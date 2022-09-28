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Новое исследование показало, что первые челюстные позвоночные появились 439 млн лет назад
В результате этого открытия были обнаружены новые виды рыб, относящиеся к силурийскому периоду
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Ученые недавно обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости древних рыб из раннего силурийского периода (это примерно 439-436 миллионов лет назад)  в южном Китае. Это событие проливает свет на первое распространение и биоразнообразие челюстных животных.  В результате были открыты новые виды рыб, а также обнаружены самые древние из известных зубов челюстных позвоночных..

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Рыбы раннего силурийского периода, обнаруженные на территории современного Китая. Heming Zhang

В настоящее время инфратип челюстных позвоночных составляют более 99,8% от общего количества современных позвоночных - включая человека и млекопитающих. Предполагается, что челюстные позвоночные, другими словами, гнатостомы, возникли примерно 450 миллионов лет назад. Однако недостаток свидетельств затрудняет интерпретацию эволюционной истории челюстных животных. Наиболее ранние обнаруженные окаменелости челюстных рыб датируются возрастом в 425 миллионов лет.

Однако благодаря новому открытию Минь Чжу и его коллег можно внести ясность в наши представления об этом конкретном виде.

Биоразнообразие древних рыб. Nature

Силурийский период отличался большим разнообразием, чем считалось ранее

Среди обнаруженных останков цельнотелых рыб - плакодермы (вымершая группа бронированных доисторических рыб, которые были самыми ранними известными челюстными позвоночными) и хондрихтианы (группа хрящевых рыб, таких как акулы и скаты).

Один из видов, который доминировал в экосистеме в те времена, — это бронированная доисторическая рыба Xiushanosteus mirabilis. Её длина достигала почти 3 см (1,2 дюйма) и принадлежала она к классу Placodermi. Xiushanosteus mirabilis имеет характерные черты основных подгрупп плакодерм, благодаря чему можно получить представление об эволюции черепа современных челюстных позвоночных.

Реконструкция Xiushanosteus mirabilis. Heming Zhan 

Еще один вид - Shenacanthus vermiformis относится к классу хондрихтиан. По форме тела он напоминает остальных представителей хрящевых рыб. Однако у этого экземпляра имеются панцирные пластины - главная отличительная черта плакодерм.  Эти находки раскрывают разнообразие этого периода, которое до сих пор не было изучено в достаточной степени.

Также, исследователи раскрыли новые подробности о некоторых видах других видов рыб. Например, благодаря анализу образца возрастом около 436 миллионов лет впервые были получены сведения о галеаспидах - вымершей группе бронированных бесчелюстных рыб. Галеаспиды имеет уникальные защитные черепные пластины. Кроме того, этот вид демонстрируют исходное состояние, в котором находились парные плавники до того, как они разделились на грудные и брюшные.

Реконструкция Fanjingshania renovata. Heming Zhang

В другой статье описывается колючая акулоподобная рыба (Fanjingshania renovata), возраст которой составляет примерно 439 миллионов лет. У этой древней акулы плечевой пояс аналогичен плечевому поясу стволовых хондрихтиан, а также имеются признаки резорбции твердых тканей.   В последней статье подробно описаны ископаемые зубы ранее неизвестного родственника акулы Qianodus duplicis, возраст которого также составляет 439 млн лет.

 Эти находки являются лучшим на сегодняшний день свидетельством более раннего расселения челюстных позвоночных в силурийском периоде еще до того, как они были обнаружены в ископаемом состоянии в эпоху нижнего девона.

Результаты данного проекта были зарегистрированы в журнале Nature.

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Источники: Journal Nature
1. (https://www.nature.com/articles/s41586-022-05136-8)
2. (https://press.springernature.com/the-oldest-complete-jawed-vertebrates-from-the-early-silurian-of/23526106) 

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#китай #рыбы #силурийский период #челюстные позвоночные
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