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Астрономы: Загадочные пульсации в диске Млечного Пути связаны с активностью галактики в Стрельце
Данные исследования более 20 миллионов звезд позволил по-новому взглянуть на каннибалистическое прошлое нашей галактики
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Согласно результатам нового исследования, опубликованного в журнале Royal Astronomical Society, близлежащая к нам, карликовая галактика в созвездии Стрельца, постепенно вторгается в диск Млечного Пути и вырывает звезды с их постоянных орбит.

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Астрономы обнаружили пульсации в толстом диске Млечного Пути. Illustration: NASA JPL-Caltech Р. Херт (SSC Caltech)

В своей работе астрофизики воспользовались данными космической обсерватории Gaia Европейского космического агентства. Ученые проанализировали движение более 20 миллионов звезд, расположенных по всему толстому диск нашей галактики.

Полученные результаты позволили исследователям по-новому взглянуть на бурное прошлое Местной группы, в котором галактики рожались, погибали, сливались, поглощали друг друга и рождали новые звёздные структуры.

Пульсации в космосе

 Карликовая неправильная галактика в созвездии Стрельца сливается с Млечным Путем

Внимание астрофизиков главным образом было сосредоточено на внешних участках сегментах толстого диска Млечного Пути. Они обнаружили таинственные пульсации, которые, по-видимому, влияли на орбитальные траектории звезд.

"Мы видим, что эти звезды колеблются и движутся вверх и вниз с разными скоростями", - рассказывает автор проекта Пол Макмиллан, астроном из Lund University in Sweden.

Команда смоделировала волновую картину, которая может объяснить, как эффект пульсации деформирует нашу галактику. Благодаря своему методу, который получил название "галактическая сейсмология", авторы пришли к выводу, что эти волны, скорее всего, возникли сотни миллионов лет назад.

Если быть точным, они были сформированы в то же время, когда карликовая галактика в Стрельце в последний раз врезалась в наш Млечный путь, причем делала она это уже не раз. Этот эффект чем-то напоминает концентрические волны, которые расходятся от брошенного в воду камня. Всплески от такого взаимодействия медленно продвигались к внешним границам Млечного Пути, постепенно уменьшаясь в интенсивности по мере удаления от центра.

Каннибалистическое прошлое Млечного Пути

Изображение Млечного Пути. alex-mit/iStock

Согласно более ранним исследованиям, столкновение с эллиптической галактика в Стрельце, которая также является спутником Млечного Пути, могло быть причиной пульсаций в центре нашей галактики. При этом новое исследование является первой работой, которая доказала, что эти пульсации достигли внешней части галактического диска.

Взаимодействие Млечного Пути с другими гравитационно-связанными скоплениями звезд играет огромную роль в формировании формы и структуры нашей родной галактики. Например, исследование 2011 года показало, что спиральный рукав Млечного Пути образовался именно в результате столкновений с галактикой в созвездии Стрельца.

В целом, новые результаты пополняют растущий объем знаний о каннибалистическом прошлом нашей галактики. Известно, что за миллиарды лет Млечный Путь поглотил несколько более мелких галактик, и предположительно, в один прекрасный момент (плюс-минус несколько сотен миллионов лет) он может быть поглощен спиральной туманностью Андромеды.

 

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Источники: Journal Royal Astronomical Society, Journal LiveScience, Lund University in Sweden, Journal Nature
1. (https://www.nature.com/articles/s41586-018-0510-7)
2. (https://www.livescience.com/milky-way-galaxy-ripple)
3. (https://academic.oup.com/mnras/article/516/4/4988/6701646)
4. (https://www.lu.se/artikel/mystiska-krusningar-i-vintergatan-harstammar-fran-nargangen-dvarggalax)

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