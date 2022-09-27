Ученые из National University of Singapore разработали новую методику выращивания синтетического мяса путем воздействия магнитного поля на клетки животных. Об этом сообщается в пресс-релизе учебного заведения, опубликованном в понедельник. Новая технология позволит сократить потребление продуктов животного происхождения, а также будет более экологичной, чистой, здоровой и экономически эффективной.
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Использования продуктов животного происхождения
Существующие в настоящее время методы производства мяса, выращенного в лабораторных условиях, предполагают использование других продуктов животного происхождения, что в принципе сводит на нет всю идею. Существующие методы производства мяса на основе среды для культивирования клеток требуют, чтобы клетки животных подпитывались животной сывороткой, которая помогает им расти и размножаться.
Более того, такие препараты обычно состоят из эмбриональной бычьей сыворотки, которая представляет собой смесь, полученную из крови зародышей, извлеченных из беременных коров, умерщвленных в процессе производства молочной или мясной продукции.
Другие методы стимулирования роста клеток заключаются в использовании лекарств или генной инженерии, что не менее сложно и, потенциально, вредно для здоровья. Все эти факторы повышают стоимость альтернативного мяса, выращенного в лаборатории, и ограничивают масштабы производства, препятствуя коммерческой эффективности мяса на основе клеток.
Пытаясь решить эту проблему, междисциплинарная исследовательская группа под руководством доцента Альфредо Франко-Обрегона, из Института инноваций и технологий в области здравоохранения NUS, разработала не совсем обычный метод. Технология заключается в использовании магнитных импульсов для стимуляции роста клеточного мяса, культивируя миогенные стволовые клетки, которые содержатся в скелетных мышцах и костном мозге.
" В результате короткого 10-минутного воздействия магнитного поля клетки выделяют огромное количество молекул, которые обладают регенеративными, метаболическими, противовоспалительными и повышающими иммунитет свойствами. Эти вещества входят в состав так называемого мышечного "секретома" (для секретируемых факторов) и необходимы для роста, выживания и развития ткани. Мы очень рады возможной перспективе того, что новая технология сможет однажды заменить необходимость в FBS при производстве искусственного мяса", - пояснил Франко-Обрегон.
Безопасная и удобная технология
"Секретомы, стимулирующие рост, можно безопасно и удобно собирать в лаборатории, причем по очень низкой цене. Таким образом, миогенные стволовые клетки будут действовать как устойчивый и экологичный биореактор для производства богатых питательными веществами секретомов. Такая технология позволит выращивать мясо на клеточной основе в масштабах целой страны. Мышечная ткань сама знает, как производить то, что ей необходимо для роста и развития. Её просто нужно немного стимулировать, когда она находится за пределами организма. Именно это и могут обеспечить наши магнитные поля", - добавил эксперт.
Кроме того, данное изобретение может быть с успехом использовано в регенеративной медицине. Команда использовала выделенные белки для лечения поврежденных клеток с многообещающими результатами. Они обнаружили, что эти белки способствуют ускорению регенерации клеток, что указывает на перспективность новой технологии для лечения поврежденных тканей и органов пациентов.
Результаты данного проекта были зарегистрированы в августовском номере научного журнала Biomaterials за 2022 год.
Источники: Journal Biomaterials
1. (https://news.nus.edu.sg/novel-technique-to-grow-meat-in-the-lab-using-magnetic-field/)