Китайские военные заявили, что их современные истребители J-20 будут использоваться вместе с беспилотниками для усиления огневой мощи.
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Двухместные истребители J-20 способны выполнять скоординированную разведку, скоординированные удары и скоординированные командные задачи совместно с беспилотными летательными аппаратами, сообщила в воскресенье газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на китайский военный журнал.
"Создавая двухместный J-20, мы не рассматриваем его просто как учебный самолет, его основная роль будет заключаться в координации действий с беспилотниками", - заявил Ян Вэй, главный конструктор самолета, в статье, опубликованной в журнале Ordnance Industry Science Technology. "Являясь пилотируемым самолетом, J-20 сможет выполнять роль координатора роя беспилотников", - утверждается в статье.
J-20 - координатор роя боевых БПЛА
Несмотря на то, что истребитель рассчитан на размещение только четырех-шести единиц ударного вооружения, его огневой потенциал мощь может быть увеличен за счет роя беспилотников, каждый из которых может нести от четырех до десяти высокоточных боеприпасов.
"Беспилотные летательные аппарат могут использоваться в качестве "глаз и ушей", позволяющих значительно расширить область ситуационной осведомленности J-20 и повысить способность пилотируемых самолетов к шпионажу и обнаружению вражеских целей", - говорится в статье, цитируемой SCMP.
J-20, оснащенный роем беспилотников, может выполнять операции, включая миссии раннего предупреждения и боевую разведку", - отмечают авторы статьи.
Далее в публикации говорится, что Китаю "еще предстоит разработать и масштабировать боевые стратегии между пилотируемым самолетом и беспилотными дронами".
"Использование беспилотников позволяет военным силам быстрее начинать атаки, а также продолжать борьбу, несмотря на потери... Они могут принести серьезное преимущество в современном бою", заявил SCMP Тимоти Хит, старший исследователь международной обороны в Rand Corporation
В видеоролике, выпущенном в январе прошлого года в честь десятой годовщины создания J-20, широко известного как "Могучий дракон", двухместный вариант был сгенерирован на компьютере. Двухместный прототип J-20 был представлен в начале этого года.
Chengdu J-20 - двухреактивный всепогодный стелс-истребитель, разработанный китайской компанией Chengdu Aerospace Corporation для ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). J-20 разработан как истребитель превосходства в воздухе с возможностью нанесения точных ударов и является результатом программы J-XX 1990-х годов
Китай - не единственная страна, которая использует реактивные самолеты совместно с беспилотниками
В июле компания Lockheed Martin объявила о том, что она планирует разработать для американских истребителей комбинацию одноразовых вспомогательных дронов и более сложных автономных систем. В рамках "Project Carrera" Lockheed потратит $100 млн. на боевые беспилотники, управляемые F-35.
Фрэнк Кендалл, министр ВВС США, заявил на прошлой неделе, что пентагон в самое ближайшее время может объявить конкурс на разработку подобного боевого самолета (Collaborative Combat Aircraft - CCA), который состоится уже в 2024 финансовом году.
Источники: South China Morning Post, Lockheed Martin, Journal Breaking Defense
1. (https://breakingdefense.com/2022/09/lockheed-investing-100m-into-f-35-controlled-combat-drones-under-project-carrera/)
2. (https://www.scmp.com/news/china/military/article/3193688/could-drone-pairing-be-future-chinas-twin-seater-j-20-fighter)