Новая мозаичная фотография, сделанная космическим телескопом Джеймса Уэбба, позволяет увидеть среди космической пыли невиданные ранее новорожденные звезды

Примерно в 160 тысячах световых лет от нас в районе Большого Магелланова Облака, массивной галактике-спутнике Млечного Пути, находится туманность Тарантул. Эта эмиссионная туманность является одной из крупнейших и наиболее интенсивных областей звездообразования в нашей Местной группе.

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Туманность Тарантул расположена в составе Большого Магелланова Облака. Она была запечатлена с беспрецедентной детализацией инфракрасной камерой ближнего спектра космической обсерватории Джеймс Уэбб (NIRCam). Credit: NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team.

Местная группа галактик — это, ближайшая к нам группа галактик, включая наш Млечный Путь. Самой крупной из них является галактика Андромеды, а наиболее внимательные наблюдатели (при темном и ясном небе) могут заметить далекую галактику Треугольник, благодаря ее относительно яркой видимой величине. Кроме того, в Местную группу входят несколько десятков более мелких карликовых галактик.

Новый потрясающий мозаичный снимок, полученный с помощью инструмента Джеймс Уэбб (NIRCam), охватывает пространство туманности Тарантул протяженностью в 340 световых лет. Свое название туманность NGC 2070 (она же ESO 57-EN6) получила из-за похожего на паутину строения пылевых филаментов, которые видны на полученных ранее кадрах, а полость в центре напоминает нору тарантула, выстланную шелком.

Снимок эмиссионной туманности NGC 2070, полученный космическим телескопом Хаббл. Credit: NASA, ESA and E. Sabbi/STScI

В центре туманности, искрящейся голубым светом массивных молодых звезд, находится звездное скопление R136 - наиболее динамичный регион туманности, представляющий собой скопление самых горячих и массивных звезд из числа наиболее известных астрономам.

"R136 находится в центре огромного кластера под названием NGC2070", - рассказывает профессор Марк Маккорин., старший советник по науке и исследованиям Европейского космического агентства (ЕКА).

Туманность Тарантул

"R136 — это гигантское скопление молодых звезд, которое намного превосходит все, что есть в нашей галактике Млечный Путь. Его масса составляет почти полмиллиона масс нашего Солнца. Его часто считают протоглобулярным скоплением, а его огромная суммарная светимость освещает туманность Тарантул, из которой на новом снимке JWST видна лишь малая часть", - объясняет Маккорин.

В результате мощного излучения пыльный кокон, который когда-то окружал эти протозвезды, был разрушен. Остался только самый плотный материал, сформированный в колонны и гребни, способные противостоять эрозии от этих пронизывающих звездных ветров.

Внутри таких скоплений находится множество молодых протозвезд. Со временем они тоже выйдут из своих космических коконов и займут свое место в структуре туманности.

"Все изображения туманности Тарантул, полученные с помощью телескопа Джеймса Уэбба, были выполнены с помощью четырех мозаичных инфракрасных фильтров: F090W, F200W, F335M и F444W, с размерами 0,9, 2,0, 3,35 и 4,44 микрона соответственно", - поясняет Маккорин.

Диаграмма работы спектрографа ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) в звездообразующей части туманности Тарантул

"Первый, второй и четвертый фильтры работают в широком диапазоне, захватывая большой спектр звездного света и небулярного излучения. Третий, фильтр F335M, выделяет важную эмиссионную линию полициклических ароматических углеводородов - мощного следа от космической пыли".

" Цветовая кодировка на этом изображении, следующая: F090W - синий, F200W - зеленый, F335M - оранжевый и F444W - красный. Последние два фильтра создают эффект "свечения" космической пыли этого региона в оранжево-красных тонах. На эквивалентных изображениях Хаббла эти области темные", - уточняет Маккорин.

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Источники: NASA, Journal Science Focus

1. (https://science.nasa.gov/tarantula-nebula-0)

2. (https://www.sciencefocus.com/news/tarantula-nebula-james-webb-space-telescope/)