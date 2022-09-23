Это произошло в результате извержения подводного вулкана Хоум Риф

По данным NASA Earth Observatory, после извержения подводного вулкана в районе Центральных островов Тонга появился молодой остров. В настоящее время он продолжает расти, извергая расплавленную лаву, пар и пепел на высоту около 3 километров.

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Satellite image shows the Home Reef volcano in Tonga. N/A https://earthobservatory.nasa.gov/images/150368/home-reef-erupts

Крупнейшее в мире скопление подводных вулканов находится в юго-западной части Тихого океана вдоль подводной гряды, которая проходит от Новой Зеландии до островов Тонга. 10 сентября 2022 года началось извержение одного из них.

С тех пор подводный вулкан Хоум Риф неоднократно выбрасывал шлейфы пепла и пара, извергал лаву и изменял цвет окружающей воды. Через 11 часов после извержения над морской гладью появился новый остров.

Образование острова было запечатлено на снимках, сделанных спутником Landsat 9 14 сентября. На снимке от вулкана тянется огромный шлейф пара и пепла. Согласно результатам предыдущих исследований, подобные шлейфы из перегретой, кислой морской воды содержат серу, фрагменты вулканических пород и пепла.

Молодой остров продолжает расти

При извержении подводных вулканов извергаемая лава образует подводную гряду. Слои лавы накапливаются до тех пор, пока такая гряда не поднимется над поверхностью моря и не образует остров.

По оценкам экспертов геологической службы Тонга, первоначально площадь острова-малыша составляла примерно 4 000 квадратных метров. Однако к 20 сентября он вырос до 24 000 квадратных метров и достиг высоты 10 метров над уровнем моря.

"Активность этого вулкана представляет незначительный риск для авиации сообщества и жителей островов Вавау и Хаапаи", - заявила геологическая служба Тонга. "Сообщений о видимых выбросах пепла за последние 24 часа не поступало. Всем мореплавателям рекомендуется держаться на расстоянии не менее 4 км от Хоум Рифа до дальнейших известий". Специалисты службы сообщили, что большая часть пепла должна осесть в радиусе одной мили от центра извержения.

Новый остров находится к юго-западу от острова Лэйт, к северо-востоку от Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаи и к северо-западу от Моунгаоне. Эта часть известна как зона субдукции Тонга-Кермадек, где три тектонические плиты сталкиваются на самой быстрой границе глобальной конвергенции. Здесь Тихоокеанская плита проседает под тяжестью двух других небольших плит, в результате чего образуется одна из самых глубоких впадин Земли и наиболее активных вулканических дуг.

На вулкане Хоум Риф было зарегистрировано четыре периода извержений, включая события 1852 и 1857 годов. В результате чего временно образовались небольшие острова. Во время извержений 1984 и 2006 годов также появились новые земли с отвесными скалами высотой от 50 до 70 метров.

Весьма вероятно, что новый остров прекратит свое существование из-за разрушения вулканических пород, вызванного эрозией волн. По данным NASA, многие острова вулканического происхождения как правило недолговечны, хотя иногда они могут просуществовать в течение многих лет. Например, участок суши, образовавшийся в результате 12-дневного извержения близлежащего вулкана Лате в 2020 году, исчез через два месяца, в то время как остров, появившийся в 1995 году в результате извержения того же вулкана, просуществовал более двух десятилетий.

Источники: NASA Earth Observatory.

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1. (https://earthobservatory.nasa.gov/images/150368/home-reef-erupts)