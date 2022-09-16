Благодаря новому проекту в будущем могут быть разработаны лекарственные средства для лечения симптомов аутистических расстройств

Авторы нового интересного исследования с помощью нового метода компьютерного моделирования попытались выяснить, как уже существующие лекарства могут быть использованы для лечения расстройства аутистического характера. Среди полученных результатов было любопытное открытие, свидетельствующее о том, что обычный препарат против диареи может гипотетически облегчить симптоматику инфантильного аутизма.

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Благодаря новому проекту в будущем могут быть разработаны лекарственные средства для лечения симптомов аутистических расстройств. Depositphotos

"Сегодня в мире не существует одобренных препаратов для лечения дефицита социальной коммуникации - ключевого симптома аутичного расстройства", - поясняет руководитель проекта Элиза Кох из University of Oslo. "Но в то же время большая часть взрослых и более 50 процентов детей и подростков с аутизмом принимают антипсихотические препараты, которые имеют серьезные побочные эффекты или неэффективны при ASD".

Для поиска потенциально новых методик терапии ASD эксперты воспользовались новой моделью искусственного интеллекта, способной симулировать комплексные взаимодействия полипептидов. Ученые построили сеть, смоделировав группы энзимов, связанных с ASD, а затем проанализировали влияние существующих препаратов на эту систему. Полученные результаты выявили несколько вариантов, способных противостоять процессам, лежащим в основе психических расстройств социального взаимодействия и коммуникации.

Некоторые из молекул, которые были обнаружены в результате такого подхода, ранее уже были определены как вещества, потенциально имеющие отношение к развитию ASD. Например, женский половой гормон прогестерон и синтетический аналог прогестина дроспиренон рассматривались как факторы, способствующие развитию аутизма. При этом ученые, ссылаясь на результаты предыдущих исследований отметили, что прогестерон положительно ассоциируется с когнитивными показателями здоровых людей.

Однако самым важным результатом проекта стало открытие того, что обычный противодиарейный препарат может быть использован для лечения симптомов аутистических расстройств. Это лоперамид - недорогое безрецептурное лекарство, широко используемое, на протяжении вот уже более 50 лет.

Механизм действия лоперамида позволяет сделать весьма любопытные выводы о потенциальных будущих методах лечения аутизма. По сути, этот препарат является опиатом, воздействующим на белки μ-опиоидных рецепторов. Но поскольку лоперамид не может преодолеть гематоэнцефалический барьер, он действует только на активность μ-опиоидных рецепторов непосредственно в кишечнике.

В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Pharmacology, исследователи отмечают, что предыдущие эксперименты по выведению мышей с дефицитом μ-опиоидных рецепторов привели к тому, что у животных наблюдались поведенческие отклонения, напоминающие ASD. Поэтому вполне вероятно, что воздействие на этот механизм может стать способом лечения симптомов ASD.

"Таким образом, назначение лоперамида в качестве лекарственного препарата для лечения ASD согласуется с его потенциалом модулировать социальное поведение при аутизме", - констатируют учёные. "Кроме того, он может оказывать благоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт у людей с ASD, поскольку при расстройствах аутистического спектра желудочно-кишечные симптомы встречаются наиболее часто".

Результаты данного эксперимента были представлены в исследовании Frontiers in Pharmacology.

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Источники: Jornal Frontiers in Pharmacology, Википедиа, Vidal - Справочник лекарственных средств

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Аутизм)

2. (https://www.vidal.ru/drugs/loperamide__30636)

3. (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2022.995439/full)

4. (https://blog.frontiersin.org/2022/09/12/diarrhea-medication-autism/)