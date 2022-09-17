Исследование, проведенное на голых кротовых крысах, поможет ученым в профилактике и более эффективном лечении тяжелых заболеваний человека.

Согласно последним исследованию, проведенному учеными Кембриджского университета, голые кротовые крысы живут на много дольше других грызунов, очень редко болеют онкологическими заболеваниями и не реагируют на воздействие кислоты и капсаицина (алкалоида, содержащегося в различных видах острого стручкового перца).

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Голый землекоп (лат. Heterocephalus glaber) . GlobalP/iStock

Команда надеется использовать эти знания для поиска лучших методов лечения человеческих болезней и воспалительных состояний, таких как артрит, говорится в пресс-релизе ВУЗа.

"Это просто великолепно, что сегодня медицина может помочь людям жить дольше, но, к сожалению, мы не можем справиться с болезнями, связанными со старением, например такими, как синильная деменция", - рассказывает профессор Юэн Сент-Джон Смит, руководитель проекта по изучению голых землекопов в Кембриджском университете.

"Если мы сможем понять, почему Heterocephalus glaber, или голые землекопы не страдают от подобных расстройств, мы сможем многому научиться".

Холоднокровные млекопитающие

Эти розовые, безволосые подземные грызуны, являются единственными представителями холоднокровных млекопитающих.

Смит считает, что необычная среда обитания этих животных может объяснять их устойчивость к воздействию кислот. "Наше исследование выявило голых кротовых крыс генетическую аномалию, благодаря которой кислота действует на их нервы как анестетик", - утверждает профессор.

"По всей видимости, это происходит потому, что в дикой природе эти животные живут большими колониями под землей, где выдыхаемый ими диоксид углерода накапливается и вступает в реакцию с влагой, образуя угольную кислоту. В результате они эволюционировали настолько, что кислота и капсаицин не причиняет им болезненных ощущений, позволяя грызунам оставаться защищёнными в своей подземной среде обитания".

Как правило, продолжительность жизни животного зависит от его размера. Исходя из этого, предполагалось, что голые кроты живут от трех до пяти лет, что примерно соответствует продолжительности жизни мыши. Однако на самом деле они нередко живут более 30 лет. Так, например возраст нынешнего рекордсмена на момент смерти составил 39 лет.

Помимо необычайно высокой продолжительности жизни, Heterocephalus glaber стареют здоровыми и обычно умирают в схватке с другим животным, а не от каких-либо заболеваний. Кроме того, у кротовых крыс было выявлено всего несколько редких случаев рака, в то время как другие мелкие грызуны, например, мыши, подвержены онкологическим заболеваниям даже больше, чем люди.

Голые землекопы бегают по колесу. Film credit: Hayley Forest

Имитация естественной среды обитания

Для своих исследований команда Смит содержит пять колоний голых землекопов. Для того чтобы различать животных между собой, ученые микрочипировали каждого из грызунов.

Для поддержания теплового баланса животные ориентируются на окружающую обстановку и свои поведенческие реакции, так как являются холоднокровными и не способны вырабатывать тепло собственным телом. Чтобы сохранить температуру 30°C (86°F), под некоторыми клетками были проложены греющие кабели. Кроме того, чтобы предотвратить у голых землекопов шелушение кожи, в лаборатории постоянно поддерживалась повышенная влажность. Клетки были оборудованы источниками инфракрасного света и соединены между собой системой туннелей, имитирующих естественную среду обитания.

"Нам необходимо постоянно отслеживать поведение и показания здоровья голых кротов и для этого нужны микрочипы. Этих уникальных животных можно изучать в лабораторных условиях, но это необычный вид, и не каждый университет приспособлен для работы с ними. Поэтому мы стараемся наладить совместную работу как в Великобритании, так и за ее пределами", - сказал в заключение Смит.

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Источники: Википедиа, University of Cambridge

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Голый_землекоп)

2. (https://www.cam.ac.uk/stories/weird-naked-mole-rats)