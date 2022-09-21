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eActros LongHaul: Mercedes представил полностью электрический грузовик для дальних перевозок
Концептуальный прототип Mercedes-Benz eActros LongHaul дебютировал на выставке IAA Transportation 2022
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После двух лет разработок Mercedes-Benz Trucks публично представил дальнобойную версию своего нового грузового автомобиля eActros на выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере. В следующем году Amazon и Rhenus приступят к его эксплуатационным испытаниям.

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Концептуальный прототип Mercedes-Benz eActros LongHaul дебютировал на выставке IAA Transportation 2022 18 сентября. Daimler Truck/Mercedes-Benz Trucks

Грузовик LongHaul был первоначально анонсирован еще в 2020 году, а его концептуальный прототип был представлен на выставке IAA в минувшие выходные (где он был удостоен награды 2023 Truck Innovation Award) вскоре после выхода на рынок грузового электромобиля Mercedes eActros с малым радиусом действия.

Еще в июне компания сообщила, что первая опытная партия успешно проходит "интенсивное тестирование" перед испытаниями на дорогах общего пользования. В следующем году за ними последуют предсерийные варианты, которые будут проходить реальные испытания у таких потенциальных клиентов, как Amazon и Rhenus.

В концептуальном прототипе eActros LongHaul прослеживается дизайнерский стиль серийной модели 2024 года. Daimler Truck/Mercedes-Benz Trucks

Ожидается, что серийное производство начнется в 2024 году, при этом будут доступны варианты только с седельным тягачом на жесткой подвеске. Это будет первый полностью электрический серийный автомобиль компании, сборка которого будет организована на существующем производственном конвейере в Вёрте-на-Рейне.

40-тонный тягач может похвастаться запасом хода на одной зарядке до 500 км (~310 миль), что, по мнению Mercedes, должно удовлетворить подавляющее большинство потребностей в грузоперевозках на дальние дистанции. И хотя он не сравнится с будущим Tesla Semi, добавление электрифицированного прицепа с автономным блоком батарей может увеличить дальность LongHaul до более чем 800 км.

Батареи грузовика совместимы с мегаваттным зарядным устройством, что, по мнению компании, позволит заряжать три LFP (литий-железо-фосфатные) батареи общей емкостью более 600 кВт/ч  до 80% емкости менее чем за 30 минут.

Тягач eActros LongHaul рассчитан на 500 км пробега на одной зарядке и позволяет увеличить мощность до 80% с помощью мегаваттных зарядных станций. Daimler Truck/Mercedes-Benz Trucks

К настоящему моменту известно, что грузовик оснащен новым электронным мостом с двумя двигателями мощностью по 400 кВт в непрерывном режиме (и более 600 кВт при пиковой нагрузке). Автомобиль рассчитан на такие же сроки службы, как и обычные тяжелые модели Actros для дальних перевозок, что подразумевает 1,2 миллиона километров (более 745 000 миль) пробега в течение 10 лет.

Модель eActros LongHaul является одним из элементов более масштабных амбиций Daimler Truck, направленных на то, чтобы около 60% продаж новых автомобилей на рынках ЕС30 составляли CO2-нейтральные модели, а затем к 2039 году - 100% в Европе, Японии и Северной Америке.

" Наш портфель аккумуляторных грузовиков постоянно расширяется", - заявила Карин Редстрем, генеральный директор Mercedes-Benz Trucks. " Мы сосредоточены на том, чтобы предлагать нашим клиентам неоспоримые преимущества. Поэтому наши электрические грузовики специально разработаны для электронной мобильности, обеспечивая лучшую управляемость, энергоэффективность и долговечность".

Источники: Daimler

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1. (https://media.daimlertruck.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Charged-for-tomorrow-Mercedes-Benz-Trucks-presents-the-eActros-LongHaul-for-long-distance-transport-for-the-first-time-at-the-IAA-Transportation-2022-in-Hanover.xhtml)

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#mercedes-benz #eactros longhaul #электрический грузовик
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