Система DEEC-Tec может быть построена в самых разных конфигурациях, например, в форме змеи или воздушного шара, что позволит улавливать энергию океанических волн самого широкого спектра.

Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL) представила принципиально новую технологию с использованием энергии морских волн.

реклама

Лаборатория утверждает, что с помощью такой технологии можно производить электричество не только из энергии волн, но даже из предметов одежды или автомобилей.

Запатентованная технология использования энергии волн. NREL

NREL, специализирующаяся на исследованиях и разработках в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, интеграции энергетических систем и устойчивого транспорта, уже получила патент на разработку уникальной технологии встраиваемых преобразователей распределенной энергии (DEEC-Tec).

Благодаря DEEC-Tec компания планирует, в самое ближайшее время привнести свежие идеи в сектор энергетики. Однако прежде чем подробно изучить эту новую технологию, давайте попытаемся разобраться, что представляет собой DEEC-Tec.

"Область DEEC-Tec сосредоточена на объединении множества небольших преобразователей энергии в единую систему, которая позволяет использовать более широкий спектр энергии океанических волн, чем традиционные подходы", - поясняет NREL.

Гибкие преобразователи энергии морских волн, сокращенно flexWEC, являются главной составляющей DEEC-Tec. Благодаря использованию нескольких миниатюрных встроенных конвертеров, такие устройства могут растягиваться, скручиваться, изгибаться, увеличиваться в объеме или испытывать другие структурные деформации, которые позволяют им получать энергию от движения океанических волн.

"Направление DEEC-Tec не стоит на месте и постоянно развивается", - утверждают Блейк Борен, старший инженер NRL и автор проекта патента совместно с Йохемом Вебером, главным инженером программы NREL по водной энергетике. "Выданный нам патент свидетельствует о том, что наша компания набирает обороты в этой перспективной области исследований", - добавил Борен.

Новая запатентованная технология. Besiki Kazaishvili/NREL

Как все это работает?

В рамках этой технологии все конвертеры работают как единый слаженный механизм. В большинстве случаев для преобразования энергии волн, используется один генератор. А компания DEEC-Tec, напротив, объединяет множество крошечных конвертеров, которые представляют собой более крупный и очень гибкий преобразователь энергии.

"DEEC-Tec предоставляет исследователям и разработчикам совершенно новый подход к решению проблемы преобразования морской энергии океанических волн, приливов и течений в более пригодные для использования формы энергии, такие как электричество", - отметил Борен.

Инновация FlexWECs

Гибкие электростанции FlexWEC способны улавливать и преобразовывать энергию волн в электричество в пределах всей своей структуры. Таким образом, такие конверторы смогут полноценно выполнять свои функции независимо от того, где и как волновая энергия взаимодействует с конструкцией системы в целом.

FlexWEC позволяют избежать эффекта накопления энергии океанических волн, который может привести к отключению или повреждению оборудования, поскольку они не концентрируют волновую энергию океана в одном преобразователе или одной передающей силовой установке.

"В один прекрасный день у побережья Калифорнии, Орегона или Вашингтона могут появиться морские фермы возобновляемой энергии на базе DEEC-Tec. Подобные волновые энергетические конвертеры в перспективе смогут питать электроэнергией прибрежные населенные пункты и даже коммунальные энергосистемы в целом", - заявил Борен.

Система DEEC-Tec может быть построена в самых разных конфигурациях, например, в форме змеи или воздушного шара. Это позволяет улавливать энергию океанических волн самого широкого спектра. Besiki Kazaishvili/NREL

Экологически безопасно и недорого

Гибкие конструкции DEEC-Tec могут стать экономически эффективным способом использования энергии волн. Например, FlexWEC будет проще развернуть и контролировать после того, как они окажутся в океане, поскольку их можно построить из доступных и экологически чистых материалов.

Исследователи NREL постоянно работают над развитием этой недавно запатентованной технологии. "Полученный патент придает разработчикам дополнительные стимулы для реализации проекта DEEC-Tec", - считает Борен.

"Теперь у нас есть запатентованная основа для дальнейшего развития и продвижения DEEC-Tec как в рамках проекта NREL, так и в сотрудничестве с нашими зарубежными партнерами и промышленными предприятиями".

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источники: Лаборатория NERL

1. (https://www.nrel.gov/news/program/2022/patented-wave-energy-technology-gets-its-sea-legs.html)