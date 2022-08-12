Ученые пересадили роговицы из свиного коллагена двадцати слепым и слабовидящим добровольцам. После операции зрение улучшилось абсолютно у всех участников эксперимента. А у трех полностью незрячих больных острота зрения достигла 100%.

Ученым удалось вернуть зрение людям, благодаря роговице, сконструированной из свиного коллагена. Через два года после операций никто из пациентов не сообщил о серьезных осложнениях или побочных эффектах. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, роговичная слепота находится на 4 месте в списке основных глазных заболеваний после катаракты, глаукомы и возрастной макулярной дегенерации.

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Роговица, изготовленная из свиного коллагена. Тор Балхед/Линчепингский университет

Более 12 миллионов человек во всем мире страдают от роговичной слепоты, которая возникает, когда, прозрачный наружный слой глаза становится мутным или деформируется в результате повреждения или болезней. Поскольку для пересадки роговицы требуется донор-человек, лечение получает лишь одни из каждых 70 нуждающихся в нем пациентов. Во многих странах с низким уровнем дохода стоимость операции еще больше затрудняет доступ к терапии.

Мехрдад Рафат из Университета Линчепинга в Швеции и его коллеги путем извлечения и очистки коллагена из кожи свиньи изготовили гибкую и эластичную матрицу куполообразной формы, чем-то напоминающую контактную линзу. После того как искусственные роговицы были успешно исследованы на животных моделях, ученые приступили к клиническим испытаниям на волонтерах.

Все 20 человек, участвовавших в испытаниях, страдали роговичной слепотой из-за кератоконуса - дегенеративного заболевания, при котором роговица истончается и принимает коническую форму. Из них 14 человек были полностью слепы, а у шестерых наблюдались серьезные проблемы со зрением. После операции у всех испытуемых наблюдалось значительное улучшение зрения. При этом у троих участников, которые ранее были слепыми, острота зрения составила 20/20. (Уровень остроты зрения выражается дробями Снеллена. Значения 20/20 или 6/6 означают, что у вас нормальная острота зрения).

"Я помню, как впервые вживляли первый имплантат одному из пациентов", - говорит Рафат. "Я не мог спать. Я бодрствовал всю ночь, ожидая, когда хирург сообщит мне, как прошла операция". Когда зрение полностью восстановилось, "это было потрясающе", - с восторгом восклицает он. "Мы получили гораздо лучшие результаты, чем ожидали".

Поскольку коллаген - это структурированный белок, в котором отсутствуют отдельные клетки, иммунная система реципиента не должна отторгать роговицу свиньи. Людям с донорской роговицей обычно приходится принимать лекарства в течение нескольких лет, чтобы избежать отторжения, в то время как участники этого проекта использовали иммуносупрессивные глазные капли только в течение восьми недель.

В настоящее время ученые не знают, какова будет окончательная стоимость процедуры, но утверждают, что она должна быть более доступной, чем пересадка роговицы от донора, которая в США может стоить десятки тысяч долларов. Однако для того, чтобы такая искусственная роговица стала более доступной, потребуются провести более масштабные клинические испытания.

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Источники: Nature Biotechnology, Википедиа

1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Кератоконус)

2. (https://www.nature.com/articles/s41587-022-01408-w)

3. (https://www.allaboutvision.com/ru/proverka-zreniya/videniye-2020/)