Исследователи придумали метод, который заставляет комаров вырабатывать соединения, замедляющие рост паразитов.

В 2020 году малярией заразился 241 миллион человек. Это опасное заболевание и по сей день уносит жизни людей по всему миру. По данным ВОЗ, на Африканский регион приходится около 96% смертей от этого заболевания. В настоящее время научное сообщество исследует различные способы искоренения этой болезни. И, возможно, они близки к решению этой проблемы.

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Исследователь Джордж Кристофидес с клеткой генетически модифицированных комаров Anopheles gambiae. Imperial College London

Как правило, заражение малярией происходит, в момент укуса человека самкой комара, инфицированной малярийным плазмодием. Этот паразит вместе с кровью попадает в кишечник насекомого, где он вступает в очередную фазу своего развития. Затем он переносится в слюнные железы комара, чтобы заразить следующего человека.

Однако, по данным ученых из проекта Transmission:Zero при Имперском колледже Лондона, только около 10% комаров, переносящих паразитов, живут достаточно долго, чтобы паразиты смогли достичь инфекционной стадии. Учитывая этот факт, эксперты решили замедлить развитие малярийного плазмодия в организме насекомого и добиться того, чтобы комар попросту погибал от старости до того, как паразит попадет в его слюнные железы.

Для этого они генетически модифицировали Anopheles gambiae - основную разновидность комаров, распространяющих малярию. В результате эксперимента при каждом проглатывании крови комары вырабатывали два типа молекул "антимикробного пептида". Полученные от африканских когтистых лягушек и медоносных пчел, эти вещества препятствуют энергетическому метаболизму паразита, нарушая его эволюцию.

Кроме того, они сокращают продолжительность жизни комара, повышая вероятность того, что насекомое погибнет до того, как паразит станет опасен для человека. Обычно взрослые самки комаров живут около не более шести недель.

В ходе лабораторных испытаний было показано, что модифицированные насекомые оказались практически неспособны передавать малярийного плазмодия, в отличие от своих "диких" собратьев. Идея заключается в том, что, если сконструированных комаров выпустить в естественную среду обитания, они будут скрещиваться с обычными комарами, постепенно распространяя свои "недружественные" к паразитам гены по всей популяции.

К сожалению, из-за относительно короткой продолжительности жизни комаров процесс естественного отбора быстро ликвидирует такие уникальные особенности из генофонда. Поэтому ученые планируют дополнительно усовершенствовать комаров путем добавления "генного привода", который представляет собой генетический компонент, предназначенный для принудительного распространения измененных генов в популяции.

Планируется, что модифицированные комары будут испытаны в полевых условиях на объекте в Танзании. Чтобы снизить риск нарушения экосистемы, оба варианта насекомых будут тестироваться отдельно. В одном случае будут использоваться только молекулы, уничтожающие паразитов, а в другом - только генный привод. Если ни один из них не окажется опасен для экологии, они могут быть объединены в единый штамм.

"На протяжении многих лет мы безуспешно пытались создать комаров, которые не могут заразиться паразитом, или таких насекомых, которые будут уничтожить плазмодия с помощью своей иммунной системы", - рассказывает постдокторант Астрид Хоерманн, соавтор статьи, посвященной исследованию. " Задержка развития паразита внутри комара - это концептуальный прогресс, который открывает гораздо больше возможностей для предотвращения передачи малярии от комаров к человеку ".

Результаты данного проекта были недавно представлены в научном издании Science Advances.

Источники: Imperial College London, журнал Science Advances, Википедиа

1. (https://en.wikipedia.org/wiki/Gene_drive)

2. (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo1733)

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3. (https://www.imperial.ac.uk/news/239931/mosquitoes-that-cant-spread-malaria-engineered/)