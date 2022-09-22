В рамках данного проекта креатин, полученный из отходов, преобразуется в биоактивный питательный субстрат, который может поддерживать развитие культур в гидропонных системах культивирования.

По сравнению с традиционной агрокультурой, гидропоника использует гораздо меньше места и влаги, а также позволяет обойтись без почвы. Однако для развития растений все же требуется некая питательная среда. Недавно ученые создали (по их мнению) самую лучшую основу для выращивания растений, полученную из выброшенных человеческих волос.

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Из одного грамма волос можно получить три блока питательной среды (справа), каждый размером 1,5 x 1,5 x 3 см (0,6 x 0,6 x 1,2 дюйма). Nanyang Technological University

Эти кислоты сами по себе способствуют росту растений, кроме того, они способны связываться с другими питательными веществами, а затем со временем высвобождать их. Именно поэтому кератин мог бы стать отличной средой для гидропонного выращивания, если бы не одно обстоятельство: он недостаточно прочен, чтобы сформировать субстрат, способный физически поддерживать растения... по крайней мере, без дополнительной обработки.

Учитывая этот фактор, ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре вначале получили из косметических салонов срезанные волосы. Затем они извлекли из них кератин, который смешали с целлюлозными волокнами, полученными из древесины, тем самым повысив его прочность. После высыхания полученной смеси образовался губчатый материал. Этот материал впоследствии использовался в качестве гидропонной среды для выращивания рукколы и китайской капусты пак-чой.

Оказалось, что инновационный материал не только поддерживает растения и стимулирует их рост, но и благодаря своей пористой структуре эффективно впитывает и удерживает водный питательный раствор, используемый в гидропонике. В частности, он был способен удерживать воду в 40 раз больше собственного веса, что аналогично возможностям существующих коммерческих сред для выращивания культур.

Однако, в отличие от подобных сред, материал на основе кератина полностью разлагается в течение четырех-восьми недель, превращаясь при этом в удобрение для растений. Конечно, его нужно будет чаще заменять, но зато он не оставляет никаких отходов в окружающей среде после того, как его утилизируют.

Доктор Чжао Чжитун (слева) и профессор Нг Ки Вуэй демонстрируют необработанные волосы и готовый материал. Nanyang Technological University

Кроме того, растения, выращенные в кератиновой среде, развили более длинные корни, чем культуры, выращиваемые в традиционных условиях. Благодаря чему они смогли поглощать больше воды и питательных веществ. К тому же, если для производства креатиновой гидропоники в промышленных масштабах не найдется достаточного количества волос, можно будет использовать другие источники.

"Помимо волос, при разведении сельскохозяйственных животных образуется большое количество кератина в виде биоотходов, поскольку он в изобилии присутствует в шерсти, рогах, копытах и перьях", - рассказывает профессор Нг Ки Вуэй, главный автор проекта. "Поскольку кератин может быть извлечен из многих видов сельскохозяйственных отходов, разработка гидропонных субстратов на основе такого вещества может стать важной стратегией переработки сельскохозяйственных отходов в рамках устойчивого сельского хозяйства".

Официальный отчет о результатах данного проекта недавно был размещен в научном издании ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Источники: Nanyang Technological University, journal ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

1. (https://www3.ntu.edu.sg/CorpComms2/Research%20Papers/Keratin2.pdf)

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2. (https://www.ntu.edu.sg/news/detail/a-hairy-solution-to-urban-farming-growing-salad-out-of-human-hair)