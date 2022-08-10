Новый подход направлен на устранение одной из причин астмы, а не только ее симптомов

Бронхиальная астма - распространенное хроническое неинфекционное заболевание дыхательных путей, которое обычно лечится путем устранения симптомов. Но новое исследование показывает потенциальный способ воздействия на первопричину заболевания. Ученые обнаружили молекулу, предотвращающую структурные изменения в дыхательных путях мышей-астматиков и устраняющую все симптомы в течение нескольких недель.

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Учёные обнаружили новую лекарственную молекулу, которая может помочь в борьбе с одной из первопричин астмы. Depositphotos

Астма развивается под воздействием вдыхаемых аллергенов, включая пыльцу растений, шерсть животных и пылевых клещей. Все они могут стать причиной воспалительных реакций, которые сужают дыхательные пути и нарушают дыхание человека. С этими острыми симптомами можно справиться с помощью ингаляционных и кортикостероидных препаратов. Но в более долгосрочной перспективе могут возникнуть проблемы из-за ремоделирования бронхов - процесса приводящего к изменениям структуры дыхательных путей, против которого не существует вариантов лечения.

В процессе реакции на аллергены отростчатые стволовые клетки соединительной ткани, известные как перициты (или клетки Руже), устремляются к стенкам дыхательных путей, где они начинают перерождаться в другие клетки, которые со временем делают дыхательные пути более плотными. Это еще больше ограничивает дыхание человека и может привести к таким хроническим симптомам, как одышка и хрипы.

В новом исследовании ученые из Астонского университета и Имперского колледжа Лондона обнаружили молекулу, которая может предотвратить ремоделирование дыхательных путей. Молекула LIT-927, блокирует сигнал от белка CXCL12, который заставляет перициты мигрировать к стенкам дыхательных путей.

В ходе испытаний на мышах-астматиках исследователи обнаружили, что после двух недель лечения LIT-927 симптомы у животных практически исчезли. Стенки их дыхательных путей также стали намного тоньше, чем у мышей, не получавших лечения.

Как бы многообещающе ни звучал этот прорыв, предстоит еще много работы, прежде чем его можно будет испытать на людях. Далее команда планирует определиться с дозировкой препарата и изучить, на каком этапе течения болезни он лучше всего работает.

"Мы надеемся, что, воздействуя непосредственно на изменения в дыхательных путях, этот подход в конечном итоге сможет предложить более долгосрочное и эффективное лечение, чем те, которые существуют сегодня, особенно для тяжелых астматиков, которые не реагируют на стероиды", - рассказывает доктор Джилл Джонсон, руководитель проекта. "Однако пока наша работа находится на ранней стадии, и необходимы дальнейшие исследования, прежде чем мы сможем начать тестировать ее на людях".

Результаты данного проекта были представлены в медицинском издании Respiratory Research.

Источники: Астонский университет через Alpha Galileo, журнал Respiratory Research.

1. (https://www.alphagalileo.org/en-gb/Item-Display/ItemId/223940)

2. (https://respiratory-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12931-022-02108-4)

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3. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Бронхиальная_астма)