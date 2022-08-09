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Ученые разработали ИИ-пилота, способного ориентироваться в переполненном воздушном пространстве
Во время испытаний искусственного интеллекта автопилот и пилот-человек управляли виртуальными самолетами в одном и том же смоделированном воздушном пространстве
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Как правило, автопилот используется во время полета на большой высоте, в пространстве, не содержащем большого количества препятствий, однако при входе в нижнее воздушное пространство летчики обязательно переходят на ручной режим управления. Но что делать, если у самолета нет пилота? Новая технология искусственного интеллекта для автоматического управления самолетом в оживленных районах воздушного пространства может стать ответом на этот вопрос.Во время испытаний искусственного интеллекта автопилот (слева) и пилот-человек (справа) управляли виртуальными самолетами в одном и том же смоделированном воздушном пространстве. Carnegie Mellon University

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В настоящее время такая система разрабатывается исследователями из Университета Карнеги-Меллон. Ее обучение проводилось на основе данных, собранных в аэропорту округа Аллегени и региональном аэропорту Питтсбург-Батлер штата Пенсильвания.

В дополнение к использованию существующих приборов и информации, предоставляемой местными авиадиспетчерами, автономный самолет оснащен шестью камерами и системой компьютерного зрения. По словам ученых, последняя технология позволяет ему визуально обнаруживать приближающиеся летательные аппараты, подобно тому, как это делает обычный пилот.

После обучения система способна отслеживать самолеты и прогнозировать их траектории, при необходимости принимая меры, позволяющие избежать столкновения. Как сообщается, она может даже понимать устные радиосообщения на английском языке от других пилотов или из аэропортов, отвечая на них с помощью собственной системы синтетической речи.

Несмотря на то, что технологию еще предстоит испытать на настоящем самолете, она уже была протестирована на двух симуляторах полета. При этом в одном виртуальном воздушном пространстве одним самолетом управлял человек, а другим - система искусственного интеллекта. Оказалось, что ИИ способен успешно избегать столкновений с самолетом, управляемым человеком, даже если у пилота практически отсутствовал навык управления летательным аппаратом.

Ученые надеются, что после дальнейшей доработки система может быть реализована в автономных самолетах, таких как воздушное такси или беспилотники для доставки грузов.

"Это первый пилот с искусственным интеллектом, который работает в современном воздушном пространстве", - заявил член команды доцент Себастьян Шерер. "Я не вижу, чтобы воздушное пространство изменилось для БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). Скорее БПЛА придется измениться для  воздушного пространства".

Источники: Carnegie Mellon University

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1. (https://www.scs.cmu.edu/news/2022/ai-pilot)

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#автопилот #ии-пилот #сarnegie mellon university
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