Результаты нового исследования являются убедительным доказательством того, что собаки могут распознавать запах стресса.

В результате эволюции собаки, одомашненные много тысяч лет назад, стали очень восприимчивы к поведению человека. Новое исследование вывело эту концепцию на новый уровень. Авторы провели эксперименты, пытаясь выяснить, могут ли собаки с помощью своего обоняния, определять повышенный уровень стресса у людей. В результате выяснилось, что это действительно так, даже если речь идет о незнакомом человеке.

реклама

Результаты нового исследования предоставляют убедительные доказательства того, что собаки могут распознавать запах стресса. Depositphotos

Исследование, проведенное под руководством ученых из Университета королевы Белфаста, являются первым в своем роде. В нем приняли участие четыре домашние собаки, которых обучили различать различные запахи. К проекту также были привлечены 36 волонтеров, которые выполнили серию стрессовых тестов (включая сложны арифметические задачи).

Собаками предстояло отличить образцы запахов людей, находящихся как в стрессе, так и в расслабленном состоянии, а также абсолютно чистые контрольные образцы-плацебо. В предварительном эксперименте собак поощряли за то, что они отличали стрессовые образцы от плацебо. Затем к испытанию были добавлены запахи расслабленных людей. В общей сложности было проведено более 720 тестов.

В итоге собаки правильно выбирали стрессовые образцы в 94% случаев. Ученые считают это "убедительным доказательством" того, что стрессовые состояния могут приводить к появлению специфических запахов, и что собаки могут отличать эти запахи от тех, которые мы выделяем, когда находимся в спокойном состоянии.

"Полученные результаты показывают, что, находясь в спокойном или стрессовом состоянии, человек через пот и дыхание выделяет различные запахи. Собаки способны отличить эти запахи друг от друга - даже если это совершенно незнакомый для них человек", - комментирует автор эксперимента Клара Уилсон.

При этом авторы отмечают, что в исследовании не проверялось, позитивно или негативно собаки воспринимают стрессовое состояние, и что в реальной жизни они, скорее всего, определяют это по другим признакам, таким как тон нашего голоса или дыхание. Тем не менее, они полагают, что полученные знания могут оказаться полезными при дрессировке служебных животных, которые в настоящее время в основном полагаются на визуальные образы.

"Этот эксперимент является первым в своем роде. Полученные результаты свидетельствуют о том, что собаки могут чувствовать стресс только по запаху дыхания и пота, что может быть полезно при обучении служебных и терапевтических собак", - считает Уилсон. " Кроме того, полученные данные помогут лучше изучить взаимоотношения человека и собаки и дополнят наше понимание того, как собаки могут интерпретировать психологические состояния человека и взаимодействовать с ним".

Результаты данного проекта были зарегистрированы в международном издании PLOS One.

Источники: Университет королевы Белфаста, The Conversation, журнал PLOS One

1. (https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0274143)

2. (https://theconversation.com/dogs-can-smell-peoples-stress-new-study-191212)

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

3. (https://www.qub.ac.uk/News/Allnews/2022/Stress-has-an-odour-and-dogs-can-smell-it.html)