Согласно результатам нового исследования, у людей, переживших COVID, на 42% повышен риск развития различных неврологических расстройств в течение года после заражения

Новое исследование, проведенное Вашингтонским университетом в Сент-Луисе, представляет собой наиболее полное на сегодняшний день исследование долгосрочных неврологических проблем, связанных с COVID-19. Отслеживая более 150 000 пациентов с COVID в течение 12 месяцев, авторы проекта обнаружили, что инфекция на 42% повышает вероятность развития целого ряда заболеваний головного мозга.

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Зияд Аль-Али, эпидемиолог из Вашингтонского университета, работает с Министерством по делам ветеранов США с начала пандемии. В ходе исследовательской работы он использовал объемные базы данных медицинских учреждений, пытаясь получить новые сведения о долгосрочных последствиях COVID-19.

Согласно результатам нового исследования, у людей, переживших COVID, на 42% повышен риск развития различных неврологических расстройств в течение года после заражения. Depositphotos

Ранее, в 2022 году, Аль-Али и его команда опубликовали результаты нескольких исследований, в которых сообщалось о росте сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств у пациентов, зараженных вирусом COVID-19, в течение 12 месяцев после первичного заражения. В данном новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine, широко рассматриваются различные проблемы неврологического характера по прошествии года после легкой и тяжелой формы инфекции.

"Наше исследование дает всестороннюю оценку долгосрочных неврологических последствий COVID-19", - объясняет Аль-Али. "В предыдущих исследованиях изучался более узкий спектр неврологических последствий, в основном у пациентов, находящихся в стационаре. Мы оценили 44 случая нарушений мозгового кровообращения и других неврологических расстройств как среди внебольничных, так и среди госпитализированных пациентов, включая тех, кто поступил в отделение интенсивной терапии".

Исследование включало цереброваскулярные расстройства, такие как инсульт, эпизодические расстройства, включая мигрень, судороги, и когнитивные состояния, такие как болезнь Альцгеймера. В целом, результаты исследования показали, что у людей, переживших COVID, на 42% больше шансов столкнуться с какой-либо неврологической проблемой в течение года после инфекции, по сравнению с неинфицированными контрольными группами

Если говорить более конкретно, то риск возникновения проблем с памятью у людей, переживших COVID, был повышен на 77%, риск инсульта - на 50%, риск судорог - на 80%, а риск проблем со зрением - на 30%. Как и в некоторых предыдущих исследованиях, исследователи отметили небольшое увеличение числа диагнозов болезни Альцгеймера у пациентов с COVID по сравнению с неинфицированными контрольными группами.

"Конечно маловероятно, что кто-то, у кого был COVID-19, ни с того ни с сего заболеет болезнью Альцгеймера", - подчеркнул Аль-Али. "Для проявления болезни Альцгеймера требуются годы. Но мы подозреваем, что у людей, предрасположенных к болезни Альцгеймера, COVID может спровоцировать развитие болезни. Это редкое, но очень тревожное явление".

Важно также подчеркнуть, что фактическое увеличение количества заболевших этими расстройствами было незначительным. В целом, исследование выявило семь дополнительных случаев любой неврологической проблемы на каждые 100 случаев COVID.

Таким образом, в реальном выражении это небольшие цифры, и потенциально они могут быть еще меньше, если возраст и вакцинация имеют какое-то значение. Однако авторы исследования ясно дают понять, что, поскольку пандемия настолько широко распространена, даже крошечные абсолютные цифры складываются в большое количество пострадавших людей.

"Учитывая колоссальные масштабы пандемии, и несмотря на то, что абсолютные цифры, представленные в данной работе, невелики, они могут выражаться в большом количестве пострадавших людей по всему миру - и это, вероятно, будет способствовать увеличению бремени неврологических заболеваний", - сообщают исследователи в своем исследовании.

По мнению исследователей, если экстраполировать цифры этого исследования на количество случаев COVID, зарегистрированных в мире, то более шести миллионов человек столкнутся с неврологическими проблемами в течение года после заражения. Даже если гипотетически сократить это число вдвое, все равно остаются миллионы пациентов, столкнувшихся с нарушениями работы головного мозга после заражения COVID.

"Полученные результаты свидетельствуют о разрушительных долгосрочных последствиях COVID-19", - сказал Аль-Али. "Они являются неотъемлемой частью длительного COVID. Этот вирус не такой уж и безобидный, как считают многие".

Результаты нового проекта были представлены в издании Nature Medicine.

Источники: Washington University School of Medicine in St. Louis, Journal Nature Medicine.

1. (https://www.nature.com/articles/s41591-022-02001-z)

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2. (https://medicine.wustl.edu/news/covid-19-infections-increase-risk-of-long-term-brain-problems/)