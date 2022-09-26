Ученые впервые зафиксировали прямые доказательства того, что младенцы по-разному реагируют на различные запахи и вкусы, находясь в утробе матери.

Новое необычное исследование зафиксировало первые подтверждения того, что младенцы находящиеся в утробе реагируют на вкусовые качества пищи, употребляемой их мамами. На потрясающих снимках видно, как младенцы сморщивают свои личики от отвращения через несколько минут после того, как мать съела кусочек "невкусной" капусты, или же радостно улыбаются после употребления сладкой морковки.

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Слева - ребенок, радостно реагирующий на сладкий вкус моркови, справа - ребенок, скорчивший недовольную рожицу при ощущении горького вкуса капусты. FETAP (Fetal Taste Preferences) Study, Fetal and Neonatal Research Lab, Durham University

Многие матери подтвердят, что их дети до рождения невероятно остро реагировали на определенные продукты или напитки. Ощущение того, что малыш агрессивно пинается или вертится в течение нескольких минут после употребления определенных продуктов, безусловно, говорит о том, что плод может реагировать на определенные вкусы, но ученые пока не совсем понимают, как именно это происходит.

Известно, что вкусовые рецепторы развиваются у плода примерно к 14 неделям беременности. Есть также данные о том, что определенные вкусовые молекулы из пищи могут переходить в амниотическую жидкость. Поэтому некоторые эксперты предположили, что влияние вкусовых предпочтений ребенка под воздействием определенных продуктов питания начинает формироваться во второй половине беременности.

"Многие исследования свидетельствуют о том, что дети могут чувствовать вкусы и запахи находясь в утробе матери. Но они основаны на результатах, полученных после рождения, в то время как наше исследование является первым, в котором эти реакции наблюдаются до момента рождения", - рассказывает руководитель нового проекта Бейза Устун. "Мы считаем, что повторное знакомство со вкусами до рождения может способствовать формированию предпочтений в еде после рождения, что может быть важно при формировании здорового питания и возможности избежать "пристрастия к еде" после отлучения от груди".

Нейтральная реакция плода (слева) и положительная реакция после употребления матерью моркови. FETAP (Fetal Taste Preferences) Study, Fetal and Neonatal Research Lab, Durham University

Для изучения этой гипотезы новое исследование обратилось к технологии 3D/4D ультразвука - важному инструменту, позволяющему получить подробное изображение движений плода. В исследовании приняли участие около 100 беременных женщин. Все они находились на последнем триместре беременности.

Участницы были разделены на три группы: контрольную, которая проходила 4D УЗИ без каких-либо вмешательств, и группы, принимавшие капсулы с порошком капусты или моркови примерно за 20 минут до сканирования. Ультразвуковое исследование позволило ученым отслеживать движения плода в течение длительнго периода времени.

Полученные результаты показали, что плоды, получавшие капусту, в основном "плакали", в то время как младенцы, получавшие морковь, "смеялись". Выражения лица этих плодов контрастировали с контрольной группой, которая демонстрировала более нейтральные реакции.

Джеки Блиссетт, соавтор нового исследования, говорит, что капуста и морковь были выбраны из-за их различных вкусовых характеристик. Капуста обладает слегка горьковатым вкусом, в то время как морковь считается сладким овощем. Однако пока неясно, какие именно вкусовые молекулы оказывают влияние на организм младенцев, тем более что положительная реакция на морковь, не обязательно может быть связана со сладким вкусом.

Нейтральная реакция плода (слева), и ответная реакция после употребления матерью капусты. FETAP (Fetal Taste Preferences) Study, Fetal and Neonatal Research Lab, Durham University

"Мы не думаем, что плод реагирует на "сладкий вкус" как таковой, поскольку содержание сахара в амниотической жидкости строго контролируется во время здоровой беременности", - поясняет Блиссетт в Твиттере. " Однако плод может реагировать на другие вещи, например, на другие качества пищи, и даже на реакцию мамы на вкусную пищу".

Полученные результаты, безусловно, поднимают целый ряд вопросов, которые необходимо изучить в будущих исследовательских проектах. Уменьшаются ли эти реакции плода со временем, если мать постоянно употребляет продукты с ярко выраженным вкусом во время беременности? И коррелируют ли эти вкусовые реакции внутриутробно с предпочтениями в еде, когда ребенок начинает самостоятельно питаться в более позднем возрасте?

"Можно утверждать, что повторяющееся пренатальное воздействие вкуса может привести к предпочтению тех вкусовых ощущений, которые испытываются постнатально", - предположила Блиссетт. Другими словами, воздействие на плод менее "любимых" продуктов, например таких, как капуста, может способствовать внутриутробному формированию вкуса".

В рамках последующего эксперимента планируется проследить за теми же младенцами, в первые месяцы после рождения. Учёные намерены изучить реакцию малышей на морковь и капусту после того, как они смогут самостоятельно перейти на твёрдую пищу.

Результаты нового эксперимента были зарегистрированы в научном издании Psychological Science.

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Источники: Aston University, Journal Psychological Science.

1. (https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09567976221105460)

2. (https://www.aston.ac.uk/latest-news/babies-react-taste-andsmell-womb-new-research)