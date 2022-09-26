Двухместные истребители J-20 могут быть использованы одновременно с беспилотными летательными аппаратами для увеличения огневой мощи.

Китайские военные заявили, что их современные истребители J-20 будут использоваться вместе с беспилотниками для усиления огневой мощи.

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Двухместные истребители J-20 способны выполнять скоординированную разведку, скоординированные удары и скоординированные командные задачи совместно с беспилотными летательными аппаратами, сообщила в воскресенье газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на китайский военный журнал.

Два китайских реактивных истребителя пролетают над пилотом в кабине самолета, 3d рендер. bbevren/iStock

"Создавая двухместный J-20, мы не рассматриваем его просто как учебный самолет, его основная роль будет заключаться в координации действий с беспилотниками", - заявил Ян Вэй, главный конструктор самолета, в статье, опубликованной в журнале Ordnance Industry Science Technology. "Являясь пилотируемым самолетом, J-20 сможет выполнять роль координатора роя беспилотников", - утверждается в статье.

J-20 - координатор роя боевых БПЛА

Несмотря на то, что истребитель рассчитан на размещение только четырех-шести единиц ударного вооружения, его огневой потенциал мощь может быть увеличен за счет роя беспилотников, каждый из которых может нести от четырех до десяти высокоточных боеприпасов.

Прототип двухместного истребителя J-20 был представлен в октябре 2021 года. Credit: Weibo

"Беспилотные летательные аппарат могут использоваться в качестве "глаз и ушей", позволяющих значительно расширить область ситуационной осведомленности J-20 и повысить способность пилотируемых самолетов к шпионажу и обнаружению вражеских целей", - говорится в статье, цитируемой SCMP.

J-20, оснащенный роем беспилотников, может выполнять операции, включая миссии раннего предупреждения и боевую разведку", - отмечают авторы статьи.

Далее в публикации говорится, что Китаю "еще предстоит разработать и масштабировать боевые стратегии между пилотируемым самолетом и беспилотными дронами".

"Использование беспилотников позволяет военным силам быстрее начинать атаки, а также продолжать борьбу, несмотря на потери... Они могут принести серьезное преимущество в современном бою", заявил SCMP Тимоти Хит, старший исследователь международной обороны в Rand Corporation





В видеоролике, выпущенном в январе прошлого года в честь десятой годовщины создания J-20, широко известного как "Могучий дракон", двухместный вариант был сгенерирован на компьютере. Двухместный прототип J-20 был представлен в начале этого года.

Chengdu J-20 - двухреактивный всепогодный стелс-истребитель, разработанный китайской компанией Chengdu Aerospace Corporation для ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). J-20 разработан как истребитель превосходства в воздухе с возможностью нанесения точных ударов и является результатом программы J-XX 1990-х годов

Китай - не единственная страна, которая использует реактивные самолеты совместно с беспилотниками

В июле компания Lockheed Martin объявила о том, что она планирует разработать для американских истребителей комбинацию одноразовых вспомогательных дронов и более сложных автономных систем. В рамках "Project Carrera" Lockheed потратит $100 млн. на боевые беспилотники, управляемые F-35.

Фрэнк Кендалл, министр ВВС США, заявил на прошлой неделе, что пентагон в самое ближайшее время может объявить конкурс на разработку подобного боевого самолета (Collaborative Combat Aircraft - CCA), который состоится уже в 2024 финансовом году.

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Источники: South China Morning Post, Lockheed Martin, Journal Breaking Defense

1. (https://breakingdefense.com/2022/09/lockheed-investing-100m-into-f-35-controlled-combat-drones-under-project-carrera/)

2. (https://www.scmp.com/news/china/military/article/3193688/could-drone-pairing-be-future-chinas-twin-seater-j-20-fighter)