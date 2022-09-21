Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Компания Ocean Cleanup планирует очистить воды Мирового океана от пластиковых отходов
В настоящее время программа Ocean Cleanup переходит на более крупную модель System 003, которая, по словам команды, значительно повысит эффективность ее работы
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Перед компанией Ocean Cleanup стоит огромная задача - очистить воды Мирового океана от пластиковых отходов. Недавно организация опубликовала видеоролик, в котором представила свой актуальный план действий. В анимационном видео показано, как массивные экраны для сбора мусора пробираются через Большое тихоокеанское мусорное пятно. Эксперты считают, что для решения проблемы будет достаточно всего 10 подобных установок.

реклама

Организация Ocean Cleanup представила новую анимацию, в которой подробно описывается ее подход к решению проблемы Большого тихоокеанского мусорного пятна. The Ocean Cleanup

Впервые представив свою концепцию в 2013 году, исследователи из Ocean Cleanup разработали и протестировали множество вариантов своих плавучих барьеров для сбора мусора. В планах команды - развернуть такие технологии в Большом тихоокеанском мусорном пятне для сбора пластиковых фрагментов. В прошлом году разработчики доказали жизнеспособность подобного подхода, очистив от мусора огромную акваторию океана.

В настоящее время специалисты компании осуществляют переход от экранов System 002, используемых на ранних этапах программы, к гораздо более крупным барьерам System 003. Новые U-образные конструкции длиной 2 500 м (8 200 футов) будут буксироваться катерами и с помощью специальной воронки (глубиной до 4 метров) "сгребать" пластиковые отходы с поверхности в камеру сбора. Далее пластик будет перегружаться на вспомогательные суда и доставляться на сушу для дальнейшей переработки.

В настоящее время программа Ocean Cleanup переходит на более крупную модель System 003, которая, по словам команды, сделает ее работу гораздо более эффективной. The Ocean Cleanup

Аквабиологи считают, что благодаря созданию более масштабной системы очистка станет намного эффективнее и экономичнее. Это связано с меньшими затратами на каждый килограмм пластиковых отходов, удаляемых из воды. Согласно последним прогнозам, команда The Ocean Cleanup ожидает, что 10 барьеров, основанных на конструкции System 003, будет достаточно, чтобы собрать все 100 000 тонн пластика в Большом тихоокеанском мусорном пятне.

В представленном ниже видеоролике наглядно показан процесс очистки океанических вод. В нем красочно показан масштаб проблемы и способы ее решения, а также интересные технические детали, такие как использование беспилотников для выявления "горячих точек" пластикового загрязнения.

 

Конец Большого тихоокеанского мусорного пятна | The Ocean Cleanup. 
В этом анимационном ролике показано видение будущего, в котором Большое тихоокеанское мусорное пятно - в три раза больше Франции и содержащее до 100 000 тонн пластиковых отходов - войдет в историю.

 Источники: The Ocean Cleanup

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

1. (https://theoceancleanup.com/)
2. (https://theoceancleanup.com/press/press-releases/over-75-of-plastic-in-great-pacific-garbage-patch-originates-from-fishing/)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#микропластик #пластиковые отходы #пластиковое загрязнение #ocean cleanup #мировой океан
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Голландские ученые обнаружили микропластик в мясе, молоке и крови сельскохозяйственных животных
Ученые MIT предложили заменить микропластик натуральным шелком
Следы микропластика обнаружены в организмах более половины исследованных видов наземных животных
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга постепенно восстанавливается
36
Ученые утверждают, что создали материю из ничего и доказали, что эффект Швингера верен
20
Видео: трейлер 2D-экшена There Is No Light по случаю релиза на ПК
+
Британские ученые: лампы накаливания могут вернуться и вытеснить светодиодные лампы
15
Ethereum PoW не смог занять место Эфира – майнеры спасаются бегством, а инвесторы потеряли миллионы
6
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
323
Европейские магазины назвали свои цены на процессоры AMD Ryzen 7000 — есть над чем задуматься
35
Глава NVIDIA впервые позирует с игровой видеокартой GeForce RTX 4090 в референсном исполнении
16
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – GeForce RTX 3050 достигла рекомендованной цены
11
Какой процессор купить, если денег на разгон нет, но есть желание собрать бюджетный игровой ПК
9
NVIDIA официально представила флагманские видеокарты GeForce RTX 4000
128
HP решила помощь строителям и показала своего робота-разметчика Siteprint
+
Американцы продемонстрировали лазерную ПВО мощностью в 300 кВт
16
NVIDIA сравнила уровень производительности RTX 4090 и RTX 4080 с RTX 3090 Ti в 8 играх
11
Обновление Windows 11 вызывает различные проблемы из-за включения изоляции ядра (VBS)
14
Сколько всего видеокарт купили майнеры – куда ушли копатели Эфира, и почему видеокарты не дешевеют
9
Появилось изображение видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
12
Медведи захватили крипторынок, а уже 21 сентября курс Биткоина и Эфира рухнет – Cryptonews
7
5 недорогих видеокарт для нетребовательных геймеров – стартуем с AMD всего за 11 600р
4
MSI представила модели GeForce RTX 4090 и RTX 4080 серий SUPRIM, SUPRIM Liquid, Gaming и Ventus
23

Популярные статьи

ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
289
5 видеокарт NVIDIA, которые лучше обходить стороной – ASUS и MSI против геймеров
19
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 23
6
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Системная плата курильщика - обзор Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2
17
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
30
Сборка игрового компьютера до 20 тысяч рублей
24
Видеокарта с Авито или новая из магазина – делаем правильный выбор и ищем самую выгодную модель
28
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 3
9
Процессоры и видеокарты от AMD дешевеют — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
4

Сейчас обсуждают

Вежливый Krab
15:49
в Изюме международные криминалисты работают. разберутся. а орки своих не то что оставляют а даже добивают. ну сам подумай дaлбаеб. зачем рахе платить компенсации когда столько санкций навалилось.
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
Xmast
15:49
Ну я смотрю так. Если старые карты не поддерживают новых технологий - это не плюс старых карт. Игры то тоже не писались под некий новый dlss. Поэтому все честно. И новые карты делают в 2-3 раза. Это о...
Анонсирован смартфон Honor X6 на MediaTek Helio G25
Василий Сорокин
15:47
Просто курс евро упал и видюхи автоматом увеличили цену на это падение + еще немного подстраховались от дальнейшего падения.
RTX 4080 и RTX 4090 в Европе будут стоить на $300-350 дороже, чем в США
OgoGoLog
15:46
Фрегат "Адмирал Макаров" - новый флагман. А кроме черноморского флота, есть ещё 3 и одна флотилия. "не о десанте на Одессу думают." Опять тактику Украины с пушечным мясом на о. Змеиный приплетаешь. ...
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
Артур Рейх
15:46
Тошнит от твоих душных комментариев
Анонсирован смартфон Honor X6 на MediaTek Helio G25
Артур Рейх
15:45
Просто, но, сска, гениально
Анонсирован смартфон Honor X6 на MediaTek Helio G25
DDR5SPD
15:45
Так ты расскажи, с какими статьями урок набирают для войны в Украине.
США публично продемонстрируют перспективный бомбардировщик B-21 Raider
Артур Рейх
15:45
Тесты в играх херня, в заметке, мелким шрифтом видим условия тестирования, ртх 30х работали в паре с длсс2.1, когда ртх40х работали с длсс 3.0, который даёт большой буст, по сравнению с длсс 2.1. Так ...
Анонсирован смартфон Honor X6 на MediaTek Helio G25
Lex001
15:41
Вы отстали от жизни) С некоторого события, произошедшего днями ранее - все есть, и в нормальных магазинах, с гарантией (даже в шитилинках\днс под заказ есть, и даже за 30к.... rtx3060ti)
Видеокарта с Авито или новая из магазина – делаем правильный выбор и ищем самую выгодную модель
mistergrim
15:40
Вот бы ещё оригинал прочитать, а не пятый слой пересказа.
Ученые утверждают, что создали материю из ничего и доказали, что эффект Швингера верен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем