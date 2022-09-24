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Ученые: Модифицированный вирус герпеса эффективно борется с запущенными формами рака
Пока технология находится на ранней стадии испытаний, но уже выглядит весьма перспективной.
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Согласно докладу Cancer Research in London, опубликованному в минувший четверг, сконструированный вирус на основе простого вируса герпеса первого типа  продемонстрировал большой потенциал в терапии прогрессирующих видов рака.

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Ученые модифицировали вирус герпеса для лечения онкологических заболеваний, стоковое фото. fatido 

Многообещающая терапия

Несмотря на то, что лечение все еще находится на ранней стадии испытаний, исследователи обнаружили, что RP2 - модифицированная версия вируса простого герпеса, смогла уничтожить раковые клетки в организмах 25 процентов испытуемых. При этом у этих пациентов рак находился в настолько запущенной и сложной форме, что они уже исчерпали все возможные методы лечения.

"Наш эксперимент показал, что генномодифицированный вирус, убивающий рак, может нанести опухолям удар на раз-два. Он способен изнутри уничтожать раковые клетки, одновременно мобилизуя против них иммунную систему", - сказал в заявлении руководитель эксперимента Кевин Харрингтон, профессор биологических методов лечения рака в Cancer Research.

По словам исследователя, такие положительные результаты редко встречаются в клинических испытаниях на ранних стадиях, основной целью которых является проверка безопасности лечения. "Результаты наших первых испытаний показывают, что генетически модифицированная форма вируса герпеса потенциально может стать новым методом лечения некоторых пациентов с прогрессирующими видами рака - в том числе тех, которые не получили эффекта от других видов иммунотерапии", - пояснил Харрингтон.

Недавно сконструированный вирус RP2 вводят непосредственно в опухоли. Он работает сразу в двух направлениях. Во-первых, он размножается внутри раковых клеток и разрушает их изнутри, эффективно уничтожая их.

Модифицированный вирус герпеса превратился в лекарство. koto_feja 

Во-вторых, блокирует белок, известный как CTLA-4, заново запуская иммунную систему и повышая ее способность убивать раковые клетки. Кроме того, RP2 был модифицирован для производства молекул GM-CSF и GALV-GP-R, которые придают вирусу дополнительные способности по стимулированию иммунной системы к действию против рака.

В результате лечения RP2 у трех из девяти пациентов опухоли уменьшились, а у одного полностью исчезли. Даже спустя два года после начала лечения в его организме не осталось каких-либо признаков рака. "Я делал инъекции каждые две недели в течение пяти недель, что полностью уничтожило мой рак. Я свободен от рака уже два года, это настоящее чудо, другого слова не подберешь", - сказал пациент.

Затем исследователи расширили выборку до 30 пациентов, получавших одновременно RP2 и иммунотерапию ниволумабом. Новая терапия уничтожила рак у семи из них.

Незначительные побочные эффекты

Исследование показало, что большинство побочных эффектов RP2 были умеренными, такими как лихорадка, озноб или чувство усталости. Ни один из них не был настолько серьезным, чтобы потребовалось медицинское вмешательство.  В настоящее время исследователи планируют продолжить свои исследования на более крупных группах участников.

"Вирусы - одни из самых древних врагов человечества, в чем все мы убедились во время пандемии. Однако наше исследование показывает, что мы можем задействовать определенные свойства, которые делают их опасными противниками, для заражения и разрушения злокачественных новообразований", - считает проф. Кристиан Хелин. "Это небольшое исследование, но первые результаты выглядят весьма оптимистично. Я очень надеюсь, что по мере развития этого проекта мы увидим массу положительных моментов".

 Источники:  Institute of Cancer Research in London

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1. (https://www.icr.ac.uk/news-archive/genetically-modified-herpes-virus-delivers-one-two-punch-against-advanced-cancers)

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#вирус #рак #генная инженерия #лекарство #rp2 #герпес
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