занималась компания Rongke Power Co. Ltd.

Установка сможет обслуживать сотни тысяч потребителей

Проект Даляньской проточной аккумуляторной электростанции был утвержден Китайской энергетической администрацией в 2016 году. Это первый национальный крупномасштабный проект демонстрации химических накопителей энергии, одобренный на текущий момент. В конечном итоге он будет производить 200 мегаватт (МВт) / 800 мегаватт-часов (МВт-ч) электроэнергии.

Исходя из уровня потребления электроэнергии в Китае в 2 кВт/ч на душу населения, первый этап энергоснабжения будет ориентирован на 100 МВт/400 МВт/ч. Такая мощность позволит обеспечить электричеством более 200 000 жителей. Новая система позволит снизить нагрузку на электросети в пиковые периоды и повысить надежность электроснабжения в южных районах Даляня.

Новая технология хранения энергии поможет энергосистемам обеспечить нагрузку и способность реагирования, которые потребуются после масштабных подключений к энергосистеме. Такая система может стать важной частью процесса использования возобновляемых источников энергии. Это имеет важное значение для того, чтобы содействовать усилиям по достижению углеродной нейтральности.

Крупнейшая в мире проточная батарея. Facility

Использование ванадия

В периоды снижения сетевой нагрузки возобновляемые источники энергии будут использоваться для зарядки аккумуляторов станций путем преобразования электроэнергии в химическую энергию, которая затем будет храниться в аккумуляторах. В определенный момент, когда потребление энергии в энергосистеме достигает максимальной нагрузки, химическая энергия снова преобразуется в электричество и поставляется потребителям.

В электростанции используются ионы ванадия различных валентных состояний. Химическая энергия и электрическая энергия преобразуются туда и обратно посредством окислительно-восстановительной реакции ионов в положительно и отрицательно заряженных электролитах. Это позволяет накапливать, а затем высвобождать электрическую энергию в больших объемах.

Преимущества

По данным DICP, существует целый список преимуществ такой технологии. Процесс безопасен, имеет высокую надежность, большую выходную мощность и емкость хранения, длительный срок службы, высокие показатели эффективности затрат, использование перерабатываемых электролитов и экологичность.

Кроме того, эта технология может работать как с традиционной тепловой энергией, так и с энергией атомных реакторов, а также с другими источниками, что позволяет компенсировать пиковые нагрузки и частоту энергосистемы, а также повысить ее гибкость.

Источники: Dalian Institute of Chemical Physics, Wikipedia

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

1. (http://english.dicp.cas.cn/)

2. (https://en.wikipedia.org/wiki/Vanadium_redox_battery)