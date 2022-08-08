Авторы нового исследования утверждают, что простазин плазмы (биомаркер крови) может стать эффективным инструментом для выявления пациентов, подверженных риску развития диабета или онкологических заболеваний

Согласно результатам нового исследования, пациенты с повышенной концентрацией белка простазина подвержены более высокому риску развития диабета или онкологических заболеваний. На данный момент неясно, играет ли этот белок причинно-следственную роль в развитии того или иного заболевания, но тем не менее он может служить биомаркером для выявления пациентов, наиболее подверженных риску развития диабета или тяжелых форм рака.

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Авторы нового исследования утверждают, что биомаркер крови может стать эффективным инструментом для выявления пациентов, подверженных риску развития диабета или онкологических заболеваний. Depositphotos

Простазин - это белок, который кодируется в организме человека геном PRSS8. Он играет важную роль в регуляции натриевого баланса и кровяного давления. Данный полипептид содержится главным образом в эпителиальных тканях - плотно упакованных клетках, выстилающих большинство главных органов организма.

Пытаясь оценить взаимосвязь между концентрацией простазина и риском заболеваний, авторы нового проекта изучили показатели здоровья, полученные в ходе 20-летнего исследования с участием более 4 500 человек.

В результате исследования выяснилось, что у пациентов с повышенным уровнем простазина вероятность развития диабета была на 76%, выше, чем у других участников эксперимента. Кроме того такие пациенты на 43% чаще умирали от различных онкологических заболеваний. При этом связь между смертностью от рака и уровнем простазина была наиболее выраженной у людей с высоким уровнем сахара в крови.

" Учитывая, что простазин выполняет важную функцию в регулировании ряда биологических механизмов, связанных с диабетом, которые также участвуют в формировании и прогрессировании различных видов рака, возможно, потенциально он может опосредовать процесс перехода от высокого уровня сахара в крови к раку. По крайней мере, он может выступать в качестве маркера предрасположенности к онкологическим заболеваниям у таких пациентов", - пояснил Сюэ Бао

Исследователи считают, что повышенный уровень простазина может быть ответом организма на подавление других механизмов, которые могут привести к диабету и раку. Разумеется, для изучения этих моментов, потребуется дополнительная работа и клинические испытания.

В то же время эксперты отмечают, что простазин может быть ранним признаком развития диабета или онкологического заболевания, особенно у пациентов с высоким уровнем глюкозы в крови. В беседе с The Guardian старший автор исследования Гуннар Энгстром отметил, что, возможно, простой анализ крови на простазин в будущем поможет врачам выявлять пациентов с риском развития определенных заболеваний на самых ранних стадиях.

"Сейчас нам необходимо изучить, насколько простазин связан с этими заболеваниями или является ли он полноценным маркером высокого риска заболеваний", - объясняет Энгстрем. "Вполне возможно, что с его помощью мы сможем выявлять людей с повышенным риском диабета или рака и принимать превентивные меры".

Результаты нового исследования были зарегистрированы в медицинском издании Diabetologia.

Источник: Springer Nature, Journal Diabetologia..

1. (https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-022-05771-w)

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2. (https://www.scimex.org/newsfeed/protein-may-predict-future-diabetes-and-cancer-risk)