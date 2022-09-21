Возможно, мы стали на шаг ближе к тому, чтобы понять эти странные космические феномены.

Как сообщается в заявлении пресс-службы, астрономы зафиксировали почти 2000 вспышек от быстрого радиовсплеска под названием FRB 20201124A. Используя компьютерную модель для исследования подобных явлений, астрофизики пришли к выводу, что они могли исходить от какого-то сложного массива намагниченных объектов.

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Новые результаты, опубликованные в журналах Nature и Nature Communications, могут помочь мировому астрономическому сообществу лучше понять подобные объекты и то, как они могут генерировать FRB. Результаты исследования позволят составить карту и глубже изучить одну из величайших загадок в мире астрономии.

Магнетар. iStock/Naebly

Исследования быстрых радиовсплесков

Быстрые радиовсплески — это импульсы радиочастотного электромагнитного излучения. С момента обнаружения первого такого радиовсплеска в 2007 году было найдено несколько сотен FRB. Природа этих явлений окутана тайной, что наводит на мысли о вероятности их создания разумными внеземными цивилизациями.

Недавно наблюдения за галактическим быстрым радиовсплеском в пределах Млечного Пути позволили предположить, что некоторые из этих феноменов происходят от магнетаров - типов нейтронных звезд с невероятно мощным магнитным полем. Однако происхождение космологических FRB, которые наблюдаются на огромном расстоянии от Земли, до сих пор остается неизвестным.

В статье Nature астроном Кеджиа Ли и его команда подробно описали, процесс наблюдения FRB 20201124A с помощью сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой (FAST). В течение 54 дней они зафиксировали 1 863 радиовсплеска. По словам исследователей, высокая частота вспышек делает их объект одним из самых активных FRB, наблюдаемых на сегодняшний день.

Полученные ими результаты свидетельствуют о наличии сложной намагниченной области пространства, расположенной в пределах астрономической единицы (расстояния между Землей и Солнцем) от источника FRB. Кроме того, команда астрономов сделала ряд важных наблюдений, касающихся региона богатой металлами галактики Млечный Путь, где находится FRB. Они отметили, что этот регион имеет низкую звездную плотность и что совсем необычно - в этом регионе находился молодой магнетар, образовавшийся во время взрыва звезды.

Новые цели будущих наблюдений

В другой статье Nature Communications Файин Ванг и его коллеги представили физическую модель, которая объясняет наблюдаемые признаки FRB.

Основываясь на результатах исследования, авторы считают, что всплески исходят из бинарной системы, состоящей из магнетара и звезды, которая по размерам и скорости вращения превосходит наше Солнце.

Эксперты полагают, что будущие поиски FRB должны быть направлены на поиск подобных бинарных систем. В совокупности обе эти работы проливают новый свет на загадочное происхождение FRB. Они являются частью масштабных усилий, направленных на составление карты и лучшее понимание тонкостей нашей огромной, расширяющейся Вселенной.

Источники: Journal Nature, Pess Springernature.

1. (https://www.nature.com/articles/s41467-022-31923-y)

2. (https://www.nature.com/articles/s41586-022-05071-8)

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3. (https://press.springernature.com/repeating-fast-radio-burst-20201124a-originates-from-a-magnetar-/23312818)