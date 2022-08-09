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Ученые создали из кубиков сахара гибкие пористые электроды для медицинского мониторинга
Гибкие пористые электроды, созданные с помощью кубиков сахара, могут улучшить качество медицинского мониторинга
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Медицинские физиотерапевтические электроды являются неотъемлемой частью мониторинга электрической активности организма. При этом они дорого стоят и имеют довольно жесткую конструкцию, из-за чего плохо держатся при движениях пользователя. Однако новый электрод, изготовленный из кубиков сахара, способен устранить эти недостатки.

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Ассортимент губчатых электродов, которые были получены из образцов сахарных кубиков.Adapted from ACS Nano 2022, DOI: 10.1022/acsnano.2c03962

В настоящее время самые качественные физиотерапевтические электроды представляют собой токопроводящие посеребренные диски, контактируемые с кожей пациента. Как правило, они не отличаются особой мягкостью или гибкостью, и поэтому плохо прилегают к кожным покровам. Поэтому они неудобны в использовании, а кроме того, могут смещаться, если пациент не сохраняет относительную неподвижность.

Вдобавок, токопроводящий гель, нанесенный между электродом и кожей, имеет тенденцию быстро высыхать, что в итоге приводит к потере сигнала. 

Команда Вашингтонского университета в Сент-Луисе под руководством профессора Чуань Ванга поставила перед собой задачу разработать недорогую, гибкую и комфортную альтернативу, которая по эффективности не уступала существующим электродам. Для этого они обратились к обычному кусковому сахару, купленному в магазине.  

Сначала из каждого кубика были изготовлены электроды желаемой формы. После чего их на два часа погрузили в жидкий полимер, известный как полидиметилсилоксан (PDMS). Этот полимер абсорбировался сформированным электродом, проникая в крошечные пустоты между зернами сахара.

После того, как в результате трехчасовой полимеризации в горячей печи жидкий материал превратился в эластичное твердое вещество, сахар был растворен в горячей воде. В результате осталась губчатая пористая структура PDMS. После обработки кислородной плазмой и этиленгликолем эту губку поместили в другой токопроводящий полимер, который сформировал тонкую пленку, покрывшую крошечные поры.

Затем, еще один сеанс в печи - и проводящая губка готова была исполнять функции электрода.

В ходе клинических испытаний, проводившихся на пациентах, было установлено, что устройство лучше прилегает к коже, чем обычные жесткие металлические электроды. Более того, увеличенная площадь поверхности благодаря многочисленным микропорам обеспечила более сильный и менее зашумленный электрический сигнал.

Кроме того, губка впитывала гораздо больше геля, чем традиционный электрод, поэтому работала гораздо эффективнее своего аналога. Также было установлено, что более толстый слой геля в губке работает как амортизатор, позволяя электроду поддерживать электрический контакт с кожей при движении пользователя.

Учёные надеются, что после дальнейшей оптимизации инновационные губчатые электроды можно будет использовать для медицинских обследований, связанных с физическими нагрузками, а также для длительного ношения в домашних условиях.

Статья о результатах данного эксперимента была недавно размещена в научном издании ACS Nano.

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Источники:  American Chemical Society via EurekAlert,  journal ACS Nano.
1. (https://www.eurekalert.org/news-releases/960967)
2. (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c04962)

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#гибкие электроды #губка #пористые электроды
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