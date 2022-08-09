Исследователи планируют применить подобную технологию на Венере, чтобы лучше изучить ее внутреннее строение.

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Впервые в мире флот гигантских воздушных шаров, оснащенных сетью сейсмических датчиков, зафиксировал мощное землетрясение из стратосферы.

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Воздушный шар парит над горами в ожидании волн инфразвука, вызванного землетрясением. На рисунке эти волны изображены серыми точками. Credit: CNES/Raphael Garcia

Это событие особенно интересно для научного сообщества, поскольку в один прекрасный день такая методика может быть использована на Венере, где горячая и плотная атмосфера не позволяет нынешним технологиям регистрировать тектонические колебания планеты.

Воздушные шары и специальные датчики, плавающие в стратосфере, регистрируют инфразвук, выбрасываемый в атмосферу при землетрясении. Воздушные шары диаметром около 11 метров и весом в 30 килограммов могут удерживать до четырех таких приборов.

Стратостаты - являются новинкой в области сейсмологии. Однако недавно флотилия таких летательных аппаратов зафиксировала в Индонезии землетрясение магнитудой 7,3.

"Мы очень, рады, потому что землетрясение было зафиксировано не одним аэростатом, а сразу несколькими", - говорит Рафаэль Гарсия, ведущий автор нового исследования и ученый-планетолог из Высшего института аэронавтики и космоса при Университете Тулузы.

Вышеупомянутое землетрясение было зафиксировано 14 декабря 2021 года четырьмя аэростатами Strateole-2, запущенными IASE. Устройства зарегистрировали излучаемый инфразвук на расстоянии более 3000 километров (1860 миль) с высоты около 20 километров (12 миль).

Полученные данные помогли исследователям точно рассчитать магнитуду, колебания грунта, параметры очага и природу сейсмических волн.

Следующая остановка: Венера

Несмотря на то, что пока аэростаты испытывались только в условиях земной атмосферы, ученые считают это исследование огромным скачком к пониманию тектонических процессов в недрах Венеры.

"Исследование мощных землетрясений с помощью стратосферных шаров - это своего рода конкуренция", - говорит Гарсия. "Но это хорошая конкуренция, потому что, в конце концов, мы работаем над демонстрацией одной и той же концепции".

"Причина нашего интереса к Венере в том, что мы ничего не знаем о ее внутреннем устройстве", - говорит Гарсия. "Мы не знаем, как она устроена внутри, а на Земле сейсмология является одним из лучших инструментов для понимания этих процессов".

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Результаты исследования были представлены в научном издании Geophysical Research Letters.



Источники: Journal Geophysical Research Letter

1. (https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2022GL098844)

2. (https://news.agu.org/press-release/balloon-fleet-senses-earthquakes-from-the-stratosphere/)