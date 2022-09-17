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В США разработали проект, который сможет ежегодно удалять из атмосферы до 5 млн тонн CO2
Предприятие, расположенное в США, намерено улавливать углекислый газ, по объему эквивалентный выбросам CO2 от 5 миллионов обратных рейсов между Лондоном и Нью-Йорком
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Американская климатическая компания разработала проект, который позволит ежегодно удалять из атмосферы миллионы тонн двуокиси углерода.

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Компания CarbonCapture Inc. раскрыла планы создания крупнейшего в мире объекта по улавливанию углерода в штате Вайоминг в рамках эксклюзивного партнерства с ведущей компанией по хранению углерода Frontier Carbon Solutions, говорится в пресс-релизе, опубликованном Business Wire на прошлой неделе.

Проект Bison Project по удалению углерода. BusinessWire

"Благодаря принятию Закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act), увеличению числа компаний, стремящихся получить кредиты на высококачественное удаление углерода, и появлению революционной дешевой технологии, у нас теперь есть все необходимые условия для масштабирования DAC до мегатонного уровня к концу этого десятилетия", - заявил Адриан Корлесс, генеральный директор и технический директор CarbonCapture Inc.

"Мы планируем ввести в эксплуатацию наши первые модули DAC к концу следующего года. Мы будем наращивать мощности постепенно по мере того, как модули будут выходить с нашей производственной линии. Наша цель - использовать эффект масштаба, чтобы предложить самые низкие цены на рынке кредитов по удалению углерода на основе DAC".

Массивные объемы CO2 могут быть удалены из окружающей среды путем подключения устройств прямого улавливания из воздуха (DAC), которые согласно заявлению CarbonCapture были специально разработаны и развернуты в виде огромных массивов.

Компании выбрали штат Вайоминг из-за обширных запасов возобновляемых и безуглеродных источников энергии, а также благоприятных условий эксплуатации и регулирования для хранения углерода.

Художественная визуализация проекта Bison, по удалению 5 мегатонн углерода в штате Вайоминг. Business Wire 

Когда стартует проект?

Проект станет первым в США предприятием по удалению углерода из атмосферы, использующим для долгосрочного хранения скважины класса VI. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию к концу 2023 года.

Цель этого совместного эксперимента, получившего название "Проект Бизон", - к 2030 году ежегодно поглощать до 5 миллионов тонн CO2, что примерно сопоставимо с количеством авиарейсов в оба конца между Лондоном и Нью-Йорком.

"Безопасное, постоянное хранение углерода и его прямой захват из воздуха являются основой низкоуглеродной экономики", - сказал Робби Рокки, президент и главный операционный директор Frontier Carbon Solutions, инвестиционной компании Tailwater Capital.

"Благодаря технологии DAC компании CarbonCapture и накопительным активам компании Frontier, это партнерство позволит расширить масштабы этих важнейших отраслей в Вайоминге, что в конечном итоге приведет к увеличению инвестиционного капитала и рабочих мест в штате".

Компания Frontier Carbon Solutions, расположенная в Далласе, была создана в апреле 2021 года с целью предложить промышленным эмитентам услуги по сбору, транспортировке и секвестрации углерода посредством приобретения, строительства и управления коммерческой инфраструктурой CCUS.

Project Bison генерирует квоты на удаление углерода путем фильтрации CO2 из атмосферы и его постоянного хранения под землей через нагнетательные скважины класса VI. Business Wire 

Насколько эффективны методы улавливания и хранения углерода (CCS)?

Большинство методов улавливания углерода направлено на то, чтобы не допустить попадания в атмосферу как минимум 90 процентов CO2, содержащегося в дымовых трубах. При этом по мере приближения к 100-процентной эффективности технология становится все более дорогой и требует дополнительных затрат энергии для улавливания большего количества двуокиси углерода.

Углекислый газ можно улавливать различными способами на предприятиях, сжигающих ископаемое топливо, таких как цементные заводы и угольные электростанции. Наиболее типичный метод заключается в охлаждении отработанного газа и закачивании его в камеру, заполненную химическими "скрубберами", которые связываются с молекулами CO2.

Установка модуля DAC контейнерного типа от CarbonCapture. Business Wire 

Затем происходит концентрация и хранение уловленного углерода, а очищенный от углерода газ выбрасывается в атмосферу. Две угольные электростанции и около двух десятков других предприятий уже внедрили систему CCS.

По словам Говарда Херцога, главного инженера Энергетической инициативы Массачусетского технологического института, "уже много лет в программах CCS используется базовый показатель эффективности в 90%, потому что 90% — это вполне достижимая цель. Кроме того, именно 90-процентное удаление CO2 необходимо для того, чтобы система была финансово выгодной для строительства и внедрения".

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Однако, чтобы достичь этой цели, электростанциям придется платить значительно больше за каждую дополнительную поглощенную молекулу CO2. В результате для снижения выбросов углерода им требуются более сильные финансовые механизмы. Одним из методов создания таких стимулов является введение налога на выбросы CO2 в окружающую среду.

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