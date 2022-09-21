В настоящее время программа Ocean Cleanup переходит на более крупную модель System 003, которая, по словам команды, значительно повысит эффективность ее работы

Перед компанией Ocean Cleanup стоит огромная задача - очистить воды Мирового океана от пластиковых отходов. Недавно организация опубликовала видеоролик, в котором представила свой актуальный план действий. В анимационном видео показано, как массивные экраны для сбора мусора пробираются через Большое тихоокеанское мусорное пятно. Эксперты считают, что для решения проблемы будет достаточно всего 10 подобных установок.

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Организация Ocean Cleanup представила новую анимацию, в которой подробно описывается ее подход к решению проблемы Большого тихоокеанского мусорного пятна. The Ocean Cleanup

Впервые представив свою концепцию в 2013 году, исследователи из Ocean Cleanup разработали и протестировали множество вариантов своих плавучих барьеров для сбора мусора. В планах команды - развернуть такие технологии в Большом тихоокеанском мусорном пятне для сбора пластиковых фрагментов. В прошлом году разработчики доказали жизнеспособность подобного подхода, очистив от мусора огромную акваторию океана.

В настоящее время специалисты компании осуществляют переход от экранов System 002, используемых на ранних этапах программы, к гораздо более крупным барьерам System 003. Новые U-образные конструкции длиной 2 500 м (8 200 футов) будут буксироваться катерами и с помощью специальной воронки (глубиной до 4 метров) "сгребать" пластиковые отходы с поверхности в камеру сбора. Далее пластик будет перегружаться на вспомогательные суда и доставляться на сушу для дальнейшей переработки.

В настоящее время программа Ocean Cleanup переходит на более крупную модель System 003, которая, по словам команды, сделает ее работу гораздо более эффективной. The Ocean Cleanup

Аквабиологи считают, что благодаря созданию более масштабной системы очистка станет намного эффективнее и экономичнее. Это связано с меньшими затратами на каждый килограмм пластиковых отходов, удаляемых из воды. Согласно последним прогнозам, команда The Ocean Cleanup ожидает, что 10 барьеров, основанных на конструкции System 003, будет достаточно, чтобы собрать все 100 000 тонн пластика в Большом тихоокеанском мусорном пятне.

В представленном ниже видеоролике наглядно показан процесс очистки океанических вод. В нем красочно показан масштаб проблемы и способы ее решения, а также интересные технические детали, такие как использование беспилотников для выявления "горячих точек" пластикового загрязнения.

Конец Большого тихоокеанского мусорного пятна | The Ocean Cleanup.

В этом анимационном ролике показано видение будущего, в котором Большое тихоокеанское мусорное пятно - в три раза больше Франции и содержащее до 100 000 тонн пластиковых отходов - войдет в историю.

Источники: The Ocean Cleanup

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1. (https://theoceancleanup.com/)

2. (https://theoceancleanup.com/press/press-releases/over-75-of-plastic-in-great-pacific-garbage-patch-originates-from-fishing/)