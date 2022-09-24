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Калифорнийская компания Moximed разработал эффективный коленный имплантат Misha
Moximed: Коленный имплантат Misha Knee System успешно прошел трёхлетние клинические испытания
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Лечение боли в колене, связанной с остеоартритом, варьируется от аптечных препаратов до полной замены коленного сустава. Недавно испытанная система Misha Knee System разработана с целью компенсировать недостатки обеих методик, действуя в качестве имплантированного амортизатора.

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Имплантат Misha демонстрируется на модели коленного сустава. The Ohio State University Wexner Medical Center

Изготовленное калифорнийской компанией Moximed, устройство Misha внешне не отличается от миниатюрной версии амортизатора, который можно увидеть на автомобиле. Устройство крепится к внутренней стороне бедренной и большеберцовой костей рядом с коленным суставом и включает в себя стальной поршень, который скользит в гибком полимерном цилиндре.

Когда поршень сжимает цилиндр во время движения, цилиндр реагирует и расширяется, поглощая большую часть энергии, которая в противном случае воздействовала бы на коленный сустав. Как утверждают разработчики, при ходьбе имплантат снижает пиковую нагрузку на колено более чем на 30 процентов.

По данным компании Moximed, имплантат Misha вживляется под кожу через один разрез в процессе несложной амбулаторной процедуры. После того, как устройство установлено, его работа никак не ограничивает диапазон движений колена и не влияет на переносимую нагрузку. Кроме того, кости, сухожилия и хрящ остаются неповрежденными, поэтому в перспективе возможны альтернативные методы лечения.

Имплантат Misha, представленный на данном изображении, имплантирован внутри коленного сустава. Moximed

Еще в 2019 году (когда это проект был известен под названием Calypso) имплантат Misha был имплантирован 81 пациенту с болью в колене в рамках клинических испытаний, проводившихся в многофункциональном медицинском центре Векснера Университета штата Огайо. Результаты этих испытаний были объявлены в этот четверг (22 сентября), после того как пациенты прожили с имплантатом целых три года.

Согласно результатам исследования, более 90% участников испытали "значительное снижение болевых ощущений и улучшение функциональных показателей". В целом, коэффициент эффективности устройства составил 86%. Как утверждают разработчики, этот показатель значительно выше, чем при проведении хирургической операции, известной как остеотомия большой берцовой кости, которая заключается в выравнивании коленного сустава путем иссечения костной ткани os tibia.

Данные исследования были представлены в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США и сейчас находятся на рассмотрении регуляторов. Информация о том, когда система Misha Knee System появится в массовом производстве, пока не сообщается.

Функциональность амортизатора проиллюстрирована в анимации ниже.

Анимация ходьбы с использованием системы MISHA Knee System

Источники: The Ohio State University, Moximed

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2. (https://wexnermedical.osu.edu/mediaroom/pressreleaselisting/knee-device-clinical-trial)

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#клиническое исследование #имплантат misha #клинические испытания #коленный имплантат
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