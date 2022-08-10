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Ученые обнаружили молекулу, которая может лечь в основу эффективной терапии астмы
Новый подход направлен на устранение одной из причин астмы, а не только ее симптомов
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Бронхиальная астма - распространенное хроническое неинфекционное заболевание  дыхательных путей, которое обычно лечится путем устранения симптомов. Но новое исследование показывает потенциальный способ воздействия на первопричину заболевания. Ученые обнаружили молекулу, предотвращающую структурные изменения в дыхательных путях мышей-астматиков и устраняющую все симптомы в течение нескольких недель.

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Учёные обнаружили новую лекарственную молекулу, которая может помочь в борьбе с одной из первопричин астмы. Depositphotos

Астма развивается под воздействием вдыхаемых аллергенов, включая пыльцу растений, шерсть животных и пылевых клещей. Все они могут стать причиной воспалительных реакций, которые сужают дыхательные пути и нарушают дыхание человека. С этими острыми симптомами можно справиться с помощью ингаляционных и кортикостероидных препаратов. Но в более долгосрочной перспективе могут возникнуть проблемы из-за ремоделирования бронхов - процесса приводящего к изменениям структуры дыхательных путей, против которого не существует вариантов лечения.

В процессе реакции на аллергены отростчатые стволовые клетки соединительной ткани, известные как перициты (или клетки Руже), устремляются к стенкам дыхательных путей, где они начинают перерождаться в другие клетки, которые со временем делают дыхательные пути более плотными. Это еще больше ограничивает дыхание человека и может привести к таким хроническим симптомам, как одышка и хрипы.

В новом исследовании ученые из Астонского университета и Имперского колледжа Лондона обнаружили молекулу, которая может предотвратить ремоделирование дыхательных путей. Молекула LIT-927, блокирует сигнал от белка CXCL12, который заставляет перициты мигрировать к стенкам дыхательных путей.

В ходе испытаний на мышах-астматиках исследователи обнаружили, что после двух недель лечения LIT-927 симптомы у животных практически исчезли. Стенки их дыхательных путей также стали намного тоньше, чем у мышей, не получавших лечения.

Как бы многообещающе ни звучал этот прорыв, предстоит еще много работы, прежде чем его можно будет испытать на людях. Далее команда планирует определиться с дозировкой препарата и изучить, на каком этапе течения болезни он лучше всего работает.

"Мы надеемся, что, воздействуя непосредственно на изменения в дыхательных путях, этот подход в конечном итоге сможет предложить более долгосрочное и эффективное лечение, чем те, которые существуют сегодня, особенно для тяжелых астматиков, которые не реагируют на стероиды", - рассказывает доктор Джилл Джонсон, руководитель проекта. "Однако пока наша работа находится на ранней стадии, и необходимы дальнейшие исследования, прежде чем мы сможем начать тестировать ее на людях".

Результаты данного проекта были представлены в медицинском издании  Respiratory Research.

Источники: Астонский университет через Alpha Galileo, журнал Respiratory Research.

1. (https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/223940)

2. (https://respiratory-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12931-022-02108-4)

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3. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Бронхиальная_астма)

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#астма #lit-927 #белок cxcl12 #первопричины астмы
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далбаеб ты решил поумничать? и показать какой ты далбаеб. твое далбаебство засчитано теперь ты имбецил.
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Kira625
11:30
А может не обвалиться. А может обвалиться курс нефти. А может не обвалиться. А может обвалиться курс золота. А может не обвалиться. Ещё есть про что писать.
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Вежливый_ATACMS
11:29
тебя дaлбаеба забыли спросить как и что называть. вот когда дaлбaеб поймешь что угрофинский и украинский разные языки вот тогда перестанешь задавать тупые вопросы.
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Abraxas29
11:28
Я такое же слышал про 3000 и 2000 поколение, а на деле прирост конечно есть но не как рисуют блохеры.
Инсайдер обновил характеристики RTX 4070: 2800 МГц и 285W всего за $500
Stupid Miner
11:27
Не дешевеет , а бешенная наценка становится чуть меньше
В сентябре в России на 10-15% вырастут цены на смартфоны
Илья Софин
11:27
А где чистота то? Я уже подумал, что сейчас будет блокбастер как у меня с фулл разборкой корпуса и прочее
Прочищаю мощный игровой ПК от пыли эффективно и качественно
Rey.B.
11:27
Даю $300-350. Без майнинга, Хуанг за $500 сам играться будет.
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