Пентагон заключил с военно-промышленной компанией Raytheon Missiles & Defense контракт на разработку и испытание гиперзвуковой крылатой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем

ВВС США заключили с компанией Raytheon Missiles & Defense контракт на сумму почти 1 млрд. долларов ($985 348 124) на производство и проведение испытательных полетов Air Force’s Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM).

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Художественная визуализация гиперзвуковой атакующей крылатой ракеты. Автор: Raytheon Technologies

HACM — это гиперзвуковая ракета с реактивной тягой, предназначенная для поражения, с дальних дистанций особо важных объектов, несущих опасность в условиях противостояния. HACM представляет собой боевую единицу, оснащенную воздушно-реактивным двигателем, способным развивать в верхних слоях атмосферы скорость до 6 200 км/ч (3 853 миль/ч), то есть более чем в пять раз превышающую скорость звука. Благодаря таким скоростям гиперзвуковые ракеты, подобные HACM, способны достигать цели быстрее, чем аналогичное традиционное оружие, что потенциально дает им возможность уклоняться от систем ПРО.

В 2020 году Военно-воздушные силы Соединенных Штатов совместно с Австралией подписали многолетнее двустороннее соглашение, известное как "Southern Cross Integrated Flight Research Experiment" (SCIFiRE). Цель проекта - разработка прототипов гиперзвуковых крылатых ракет на прямоточном воздушно-реактивном двигателе. В летом прошлого года пентагон заключил три 15-месячных контракта SCIFiRE с корпорациями Boeing, Lockheed Martin и Raytheon Technologies на разработку предварительных концепций гиперзвуковых крылатых ракет. Однако для перехода к следующему этапу разработки ведомство выбрало компанию Raytheon Missiles & Defense.

"Raytheon Missiles & Defense находится на переднем крае разработки гиперзвукового вооружения и воздушно-реактивных технологий", - заявил Уэс Кремер, президент Raytheon Missiles & Defense. " Учитывая возникновение современных угроз по всему миру, гиперзвуковая атакующая крылатая ракета предоставит нашим войскам столь необходимый потенциал".

Raytheon будет работать над проектом этого уникального оружия в партнерстве с Northrop Grumman. HACM разрабатывается в сотрудничестве с Southern Cross Integrated Flight Research Experiment, совместным проектом США и Австралии.

"Гиперзвуковая атакующая крылатая ракета создает новый класс стратегически необходимого оружия для вооруженных сил США", - подчеркнула Мэри Петришин, корпоративный вице-президент Northrop Grumman Defense Systems. "Наша технология реактивной тяги открывает новую эру для более быстрого, живучего и высокоэффективного оружия".

ВВС США планируют продемонстрировать потенциал HACM с возможностью оперативного использования уже к 2027 финансовому году.

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Источники: Journal Inceptivemind, af.mil

1. (https://www.inceptivemind.com/usaf-raytheon-develop-hypersonic-attack-cruise-missile/27551/)

2. (https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/3167976/air-force-announces-hypersonic-missile-contract-award/)