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Американские учёные обнаружили связь меду "вечными химикатами" PFAS и риском развития рака печени
Исследователи из Южной Калифорнии обнаружили, что широко распространенные искусственные полифторалкильные вещества (PFAS) в 4,5 раза увеличивают риск развития рака печени.
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Новое исследование показало связь между повышенным содержанием в крови перфлюоктансульфата (PFOS) и повышенным риском развития рака печени. Это первое исследование, которое напрямую связывает воздействие этого "вечного химиката" с раком печени у людей.

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Новое исследование впервые обнаружило прямую зависимость между повышенным риском рака печени и воздействием химических веществ PFAS. Depositphotos

Существуют тысячи различных химических веществ, входящих в группу пер- и полифторалкилов, или PFAS. Эти вещества часто неофициально называют "вечными химикатами", поскольку они могут сохраняться в окружающей среде в течение десятилетий.

На протяжении большей части 20-го века PFAS использовались в самых разных производственных контекстах. Однако за последние 20 лет все больше фактов свидетельствует о том, что воздействие PFAS может привести к ряду неблагоприятных последствий для здоровья, от низкого веса при рождении до гипотиреоза.

После экспериментов на животных, эта серия клинических испытаний представляет собой первое полноценное изучение взаимосвязи между химическими веществами и раком печени у людей.

"Отчасти причиной малочисленности клинических испытаний на людях является отсутствие соответствующих образцов", - объяснила Вероника Венди Сетиаван, автор нового исследования. "Когда вы изучаете воздействие окружающей среды, вам необходимы выборки, полученные задолго до постановки диагноза, потому что для развития онкологических заболеваний требуется время".

Учёным удалось обнаружить несколько типов PFAS в образцах крови людей, у которых в конечном итоге развился рак печени. Среди них отдельной строкой выделялась перфтороктансульфоновая кислота (PFOS). У людей с максимальным содержанием PFOS в крови вероятность развития рака печени была в 4,5 раза выше по сравнению с контрольной группой пациентов.

Кроме того, исследование позволило понять некоторые потенциальные механизмы, с помощью которых воздействие PFOS может вызывать рак печени. Было установлено, что четыре специфичных метаболита ассоциируют уровень PFOS с раком печени: "глюкоза, масляная кислота (жирная кислота с короткой цепью), α-кетоизовалериановая кислота (α-кетокислота с разветвленной цепью) и 7α-гидрокси-3-оксо-4-холестеноат (желчная кислота)".

"Мы считаем, что наша работа дает важное представление о долгосрочном воздействии этих химических соединений на здоровье человека, особенно в отношении того, как они могут повредить нормальную функцию печени", - объясняет ведущий сотрудник проекта Леда Чатци. "Это исследование заполняет важный пробел в нашем понимании истинных последствий воздействия этих химикатов".

Результаты нового исследования были получены всего через несколько дней после того, как другой эксперимент показал, что уровень содержания PFAS в дождевой воде в большинстве случаев превышает пределы безопасности, установленные Управлением по охране окружающей среды (EPA). Это исследование призывает к скорейшему поэтапному отказу от использования PFAS во всех производственных контекстах. Экспертный комитет, сформированный ООН для рассмотрения стойких загрязнителей в 2019 году, также потребовал отказаться от использования всех химических веществ PFAS, чтобы "защитить здоровье человека и окружающую среду от их негативного воздействия".

Результаты нового проекта были зарегистрированы в медицинском издании JHEP Reports.

Источники: Keck School of Medicine, journal JHEP Reports.

1. (https://www.jhep-reports.eu/article/S2589-5559(22)00122-7/fulltext)

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2. (https://keck.usc.edu/synthetic-forever-chemical-linked-to-liver-cancer/)

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#pfas #pfos #полифторалкилы #рак печени
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