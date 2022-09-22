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Израильские исследователи изготовили 3D-чернила, позволяющие печатать деревянные изделия
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Изготовленная из смеси древесной муки и растительных экстрактов, новая 3D-печать может приобретать заранее спроектированную форму. Эта инновационная технология была реализована благодаря исследователям Еврейского университета в Иерусалиме.

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Спираль, изготовленная с помощью древесных 3D-печатных чернил. American Chemical Society  

Дорон Кам, аспирант, работающий над проектом, и его коллеги разработали эту технологию еще несколько лет назад. Однако недавно ученые обнаружили, что, контролируя способ нанесения материала, можно регулировать испарение влаги, что позволяет создавать сложнейшие объекты.

С учётом всего вышесказанного, можно сказать, что с помощью таких 3D-чернил принтер способен изготавливать уникальную деревянную продукцию.

Пока что ученые использовали эту методику для 3D-печати моделей в форме седла, купола или спирали. Однако они считают, что при дополнительной оптимизации процесса ее можно будет использовать для изготовления более сложных самосборных изделий, например, для производства мебели.

Технология превращает органические "производные древесины" в пасту, которая затем используется в качестве чернил для 3D-принтера. Как сообщил Дорон Кам в интервью изданию The Times of Israel, "по мере высыхания паста деформируется и приобретает желаемую форму".

Седлообразная" изогнутая деталь, изготовленная с помощью древесных 3D-печатных чернил. American Chemical Society  

Морфинг изделий - непростая задача

На первый взгляд из-за особенностей древесины деформация может стать серьезной проблемой для 3D-печати, однако эксперты нашли в этом положительные моменты.

"Деформация может представлять собой серьезное препятствие", - объясняет Дорон Кам во время своего выступления на сессии Американского химического общества (ACS). " Но нам решили разобраться в этом явлении и использовать его для получения желаемого эффекта".

Процесс происходит в два этапа

Для того чтобы создать необходимый адгезив, органический материал измельчается до состояния "древесной муки" и смешивается с двумя другими органическими компонентами.

На втором этапе полученную массу помещают в 3D-принтер, который печатает плоский двухмерный фрагмент. Ячеистая структура древесины влияет на форму, которую объект приобретает при высыхании. С помощью новой технологии ученые научились управлять структурой древесины и, контролировать точную форму конечного продукта.

Экологичность и устойчивость

"Мы не пытаемся создать материал, который будет служить вечно, для этого существует пластик. Мы не стремимся к этому", - сказал Кам. "Три или четыре года эксплуатации, а затем вы можете измельчить его и напечатать снова. Это устойчивость нашего продукта, это наш принцип", - добавил Дорон Кам. Новый проект поддерживает концепцию " устойчивая экономика у вас дома".

Источники: Журнал Times of Israel

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1. (https://www.timesofisrael.com/israeli-scientists-produce-3d-printer-ink-capable-of-producing-wood-products/)

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#3d-печать #3d-принтер #3d-технологии #дерево
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