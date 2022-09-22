Безопасная флуоресцентная молекула позволит определить содержание вторичного сырья в пластиковых изделиях

Несмотря на то, что многие компании утверждают, что их продукция содержит переработанный пластик, как понять, что они говорят правду? Согласно новому исследованию, использование в составе продукции безопасной флуоресцентной молекулы позволит распознать обман.

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Образцы пластика флуоресцируют разными цветами и интенсивностью в зависимости от того, сколько имитированного переработанного пластика присутствует в их составе. Adapted from ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2022

Итак, давайте разберемся, зачем компаниям лгут, утверждая, что они используют переработанный пластик? Во-первых, это может повысить их продажи среди экологически настроенных потребителей. Во-вторых, они могут избежать уплаты налогов, которые некоторые страны налагают на продукты из пластика, в составе которых мало или совсем отсутствует переработанная пластмасса.

Чтобы не допустить такого мошенничества, ученые из Манчестерского университета изучили безопасное для здоровья человека вещество, известное как 4,4-Бис(5-метил-2-бензоксазолил) стильбен или сокращенно BBS.

Исследователи добавили небольшое количество BBS в расплавленный полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), который затем был смешан с первичной смолой ПЭВП в различных пропорциях. В итоге получилась целая серия образцов ПЭВП, содержащих от 0 до 100% имитированного вторичного сырья.

Когда эти образцы подвергались воздействию ультрафиолетового света с длиной волны 365 нанометров, молекулы BBS начинали флуоресцировать. При этом было обнаружено, что интенсивность, продолжительность и цвет флуоресценции зависят от процентного содержания ПЭВП.

Следовательно, измеряя данные показатели, можно точно определить, какое количество переработанного пластика присутствует в любом из представленных образцов. Технология также была успешно протестирована на таких пластиках, как полипропилен и ПЭТ (полиэтилентерефталат), в которых удалось количественно определить количество переработанного пластика вплоть до 10% от массы изделия.

По словам экспертов, присутствие BBS в пластиковых продуктах одноразового использования не оказывает негативного влияния на их качество или внешний вид. Ожидается, что в конечном итоге производители смогут добавлять эту молекулу в первичные пластмассы в процессе их переработки, что позволит в будущем измерять ее содержание в изготовленных из них продуктах.

Результаты данного эксперимента были недавно зарегистрированы в международном издании ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Источники: American Chemical Society via EurekAler, journal ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

1. (https://www.eurekalert.org/news-releases/965382)

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2. (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.2c03389)