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Итальянские ученые построили первый в Европе дом с нулевым уровнем выбросов, работающий на водороде
Работающие на водороде топливные элементы производят электроэнергию и тепло, необходимые для удовлетворения потребностей здания.
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Итальянские ученые утверждают, что построили первый в Европе дом, работающий на водородных топливных элементах. Это решение было разработано специалистами Университета Саннио расположенного в Беневенто на юге Италии в сотрудничестве с частными организациями. Об этом сообщил в четверг телеканал Euronews.

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Производство возобновляемой энергии из водорода, стоковое фото. audioundwerbung/iStock

"В последнее время мы сосредоточились на проблеме выбросов CO2 в окружающую среду и работали над идеей использования водорода, чтобы сделать это жилище полностью самодостаточной системой", - заявил Euronews декан университета Саннио Джерардо Канфора.

Энергетический кризис и изменение климата заставляют европейские институты искать пути сокращения использования ископаемого топлива и уменьшения выбросов углекислого газа (CO2). И этот недавно спроектированный дом отвечает обоим этим требованиям.

Здание в Беневенто является студенческим общежитием, а также живой лабораторией. Проект представляет собой эксперимент по оценке преимуществ и ограничений подобных технологий для жилищ и офисных помещений будущего.

По словам экспертов из Университета Саннио, топливные элементы, работающие на водороде, позволяют генерировать электричество и отопление, необходимые для удовлетворения потребностей всего комплекса.

Кроме того, здание генерирует возобновляемую энергию из солнечных и геотермальных источников, так что его по праву можно назвать " домом с нулевым уровнем выбросов".

В проектировании и строительстве здания помогал Stress Consortium - центр технических исследований в области устойчивого строительства.

Предполагается, что этот проект вдохновит будущих инвесторов на строительство домов и предприятий на водородных топливных элементах.

Другие проекты дома на водородном топливе

Первый в мире полностью энергоэффективный дом был построен шведским пенсионером Хансом Олофом Нильссоном в пригороде Гетеборга. Источником энергии служат солнце и водород.

Портал Energynews утверждает, что жилище Олофа не работает от электросети с марта 2015 года.

Солнечные панели площадью 160 квадратных метров, установленные на крыше "умного дома", снабжают его электричеством в течение всего года. Когда потребность в энергии снижается, дополнительное электричество используется для питания водородных топливных элементов.

Оригинальность этой стратегии привлекла внимание шведских властей. В 2017 году город Вагарда принял решение о сотрудничестве с Нильссоном для реконструкции 172 объектов социального жилья.

Энергетический кризис в Европе и амбиции водородной энергетики

Газопровод между Российской Федерацией и Евросоюзом, иллюстрация. Itsanan Sampuntarat/istock

На прошлой неделе Европейская комиссия одобрила государственное финансирование тринадцати государств-членов на общую сумму до 5,2 млрд евро на реализацию второго масштабного проекта, представляющего общий интерес для стран Евросоюза в цепочке водородных технологий.

Тринадцать государств-членов (Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Греция, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Испания и Швеция) выступили координаторами в подготовке и нотификации проекта, известного как "IPCEI Hy2Use".

Согласно последнему обращению председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен "О положении дел в Союзе", был создан Европейский водородный банк, который намерен потратить до 3 миллиардов евро на инвестиции в водородные технологии.

"Водородная энергетика может кардинально изменить жизнь Европы. Водород играет ключевую роль в диверсификации наших источников энергии и помогает нам снизить зависимость от российского газа. Мы должны довести этот нишевой рынок до необходимых масштабов", - сказал она.

"Именно поэтому мы создаем водородный банк. Мы также намерены увеличить наше финансовое участие в важных проектах, представляющих общеевропейские интересы. Это поможет создать условия для прорывных инноваций и позитивных эффектов для всей экономики ЕС, а также поможет создать экономику будущего", - отметила она.

"Скорее всего, такой водородный банк будет необходим для заполнения разрыва между производством энергии из ископаемых видов топлива и производством электроэнергии с помощью водорода, который является носителем, не вызывающим загрязнения окружающей среды", - объяснил Euronews президент STRESS Эннио Рубино.

 Источники: Journal Energynews, телеканал Euronews, European Commission

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1. (https://energynews.biz/worlds-first-hydrogen-powered-house/)
2. (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5676)
3. (https://www.euronews.com/next/2022/09/22/italian-researchers-have-built-the-first-hydrogen-powered-house-in-europe)

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#европа #италия #дом на водороде #нулевой выброс #университет саннио
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Арсений Иголкин
20:20
а если так ? https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88+%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5 прямую ссылку не дать
Рубль мобилизовался, заметно укрепившись к доллару, цены на комплектующие тают на глазах
ДоброволецZ
20:20
Мыть не страшно если дистиллированная вода и главное сразу подсушить чтобы не было коррозии и окислов.
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
boldebouillie
20:20
Они даже провода питания не вынимали, какая сушка. Там воды будет везде.
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
ACDCOVER
20:20
Если хорошо просушил ,то ничего страшного может и не будет. Просто водичка имеет очень хорошую проникающую особенность. Зальется под какое нибудь крепления и будет потихоньку коррозией покрываться. По...
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
Антон Чумак
20:19
Не знаю почему не исправили - это философский вопрос - а код открытый ?
Почему GIMP ужасен как графический редактор
den fed
20:16
я так 2 раза мыл все норм ...1 сутки просушки и все.
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
den fed
20:16
да
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
den fed
20:16
а что не так ? Моеш водой ...сушиш и все норм.
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
Blond-in
20:15
А если дать просохнуть несколько дней, все будет работать?
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
ACDCOVER
20:12
Это ж надо так ненавидеть жифорсы ,что бы поливать их водой.
Появилось видео, в котором майнеры перед продажей моют видеокарты с помощью водяного душа
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