Благодаря новому покрытию царапины могут самостоятельно затянуть уже через полчаса воздействия солнечного света

Ученые из Кореи разработали покрытие, которое способно под воздействием солнечного света "затягивать" царапины на автомобиле всего за 30 минут.

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С помощью нового покрытия можно устранить царапины всего за полчаса воздействия солнечного света. Depositphotos

Новое покрытие представляет собой полимерную сеть на основе акрилового карбамидполиола. Подобные полимеры имеют динамические химические связи, которые могут разрушаться в ответ внешние раздражители, а затем быстро восстанавливаться, эффективно устраняя мелкие повреждения, такие как царапины. В данном случае таким катализатором стало тепло. Для этого инженеры включили в покрытие органический фототермический краситель, улавливающий инфракрасный свет.

В результате испытаний на макете автомобиля команда показала, что под воздействием полуденного солнечного света покрытие устраняло царапины буквально за 30 минут. В теории, если кто-то поцарапает дверь вашего автомобиля, царапина успеет исчезнуть до вашего возвращения.

Если вам кажется, что полчаса это слишком долго, то процесс можно значительно ускорить, используя источник концентрированного света. Так, например, с помощью увеличительного стекла удалось устранить царапину менее чем за 30 секунд.

Команда утверждает, что новое покрытие имеет целый ряд преимуществ перед существующими самовосстанавливающимися материалами. Использование органических фототермических красителей означает, что для его работы требуется гораздо меньше энергии, чем для обычных неорганических вариантов, для которых обычно требуются тепловые пушки или ультрафиолетовые лампы. Другие покрытия, например, Scratch Shield от Nissan, работают в более щадящем режиме, однако на такую работу может уйти целая неделя. Кроме того, новое покрытие может восстанавливать царапины в одном и том же месте по нескольку раз, в отличие от самовосстанавливающихся материалов, использующих капсулы со смолой.

Схема, иллюстрирующая работу нового самовосстанавливающегося покрытия. Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT)

И что самое важное - новый материал абсолютно прозрачен, поэтому он не испортит цвет лакокрасочного покрытия, и может быть нанесен с помощью существующих методов аэрозольного распыления. Конечно, в первую очередь такое покрытие в первую очередь предназначено для восстановления автомобилей, но, по словам разработчиков, может использоваться для реставрации смартфонов или декоративных строительных материалов.

Результаты данного эксперимента были зарегистрированы в научном издании ACS Applied Polymer Materials.

ИсточникиС: Eurekalert, журнал ACS Applied Polymer Materials

1. (https://www.eurekalert.org/news-releases/961036)

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2. (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsapm.1c01768#)